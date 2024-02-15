Siemens Group 正在推动影响深远的数字化转型，并在软件开发、能源和医疗保健等行业提供尖端的产品、解决方案和服务。 资源丰厚的人才库对运营支持和卓越客户服务以及实现转型愿景至关重要。
Siemens 知道，提供高质量的人力资源体验对实现这一目标至关重要。 为了打造顺利的人力资源旅程并实现人才目标，Siemens 聘请了 IBM Services 的专家来帮助管理人员和员工重新架构和简化人力资本管理 (HCM) 活动。
基于 Workday 人力资本管理、Workday 缺勤管理、Workday 薪酬和 Workday 人才管理，基于云的新解决方案目前通过核心人力资本管理功能为 35 个国家/地区约 40,000 名员工提供支持，并将在未来 24 个月扩展到支持全球 100,000 余名员工。
展望未来，Siemens 相信，基于 Global Process 模板，Workday 解决方案将降低人力资本管理成本，增强员工和管理人员的人力资源体验，并加速集团正在进行的数字化转型。
Workday 部署现已在 Siemens 95 个运营国家/地区的 35 个国家/地区中落实
40,000 余名员工现可访问人力资源自助服务
自 1847 年以来，Siemens 已发展成为欧洲最大的工业制造公司，重点专注于工业产品、能源、医疗保健、城市基础架构。 Siemens 一直在寻找创新方法来更好地服务其全球客户。 为了实现这一目标，Siemens 制定了数字化转型战略。
该战略旨在通过简化公司结构实现长期业务增长和更高盈利能力。 因此，Siemens Group 将 Siemens AG、Siemens Healthineers AG 和 Siemens Energy AG 拆分为独立公司，在共享生态系统中合作，分享共同利益和服务。
人才一直是这项持续转型计划的动力。 Siemens 高级 IT 经理兼开发服务主管 Olaf Reichert 解释道：“近年来，整个集团所需的技能和能力多样性大幅增长。 例如，通过收购 Mendix 低代码平台，Siemens 扩大了其解决方案组合，进而扩大了其领域和 IT 专业知识。”
过去，各国依赖自己的人力资本管理系统和流程，包括日常人力资源管理以及薪资处理和人才管理等功能。 根据产品路线图，全球使用的许多核心人力资本管理系统已接近终止支持，Siemens 意识到采用另一种方法的宝贵机会。
“以前，各个地点使用本地基础架构来运行自己的人力资本管理系统，”Reichert 继续说道。 “这种工作方式不仅增加了我们的成本，还显着增加了人力资源共享服务以及 IT 角度支持的复杂性。 从员工的角度来看，旧方法提供的自助服务能力有限，这可能会使完成常见的人力资源旅程变得非常耗时。 为了解决这些挑战，同时增强员工体验并从 SaaS 产品中受益，我们决定用统一、一致的标准取代不同的全球流程。”
Siemens 正在寻找一种解决方案，以便在人力资源部门和全球共享服务组织的推动下，加速推广一种人力资源管理方法供 Siemens 所有三家公司共同采用。
为了实现这一愿景，Siemens 人力资源部、全球共享服务部和 IT 部发布了新人力资本管理解决方案的征求建议书。 经过深入评估后，Siemens 确定，由 IBM 行业和技术专家团队落实的基于云的 Workday 解决方案最适合其数字化转型目标。
“我们的 RFP 包括职能人力资源和 IT 标准，”Reichert 评论道。 “在功能方面，我们正在寻找一种解决方案，为管理人员和员工的常见人力资源用例提供顺畅旅程。 在 IT 方面，我们的目标是提供一种能够简化管理、维护和支持要求的解决方案，让我们的全球共享服务团队能够将更多时间花在增值活动上。 在我们考虑的所有解决方案中，Workday 人力资本管理给我们留下了最深刻的印象。 Workday 的先进人力资本管理功能与 IBM 在类似大型人力资源项目方面的丰富经验相结合，让我们相信我们可实现简单人力资源流程和精益 IT 服务配置的目标。”
Reichert 继续说道：“我们渴望避免手动集成工作成本和复杂性，因此，对于 Workday 提供一整套完全集成的解决方案（包括缺勤管理、薪酬和人才管理（全部通过云交付）），我们无法抗拒。 在征求建议过程中，Workday 解决方案在用户体验方面也远远超过了其他供应商，这让我们确信这是最佳选择。 至关重要的是，经过认证的 IBM 员工与 Workday 之间的密切战略关系从一开始就让我们高枕无忧，因为我们的 IBM 项目团队拥有充分的利用这些新移动功能的专业知识，帮助我们取代本地纸张流程以及旧式人力资本管理系统，提高灵活性并支持全球人力资源产品。”
在规划阶段的早期，Siemens 与 Siemens AG、Siemens Healthineers AG 和 Siemens Energy AG 共同确定了其全球推广方法，即将国家/地区聚集在一起进行区域推广。 然而，即使这种集群方法也需要多达 10 个独立的 Workday 实例，在落实过程中也要创建大约 30 个并行工作流。 为了帮助管理这种复杂性、降低业务风险并加速部署，Siemens 聘请了 IBM Services 的专家支持。
“我们强烈推荐 IBM Services，从一开始我就知悉，IBM 拥有深厚的技术知识和全球项目经验，可帮助我们取得成功，”Reichert 回忆道。 IBM 本身使用 Workday 解决方案，并使用他们自己的顾问和技术资源在内部实施该解决方案，这一事实让我们确信我们的选择很可靠。”
