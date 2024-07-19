仅经过大约四十年，印度的家禽业已成为该国农业部门中发展最快的部分之一。根据畜牧和乳品业部的统计数据，在 2023 年，家禽产量飞速增长1。因此，印度成为世界第三大禽肉和蛋类生产国，年产鸡肉约 500 万吨（同比增长 4.52%），鸡蛋 1384 亿颗（同比增长约 7%）。大约四十年来，对鸡的育种、孵化、饲养和加工的投资推动了该行业的重大转型。
根据 EMR 市场研究，印度家禽市场目前价值 304.6 亿美元，将继续以 8.1％ 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2032 年达到约 614.1 亿美元。2该行业的持续增长和扩张将增加精简和安排运营以及整合流程的需求。
1. 畜牧业统计 (AHS)，畜牧和乳品业品部，2023 年 6 月 20 日。
2. 印度家禽市场规模，专家市场研究，2024 年。
Premium Chicken Feeds (PCF) 是印度领先的综合家禽养殖公司之一，业务遍及马哈拉施特拉邦、安得拉邦、卡纳塔克邦、西孟加拉邦、泰米尔纳德邦、阿萨姆邦、奥里萨邦和特伦甘纳邦等邦。它在于 15000 个合同农场组成的广泛网络中维护和扩展其价值链框架方面面临着挑战。
此外，PCF 现有的 IT 系统没有完全集成，也不能处理价值链中的端到端流程。
其饲料计划解决方案基于农场肉禽的生长计划，无法满足其饲料需求的复杂性。快速分发禽类疫苗并对多个分支机构的疫苗库存进行战略管理已成为必要。
PCF 正在寻找一个强大的业务解决方案，通过简化和标准化流程确保统一的数据可用性，帮助该公司成为印度三大育雏商、孵化场和零售公司之一。
Premium Chick Feeds 的 CEO Ashoak KR Tyagi 表示：“我们需要一条供应链，通过重新设计分销网络来解决全国饲料厂向所有家禽养殖场配送饲料、药品和疫苗的问题。”
通过记录所分发禽类的“捕获重量”来自动化活禽发货过程，以便于计算销售额，也成为当务之急。
除了创建用户友好型界面并改善员工和客户的用户体验之外，对家禽库存和销售需求报告进行实时分析将使 PCF 能够就家禽运输做出更明智的决策。
考虑到这些因素，PCF 决定在云上实施 SAP S/4HANA，IBM® 凭借其强大的 S/4 HANA 交付能力和在家禽业的经验被选为实施合作伙伴。
IBM 启动了“Udaan 项目”，在 SAP S/4HANA 上共同创建一个面向未来的平台，涵盖公司的采购、物料管理、生产计划、销售、分销和财务等核心业务流程。
这是如何实现的？IBM 帮助 PCF 将其核心业务流程与单一数据模型完全本地集成，以确保完整的业务可见性。
流程效率得到了提高，并在各个功能领域实现了标准化。PCF 现在能够通过实时洞察详细了解不同地区和利润中心的成本和盈利能力，从而做出快速有效的业务决策。
PCF 在所有分支机构使用一套分散的流程，其饲料和疫苗供应链通常是支离破碎的。雏鸡安置过程和用于分发对账的家禽提升过程都是手动的。
除了人工拍卖和购买价格谈判过程外，手工计算费用变得非常繁琐和耗时。
SAP Ariba Sourcing（IBM 基于云的采购解决方案）的实施使 PCF 能够毫不费力地简化和优化其采购和供应商管理的寻源流程。
此外，还整合了基于禽类年龄的饲料需求规划、基于体重的禽类提升和销售认可。不断增长的费用和付款的计算以及拍卖和供应商推荐也实现了自动化。
使用 SAP S/4HANA 和 SAP Ariba Sourcing 彻底改变了 PCF 使用的流程并增强了用户体验。
该公司能够更快地有效地添加或删除农场，并拥有一个涵盖各种业务流程的统一平台，包括财务、销售、采购、库存和合同农场管理。
不同系统之间不再存在数据重复和协调。
IBM 实施了面向未来的 IT 平台，使 PCF 能够进入家禽养殖以外的新业务领域，从而产生了巨大的业务影响。
SAP S/4HANA 的实施对 PCF 来说是变革性的。可扩展的企业资源规划 (ERP) 系统实现了快速扩展、简明自动化和增强的过程控制。通过将各种业务职能整合到单一可信信息源中，PCF 提高了运营的效率和准确性。此外，这个面向未来的 IT 平台为公司的增长奠定了基础 - 支持当前运营并允许进入家禽养殖以外的新业务领域。这一战略举措不仅优化了当前流程，而且为持续的成功和创新奠定了基础。
Premium Chick Feeds (PCF)（ibm.com 外部链接）是印度领先的综合家禽养殖公司之一，其业务范围涵盖肉鸡的繁育、孵化、饲养和营销，以及家禽饲料的生产和销售。该公司还从事肉鸡雏鸡、食用蛋和蛋鸡雏鸡的生产和销售。PCF 于 1991 年开始经营饲料生产业务，并将业务扩展到马哈拉施特拉邦、安得拉邦、卡纳塔克邦、西孟加拉邦、泰米尔纳德邦、阿萨姆邦、奥里萨邦和特伦甘纳邦。
PCF 在印度拥有由 400 个中心和 15,000 个合同农场组成的庞大网络。
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美国出品，2024 年 6 月。
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