Rinnai Australia 是一家领先的供暖、制冷和热水系统制造商兼分销商，该公司已通过有机扩张和收购实现显著增长。然而，其财务部门却难以跟上这一增长步伐。
该公司的财务系统变得日益复杂。该系统高度依赖多种工具——如 IBM® Cognos、IBM® TM1、Oracle Essbase 和 Oracle Analytics Cloud，以及手动流程和大量电子表格，造成孤岛和重复操作等问题。这种局面导致报告周期冗长，其子公司的月末结算流程需要数周时间，预算编制过程则长达 3 个月。
Rinnai Australia 首席财务官 Dilend Chawda 回忆道，“我们已陷入手动流程难以为继的困境。我们需要核心事实来源，这不仅是为了降低风险和减少错误，更是为了提升协作和决策成效。”
Rinnai 需要借助可扩展的现代财务平台来支持增长、提高敏捷性并普及 AI。该公司开始探索各项解决方案，以实现财务职能现代化。
通过自动报告和整合节约的时间成本
在评估多个方案之后，Rinnai 于 2024 年年中选择 IBM 业务合作伙伴 Octane Software Solutions 作为值得信赖的专家，对其财务平台进行现代化改造。Octane 利用 IBM Planning Analytics 主导分阶段改造工作，在快速取得成效的同时，最大限度降低风险。IBM 业务合作伙伴的在岸-离岸混合模式及其深厚的财务专业知识有助于确保成本效益和可扩展性。此外，低代码方案还鼓励内部团队积极参与，在 Rinnai 的员工队伍中加速应用新的平台。
这一部署已简化月末报告编制、产品盈利能力分析、需求计划等流程，并引入与销售、员工队伍规划和资本支出相集成的 2025 预算套件。如今，该平台可作为单一可信信息源，支持协作和建模工作，以满足不同的需求。目前，Rinnai 已完成数据 AI 就绪的基础工作，正与 Octane 密切合作，通过一系列研讨会深入了解如何利用 IBM® watsonx Orchestrate 改进预测、优化库存水平并减少人工操作。
Rinnai 的财务团队已记住 IBM Planning Analytics 完成转型，大幅提升效率并获得以下战略优势：
该公司的财务系统现代化改造项目已提振员工士气，并将工作重点从数据录入转向分析。Rinnai 目前正在利用预测性模型预测运营资本，同时借助 IBM Planning Analytics 和 IBM watsonx 进行自然语言查询和异常值检测。该计划将其财务团队定位为战略合作伙伴，加速制定决策，并以减少 10% 的库存为目标——为 CFO 提供及早行动、量化收益和培养协作文化的重要经验。正如 Chawda 所指出的，“AI 需要嵌入系统中，而等待的时间越长，部署难度就越大，成本也越高。”
通过与 Octane 建立合作，Rinnai 将财务从被动式报告职能转变为主动推进战略洞察分析的助力，从而做好应对 AI 时代的准备。
Rinnai Australia 是一家领先的供暖、制冷和热水系统制造商兼经销商。Rinnai 旗下设有多家子公司且历经多次收购，50 多年来一直是澳大利亚值得信赖的品牌。该公司在 20 个国家或地区开展业务，利用全球专业知识为澳大利亚生活方式量身定制解决方案。Rinnai 旗下拥有 Rinnai、Brivis、APAC 和 Polo 等多个品牌，致力于提供高品质产品。
Octane Software Solutions 是 IBM 的专业合作伙伴，在 IBM Planning Analytics 和财务转型方面拥有深厚的专业知识。该公司可提供在岸-离岸混合交付模式，帮助企业根据需要扩展资源并有效管理成本。Octane 的低代码方案鼓励内部团队在整个部署过程中亲力亲为，从而加速应用和能力建设。
