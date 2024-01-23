每项 IBM 功能在 Sompo Sigorta 的新解决方案中都扮演着不同的角色。首先，收到新文档时，该公司使用 IBM Datacap 技术来捕获相关信息并对文档进行分类。“过去，我们每天必须手动将批量文件发送到不同部门三到四次。”Yücesoy 解释道，“现在，IBM Datacap 将这些文档归类为‘法律文档’或‘身体伤害文档’，我们可以立即启动该流程，而无需浪费时间。”

将文档提交给相关部门后，IBM Business Automation Workflow 技术的业务流程管理 (BPM) 功能就会发挥作用。索赔处理专家使用 IBM 软件评估索赔文件中的信息并进行必要的更改。“如果他们需要输入其他元数据，只需单击 BPM 上列出的相关项，然后在相应的 Datacap 用户界面中输入所需的数据。之后，所有数据都会传输到 FileNet，”Yücesoy 解释道。

最后，IBM FileNet Content Manager 功能会自动将文档发送到负责的内部应用程序进行处理。由于这些信息在各系统之间共享，Sompo Sigorta 可以避免返工，并确保整个企业的一致性。

Sompo Sigorta 项目团队已决定逐个部门实施该项目。该项目第一阶段（为法律部门实施软件）刚完成后，新冠肺炎疫情爆发。幸运的是，该团队能够远程完成第二阶段，为理赔部门实施软件。得益于该项目，理赔和法律部门在疫情期间居家办公。