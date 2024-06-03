Recorem 求助于 IBM 旗下的 StepZen1（链接位于 ibm.com 站外）。借助 StepZen 解决方案，Recorem 将多个 API 拼接成一个统一的 GraphQL 层。因此，一个 GraphQL 调用即可从多个后端获取数据。跨后端访问数据并在服务器端将其拼接在一起的能力大大减少了代码行数。StepZen 的自定义 GraphQL 指令 @dbquery 简化了配置与 Postgres 和 MongoDB 的连接以进行数据访问和突变的过程。Recorem 使用另一个自定义指令 (@rest) 集成了公有和私有 REST API，而这些 API 实施了业务逻辑和变更，以更改应用程序元数据，包括用户账户创建和密码更改。

统一的 GraphQL 端点和配置驱动方法简化了原本需要编写和维护的复杂代码，尤其是在持续引入新用户和新事件是 Recorem 业务的关键成功指标的情况下。例如，Recorem 计划很快与众多活动平台集成。这可以支持组织者使用 Recorem 而不是活动平台提供的内置匹配功能来挖掘工作。这些集成可支持 Recorem 向客户提供其匹配算法的强大功能。（Recorem 会评估技能和熟练程度等多个参数，以便对求职者进行资格预审，从而显示相关职位。）



Recorem 在 StepZen 上部署共享的多租户应用程序。StepZen 验证并遵守使用自签名 JWT 令牌的授权和身份验证功能，这让 Recorem 能够使用高度安全的流程来隔离属于同一数据库中不同租户的数据。由于这些已签名的短期 JWT 令牌可同时识别租户和用户，因此应用程序能以安全、高效的方式实现数据隔离。



公有和私有 API 调用都已集成到单个 GraphQL 端点中。公共查询为开放式，而私人查询仅限于具备有效 JWT 密钥的查询，这让 Recorem 能够提供全方位的用户体验，覆盖从登录前的体验到用户使用有效凭证登录后提供的个性化或安全内容。



1StepZen 现在是 IBM API Connect 的一部分。该组织在 2023 年 2 月 IBM 收购 StepZen 之前购买了该解决方案，因此在本案例研究中将 StepZen 称为独立解决方案。