Solitaire Interglobal Ltd.

SIL 的新产品 Wenebojo 为患有视力或听力损失、创伤后应激障碍 (PTSD)、自闭症或者面临其他挑战的人们提供了一个机会，以使他们能够理解以极其引人入胜且易于获得的方式讲述的故事。IBM Cloud® Hyper Protect Services 解决方案基于 IBM Z® 和 IBM® LinuxONE 架构而构建，通过提供专为高可用性和可扩展性而设计并拥有丰富安全功能的基础架构，帮助 Wenebojo 产品应运而生。
为了获得成功，新的服务需要使用一个可靠、可扩展并拥有丰富数据隐私功能的基础架构。SIL 选择了基于 IBM zSystems 平台和 LinuxONE 架构而构建的 IBM Cloud Hyper Protect Services 解决方案。
读书和看电影堪称我们生活中的一些最甜蜜的时刻。无论是在夏日的午后沉迷于一部小说，还是在晚上倚在座椅边缘一边嚼着爆米花一边为最喜欢的超级英雄加油喝彩，故事都能为人们提供一种独特的消遣方式。
但那些难以享受书籍和电影的人们该怎么办呢？那些视力衰退、难以聚精会神阅读书面文字，或者由于 PTSD 而对电影中的动作不知所措的人们。
SIL 的团队希望能够向世界各地的残障人士讲故事。继多年来一直为企业提供 IT 培训并帮助他们分析和降低风险之后，该公司推出了 Wenebojo，这是一种体验故事的全新方式。
Wenebojo 以奥吉布瓦 (Ojibwe) 部落的一个神秘的美洲土著讲故事者的名字命名，这项流式传输服务以“书播”的形式提供精心构思的故事。经过专门训练的作者首先撰写引人入胜的故事，以吸引 Wenebojo 的受众，随后，设计师和配音师们共同努力将故事讲出来。这样就会得到一个可以观看、聆听或阅读的故事，没有任何导致分心的图像或不和谐的过渡。
SIL 的首席执行官 (CEO) Kat Lind 解释道：“它被设计成一种身临其境的东西，不会让人们感到无力应对，而人们的能力有时会失效或削弱。”无论这样的失效是由于视力或听力损失、自闭症、PTSD 还是痴呆症造成的，对书籍和电影失去兴趣的人们都能理解书播。Wenebojo 可以在多种数字设备上使用，包括手机、平板电脑和电视。
在着手开发该产品之初，SIL 的团队确定了一些特别重要的考虑因素。Wenebojo 的底层基础架构需要极其可靠，因为任何服务中断都会破坏该平台的整体用途。该解决方案还需要保护数据和隐私，因为书播是由原创内容构成的，并交给世界各地的私人公民使用。最后，Wenebojo 平台还必须具有高可扩展性，能够不间断地吸收越来越多的用户。
在推出 Wenebojo 之前，SIL 花费了多年时间执行复杂的性能预测建模，而且至今仍在继续开展这项工作。事实上，该组织使用自行研发的工具 The Global Security Watch，每年创建 2.5 亿个以上的性能模型，并生成数万亿个以安全性和服务质量为中心的数据点。因此，当需要选择一个平台以支持 Wenebojo 时，Lind 和她的团队已经对这个问题的确切答案胸有成竹了。
她解释道：“我们运行了大量的模型，试图确定会产生哪些影响以及面临着哪些风险因素。而 IBM Z 平台每次都以巨大的优势遥遥领先。”
将 Z 平台确定为安全性和服务质量方面的首选产品后，SIL 选择将其作为构建整个云解决方案的架构。该基础架构还包含 LinuxONE 平台和三款 IBM® Cloud Hyper Protect Services 产品：IBM® Cloud Hyper Protect DBaaS 数据机密性解决方案、IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Servers 访问控制技术以及 IBM® Cloud Hyper Protect Crypto Services 密钥管理软件。这一产品组合为 SIL 提供了 Wenebojo 的理想环境：Z 架构以及针对 IBM® Cloud 进行优化的 LinuxONE 平台专为安全性、可靠性和可扩展性而设计，而 IBM® Cloud Hyper Protect Services 解决方案提供了便捷的“即服务”模型。
SIL 分析总监 Marisha Jason Kurhara 表示，将 Wenebojo 的整个生产流程（11 个独立网站、23 个数据库、2200 万行代码以及 15 TB 数据）迁移到新环境的过程非常顺利，仅仅花费了 27 个小时多一点的时间。此外，她还指出，对该平台进行的持续管理也非常简单：“最大的好处之一是，我们不必拥有数据中心。我们不需要雇用技术人员就可以做到这一点。我们知道这项工作能够正确完成，这是一个非常棒的加分项，”她说道。
在推出 Wenebojo 几个月之后，Lind、Kurhara 以及 SIL 团队的其他成员对他们选择的基础架构依然非常满意。首先，他们提到了 IBM Cloud 解决方案提供的服务质量。对普通人来说，当视频流服务的服务质量变化超过 12% 时，会变得明显缓慢或者像素化。对 Wenebojo 的大部分目标受众来说，这个阈值要低得多。事实上，据 Lind 估计，超过 5% 的服务质量变化都是不可接受的。而使用 IBM Cloud，SIL 报告的服务变化小于 2%。
IBM Cloud Hyper Protect Services 解决方案为 Wenebojo 选择的基础架构提供了另一个关键优势。在该项目上线后的前五个月里，该平台记录了大约一百万次攻击企图。但它们都无功而返。Lind 对这一结果感到特别欣慰。“迄今为止，我们的全球安全监视工作已经持续了 22 年以上，并收到了来自全球数百万家企业的安全漏洞影响报告。我们知道安全漏洞的代价有多高、会造成什么样的损失、需要多长时间才能恢复等等。能够确保客户数据的私密性以及保护作者的智力资本对我们来说至关重要。”
最后，Lind 和她的团队指出，选择 IBM 的一个主要好处在于平台的可扩展性。无论是直播后端还是面向客户的前端受到了压力，SIL 都必须能够扩展系统。“如果我们的需求激增，我们需要知道有一种方法可以自动扩展我们的资源，在不降低服务质量的情况下满足需求，”她说道。
作为一个专为世界各地的残障人士打造的资源，Wenebojo 正在迅速获得市场关注。Lind 和她的团队正在听取来自众多潜在客户的诉求，包括监狱系统、学校系统和医院。随着越来越多的人们了解 Wenebojo 的书播，Lind 预计这项服务将迎来快速增长。得益于 IBM，她和她的团队已经为此做好了准备。"我们为 Wenebojo 执行的建模表明，如果不在 IBM Z 和 LinuxONE 上运行，明年我们将需要 500 多台机器。很长时间以来，我们一直在使用 IBM Z 架构，因为它具有非常高的性能和坚如磐石的可靠性，”她总结道。
© Copyright IBM Corporation 2020. IBM Corporation, Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2020 年 1 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud 和 IBM Z 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/trademark 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Linux® 注册商标已获得 Linux 基金会的再许可。Linux 基金会是该商标的全球所有者 Linus Torvalds 的独家许可证持有人。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。