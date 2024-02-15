Siemens 知道，提供高质量的人力资源体验对实现这一目标至关重要。 为了打造顺利的人力资源旅程并实现人才目标，Siemens 聘请了 IBM Services 的专家来帮助管理人员和员工重新架构和简化人力资本管理 (HCM) 活动。

基于 Workday 人力资本管理、Workday 缺勤管理、Workday 薪酬和 Workday 人才管理，基于云的新解决方案目前通过核心人力资本管理功能为 35 个国家/地区约 40,000 名员工提供支持，并将在未来 24 个月扩展到支持全球 100,000 余名员工。

展望未来，Siemens 相信，基于 Global Process 模板，Workday 解决方案将降低人力资本管理成本，增强员工和管理人员的人力资源体验，并加速集团正在进行的数字化转型。