Solitaire Interglobal Ltd.

读书和看电影堪称我们生活中的一些最甜蜜的时刻。无论是在夏日的午后沉迷于一部小说，还是在晚上倚在座椅边缘一边嚼着爆米花一边为最喜欢的超级英雄加油喝彩，故事都能为人们提供一种独特的消遣方式。

但那些难以享受书籍和电影的人们该怎么办呢？那些视力衰退、难以聚精会神阅读书面文字，或者由于 PTSD 而对电影中的动作不知所措的人们。

SIL 的团队希望能够向世界各地的残障人士讲故事。继多年来一直为企业提供 IT 培训并帮助他们分析和降低风险之后，该公司推出了 Wenebojo，这是一种体验故事的全新方式。

Wenebojo 以奥吉布瓦 (Ojibwe) 部落的一个神秘的美洲土著讲故事者的名字命名，这项流式传输服务以“书播”的形式提供精心构思的故事。经过专门训练的作者首先撰写引人入胜的故事，以吸引 Wenebojo 的受众，随后，设计师和配音师们共同努力将故事讲出来。这样就会得到一个可以观看、聆听或阅读的故事，没有任何导致分心的图像或不和谐的过渡。

SIL 的首席执行官 (CEO) Kat Lind 解释道：“它被设计成一种身临其境的东西，不会让人们感到无力应对，而人们的能力有时会失效或削弱。”无论这样的失效是由于视力或听力损失、自闭症、PTSD 还是痴呆症造成的，对书籍和电影失去兴趣的人们都能理解书播。Wenebojo 可以在多种数字设备上使用，包括手机、平板电脑和电视。

在着手开发该产品之初，SIL 的团队确定了一些特别重要的考虑因素。Wenebojo 的底层基础架构需要极其可靠，因为任何服务中断都会破坏该平台的整体用途。该解决方案还需要保护数据和隐私，因为书播是由原创内容构成的，并交给世界各地的私人公民使用。最后，Wenebojo 平台还必须具有高可扩展性，能够不间断地吸收越来越多的用户。