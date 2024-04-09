IBM Datacap 软件是 IBM Cloud Pak for Business Automation 的一项关键功能，它简化了业务文档的抓取、识别和分类。其自然语言处理、文本分析和机器学习技术可从非结构化或可变纸质文档中识别、分类和提取内容。
支持来自扫描仪、传真、电子邮件、PDF 等数字文件、应用程序和移动设备的图像的多渠道输入。
利用机器学习，自动处理传统系统难以抓取的复杂或未知格式以及高度可变的文档。
使企业能够将文档和信息导出到 IBM 和其他供应商的一系列应用程序和内容存储库中。
使用简单的点击式界面配置抓取工作流程和应用程序，从而加快部署速度。
可根据申请者的角色自动编辑文档，以便按照用户的要求屏蔽信息。
使用智能手机或平板电脑抓取和提交文档。在接触点抓取和验证信息，可加快与案例文件或业务流程的整合。
使用机器学习抓取信息。从非结构化、复杂或多变的文档中分类和提取内容，并建立准确的知识库。
将高级文档识别插入 Robotic Process Automation with Automation Anywhere。使用 Datacap MetaBot 轻松实现本机整合。
使用基于角色的编辑功能，帮助保护敏感数据。企业可以控制机密数据并限制内容，只提供必要的内容。
IBM Cloud Pak for Business Automation 包含配备人工智能驱动的各项功能，一项通用 UI，以及各类低代码工具。
享受任务自动化、工作流编排、决策管理、内容服务等功能。
这是一种易于使用的模块化定价方法，您仅需为所需内容付费。
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