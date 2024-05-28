与许多现代公司一样，Persistent 在多个系统中存储人员数据，但当销售机会迅速涌现时，公司需要从全局考虑，确定哪些人适合安排在哪些项目中。Persistent 与 IBM 旗下公司 StepZen1（ibm.com 外部链接）合作，在其 Microsoft SQL Server （MSSQL）、Salesforce 和 Oracle 后端上设计、开发并启动了 GraphQL 数据层，然后构建一个新的“机会可见性应用程序”，员工及其经理可利用该应用程序更好地了解问题点并更快地抓住机会。

1StepZen 现在是 IBM API Connect 的一部分。该组织在 2023 年 2 月 IBM 收购 StepZen 之前购买了该解决方案，因此在本案例研究中将 StepZen 称为独立解决方案。