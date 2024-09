为了实现这一愿景,Siemens 人力资源部、全球共享服务部和 IT 部发布了新人力资本管理解决方案的征求建议书。 经过深入评估后,Siemens 确定,由 IBM 行业和技术专家团队落实的基于云的 Workday 解决方案最适合其数字化转型目标。

“我们的 RFP 包括职能人力资源和 IT 标准,”Reichert 评论道。 “在功能方面,我们正在寻找一种解决方案,为管理人员和员工的常见人力资源用例提供顺畅旅程。 在 IT 方面,我们的目标是提供一种能够简化管理、维护和支持要求的解决方案,让我们的全球共享服务团队能够将更多时间花在增值活动上。 在我们考虑的所有解决方案中,Workday 人力资本管理给我们留下了最深刻的印象。 Workday 的先进人力资本管理功能与 IBM 在类似大型人力资源项目方面的丰富经验相结合,让我们相信我们可实现简单人力资源流程和精益 IT 服务配置的目标。”

Reichert 继续说道:“我们渴望避免手动集成工作成本和复杂性,因此,对于 Workday 提供一整套完全集成的解决方案(包括缺勤管理、薪酬和人才管理(全部通过云交付)),我们无法抗拒。 在征求建议过程中,Workday 解决方案在用户体验方面也远远超过了其他供应商,这让我们确信这是最佳选择。 至关重要的是,经过认证的 IBM 员工与 Workday 之间的密切战略关系从一开始就让我们高枕无忧,因为我们的 IBM 项目团队拥有充分的利用这些新移动功能的专业知识,帮助我们取代本地纸张流程以及旧式人力资本管理系统,提高灵活性并支持全球人力资源产品。”