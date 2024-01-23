Work & Co 与 IBM® 旗下公司 StepZen（ibm.com 外部链接）合作，在其 Mavenlink 后端设计、开发和启动 GraphQL 数据层，然后改造内部的“员工名录”应用程序，员工及其经理每天都使用该应用程序进行沟通、协作和了解项目分配和覆盖范围。

Work & Co 员工目录应用程序由来自多个人力资源系统的数据提供支持，许多员工每天都使用该应用程序在分散于全球各地且不断发展的项目中进行沟通和协作。当公司决定将多个第三方人力资源和员工队伍管理服务的数据整合到新的提供商 Mavenlink 时，团队面临着有关内部应用程序的决定。



他们可以选择停用、重建或改进该应用程序，以添加新的数据源。停用是不可能的：因为员工每天都需要它来完成工作。重建当然是可能的：因为公司拥有相关技术。然而，这些技能主要部署在与客户合作的计费项目上，将这些宝贵的资源用于内部活动很难证明是否合理。



因此，改进是最好的选择。但它提出了一个重要的问题：Work & Co 如何重建其基本应用程序，以便能够继续添加功能和数据源，甚至在未来再次切换其系统，同时最大限度地减少公司需要完成的工作量？



随着新数据源的出现，更新和扩展此应用程序非常重要，这可以改善用户体验并提供更多功能。该公司需要一种解决方案，支持其立即构建全面但灵活的应用程序，并使其能够适应未来的规模和新用例。