Siemens 与 IBM Services 合作，决定开始在其欧洲西南部地区落实 Workday 人力资本管理。 这一全套部署包括用于缺勤管理、薪酬和人才管理的应用程序以及与现有旧式人力资源薪资系统的集成。 对于世界其他地区，Siemens 选择首先部署 Workday 人才管理，然后逐个国家逐步引入其余解决方案组件。 为了促进这一推广，Siemens 利用其现有的IBM Watson 技术实例通过 AI 功能丰富人力资源流程。
“我们的许多全球人力资本管理系统都是根据当地司法管辖区的具体法律和税务要求进行深度定制的，特别是我们的旧式薪资解决方案，”Reichert 解释道。 “IBM 帮助我们发现了加速部署基于Global Process 的新解决方案，方法是将类似的国家/地区集中到区域推广中，例如创建“欧州西南部地区”。 事实证明，IBM 的这一建议以及 IBM 的全球足迹非常有价值，因为它使我们能够避免尝试同时重新设计多个国家/地区特定的流程的巨大复杂性。”
在 Workday 人力资本管理的初始部署过程中，IBM 开发了一种创新方法来帮助简化解决方案在全球其他地区的推广。 该方法名为 IBM Factory Method，由可重复的模式和模板（例如 Global Process 模板）驱动，并覆盖了强大的治理框架和用于评估和批准 Workday 解决方案的特定于国家/地区的变更请求的标准方法。
Reichert 补充道：“IBM Factory Method 所带来的效率给我们留下了深刻的印象。 通过落实与 IBM Services 合作开发的最佳实践方法，我们将能够更快地用 Workday 的产品替换世界各地的旧式人力资本管理系统。”
通过遵循 IBM Factory Method，Siemens 已在欧洲和亚太地区的 35 个国家/地区成功部署了 Workday 的人力资源管理和人才管理流程。 Siemens 预计将在未来 24 个月内完成推广，远远早于当前人力资本管理系统的报废期限。 为了专注于核心业务，Siemens 聘请 IBM Application Management Services 提供持续维护和支持。
“这是一个涉及 30 个并行工作流的复杂项目，但 IBM Services 帮助我们克服了这种复杂性并实现了 Workday 解决方案的顺利部署，包括在全球整体业务中大力落实 Workday 人才管理解决方案，”Reichert 评论道。 “IBM 使我们能够在 Siemens 所有三家公司的 Workday 中发挥协同效应和成本效率，IBM 团队的专业精神给我们留下了深刻的印象。”
随着 Workday 解决方案的部署加快，Siemens 相信人力资源流程的全球标准化将释放成本效益并增强员工体验。
“随着我们继续从旧式人力资本管理系统转向通过 Workday 云提供的特定 Global Process，我们将创造机会停止使用昂贵的本地部署基础架构，”Reichert 说。 “与此同时，协调我们的全球人力资源政策和流程将使我们的全球共享服务组织能够更有效地为全球业务提供人力资本管理功能，并改善为全球业务组织提供的支持。”
最重要的是，IBM 支持的新 Workday 解决方案使 Siemens 能够巩固其作为全球首选雇主的地位，帮助其吸引、留住和培养所需人才，将其转型为数字化公司。
“如今，Siemens 遍布 35 个国家/地区的 40,000 名员工可直接通过智能手机安全、便捷地访问自助人力资源功能，”Reichert 评论道。 “科技领域的顶尖人才越来越希望雇主允许他们通过数字渠道与人力资源部门快速流畅地互动。 我们相信，我们与 IBM 和 Workday 合作的项目在帮助我们满足这一行业需求方面发挥着重要作用。”
Siemens 已经在计划如何在 Workday 和 IBM 的成功基础上再接再厉。 Siemens 正在研究部署 Workday Prism 的可能性，以对全球劳动力进行更深入的分析，并部署 Workday Cloud Platform，通过Siemens 更多特有的人力资源功能来丰富当前的 Workday 产品。
“我们当前的目标之一是推动 Workday 解决方案的采用，并为我们的人员提供从平台获得最大价值所需的信息，”Reichert 补充道。 “在之前与 IBM 的合作中，Siemens 创建了由 IBM Watson 技术支持的人力资源支持虚拟助理：CARL。 我们计划使用 CARL 来回答员工有关 Workday 的问题——全部采用自然语言，并且全天候提供服务。”
基于与 IBM Services 的积极合作经验，Siemens计划继续密切合作。 Reichert 总结道：“如果我必须为开展人力资本管理转型项目的公司提供以下建议：从一开始就选择合适的合作伙伴，以确保及时、高质、经济、高效地进行实施、部署和操作。 IBM Services 一直是 Siemens 的宝贵支持来源，我们期待共同努力，将 Workday 产品的优势带给我们全球所有员工”。
Siemens（链接位于 ibm.com 外部）总部位于德国慕尼黑，是一家专注于工业、基础架构、移动和医疗保健（例如资源节约型工厂、弹性供应链、智能建筑、智能电网和先进交通）的技术公司。Siemens Group 在全球拥有约 293,000 名员工，年收入约 570 亿欧元。
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美国出品，2021 年 9 月。
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