Premium Chicken Feeds (PCF) 是印度领先的综合家禽养殖公司之一，业务遍及马哈拉施特拉邦、安得拉邦、卡纳塔克邦、西孟加拉邦、泰米尔纳德邦、阿萨姆邦、奥里萨邦和特伦甘纳邦等邦。它在于 15000 个合同农场组成的广泛网络中维护和扩展其价值链框架方面面临着挑战。

此外，PCF 现有的 IT 系统没有完全集成，也不能处理价值链中的端到端流程。

其饲料计划解决方案基于农场肉禽的生长计划，无法满足其饲料需求的复杂性。快速分发禽类疫苗并对多个分支机构的疫苗库存进行战略管理已成为必要。

PCF 正在寻找一个强大的业务解决方案，通过简化和标准化流程确保统一的数据可用性，帮助该公司成为印度三大育雏商、孵化场和零售公司之一。

Premium Chick Feeds 的 CEO Ashoak KR Tyagi 表示：“我们需要一条供应链，通过重新设计分销网络来解决全国饲料厂向所有家禽养殖场配送饲料、药品和疫苗的问题。”

通过记录所分发禽类的“捕获重量”来自动化活禽发货过程，以便于计算销售额，也成为当务之急。

除了创建用户友好型界面并改善员工和客户的用户体验之外，对家禽库存和销售需求报告进行实时分析将使 PCF 能够就家禽运输做出更明智的决策。