主页 业务自动化 Datacap IBM Datacap
简化业务文档的抓取、识别和分类
正在映射的文档的等距图
抓取智能文档

IBM Datacap 软件是 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能，它简化了业务文档的抓取、识别和分类。其自然语言处理、文本分析和机器学习技术可从非结构化或可变纸质文档中识别、分类和提取内容。
优势 IBM Datacap 如何惠及企业 先进的文档抓取功能

支持来自扫描仪、传真、电子邮件、PDF 等数字文件、应用程序和移动设备的图像的多渠道输入。

 融入 AI 的智能处理

利用机器学习，自动处理传统系统难以抓取的复杂或未知格式以及高度可变的文档。

 导出到其他目标

使企业能够将文档和信息导出到 IBM 和其他供应商的一系列应用程序和内容存储库中。

 适应性极强且基于规则的抓取功能

使用简单的点击式界面配置抓取工作流程和应用程序，从而加快部署速度。

 基于角色的编校

可根据申请者的角色自动编辑文档，以便按照用户的要求屏蔽信息。
功能聚焦
丰富的移动性

使用智能手机或平板电脑抓取和提交文档。在接触点抓取和验证信息，可加快与案例文件或业务流程的整合。
智能抓取

使用机器学习抓取信息。从非结构化、复杂或多变的文档中分类和提取内容，并建立准确的知识库。
将 Datacap 与 IBM Robotic Process Automation 结合使用

将高级文档识别插入 Robotic Process Automation with Automation Anywhere。使用 Datacap MetaBot 轻松实现本机整合。

深入了解 IBM Robotic Process Automation (RPA)
通过基于角色的内容管理保护数据

使用基于角色的编辑功能，帮助保护敏感数据。企业可以控制机密数据并限制内容，只提供必要的内容。
获取 IBM Datacap，作为 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一部分 了解 IBM Cloud Pak for Business Automation 集成

IBM Cloud Pak for Business Automation 包含配备人工智能驱动的各项功能，一项通用 UI，以及各类低代码工具。

 完成

享受任务自动化、工作流编排、决策管理、内容服务等功能。

 现代

这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
客户洞察
我们深信，IBM 企业内容管理解决方案是对我们未来业务的明智投资。 Efraín Pereiro 系统开发人员 Banco Galicia IBM 和 enChoice 将我们对运营的洞察分析和控制提升至全新水平，从而为企业的未来发展打下了坚实的基础。 Kenneth Jones 业务系统服务主管 PowerSouth Energy Cooperative
Central Nacional Unimed

了解 Central Nacional Unimed 如何转向电子内容并简化工作流程。

 Fleet Hire Services

了解简化的数据采集如何帮助团队更有效地管理复杂的操作。

 Turkcell

了解 Turkcell 如何利用 IBM Datacap 来帮助提高用户留存率，并成为更加以客户为中心的组织。
哪个选项适合您？
Datacap

提供自动化企业级抓取技术，将先进的文档管理功能与数字工作流程相结合。

了解更多 Datacap Insight Edition

利用认知抓取技术增强 Datacap，自动处理复杂和高度非结构化的文档。

了解更多 Datacap on Cloud

在托管服务云环境中提供 Datacap 产品。帮助企业充分利用云端图像抓取功能的灵活性和成本效益。

了解更多
采取后续步骤

与 IBM 专家预约一次 30 分钟的免费会议，以便构建符合您需求的解决方案。