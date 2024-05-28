首先，Persistent Systems 是一家以人为本的公司。
与许多现代公司一样，Persistent 在多个系统中存储人员数据，但当销售机会迅速涌现时，公司需要从全局考虑，确定哪些人适合安排在哪些项目中。Persistent 与 IBM 旗下公司 StepZen1（ibm.com 外部链接）合作，在其 Microsoft SQL Server （MSSQL）、Salesforce 和 Oracle 后端上设计、开发并启动了 GraphQL 数据层，然后构建一个新的“机会可见性应用程序”，员工及其经理可利用该应用程序更好地了解问题点并更快地抓住机会。
1StepZen 现在是 IBM API Connect 的一部分。该组织在 2023 年 2 月 IBM 收购 StepZen 之前购买了该解决方案，因此在本案例研究中将 StepZen 称为独立解决方案。
Persistent 员工使用 StepZen 自助获取帐户信息
在 StepZen 的帮助下节省了季末的工作量
Persistent 构建了一款新应用程序，使 CIO 办公室的工作人员能够快速收集一个商机视图。
GraphQL 以及 StepZen 交付 GraphQL 的方式对 CIO 团队产生了很大的影响。他们很快就能够使旧系统实现 GraphQL 化，然后在它们之间连接数据。
CIO 办公室首席软件工程师 Niranjan Arude 解释说：“在系统中成功锁定机会对于我们确认收入至关重要。我们的数据分散在多个系统中，而且处理过程非常繁琐。通过 StepZen，我们能够快速构建一个 API 并据此开发应用程序。现在，我们可以在季度末节省关键的工时和工作日，并更快地确认收入。
完成此操作后，Persistent 团队意识到他们可以进一步使应用程序民主化，并允许数千名 Persistent 员工自助获取帐户信息。当然，这需要适当的访问控制，而 StepZen 可以轻松做到这一点。
目前，Persistent 正在与 StepZen 共同拓展其他创收和认可机会。重要的是，该团队是在没有 StepZen 工程师任何帮助的情况下完成这一工作的 – 他们正在自力更生地开发对业务至关重要的新用例。
Persistent （ibm.com 外部链接）是一家屡获殊荣的数字工程和企业现代化合作伙伴，它将深厚的技术专长和行业经验相结合，帮助客户预测下一步发展，并在问题提出之前就予以解答。
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2021 年 6 月在美国制作。
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