Rinnai Australia 是一家领先的供暖、制冷和热水系统制造商兼分销商，该公司已通过有机扩张和收购实现显著增长。然而，其财务部门却难以跟上这一增长步伐。

该公司的财务系统变得日益复杂。该系统高度依赖多种工具——如 IBM® Cognos、IBM® TM1、Oracle Essbase 和 Oracle Analytics Cloud，以及手动流程和大量电子表格，造成孤岛和重复操作等问题。这种局面导致报告周期冗长，其子公司的月末结算流程需要数周时间，预算编制过程则长达 3 个月。

Rinnai Australia 首席财务官 Dilend Chawda 回忆道，“我们已陷入手动流程难以为继的困境。我们需要核心事实来源，这不仅是为了降低风险和减少错误，更是为了提升协作和决策成效。”

Rinnai 需要借助可扩展的现代财务平台来支持增长、提高敏捷性并普及 AI。该公司开始探索各项解决方案，以实现财务职能现代化。