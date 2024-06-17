Polpo 的联合创始人对政治分析人员手动搜索有关政治和政府的大量在线信息所花费的时间感到惊讶，他们认为一定有更好的方法。为了让专业用户能够将更多时间用于战略决策，Polpo 寻求基于 AI 的解决方案来捕获和分析大量在线可用的政治数据。
Polpo 观察到，政治分析人员和其他使用政治和政府信息的专业人士花费了太多时间来在不同的数据源中手动搜索议会信息。这一过程成本高、耗时长、容易出现人为错误，而且难以监测与特定个人和组织相关的政治信息。
为了满足荷兰公共部门的这一明确而紧迫的需求，该公司的创始人着手建立一个平台，为议会数据搜索提供自动化支持，并使专业用户能够将更多时间花在战略决策上。
Polpo 的诞生源于公司三位联合创始人 Johan van Zaanen、Caspar Pille 和 Desmin Dekker 在不同专业领域之间卓有成效的合作。正如 Van Zaanen 所解释的：“没有多少人对技术和语言学有兴趣，并能将其应用于政治学。每个 AI 解决方案都需要一位熟悉文本、风格和标准的领域专家，在内容和技术之间架起一座桥梁。这就需要互补的专业知识，通常需要不止一个人来提供”。
IBM NLP 和数据科学技术专家 Joost Vos 补充道：“即使领域专家不是主要以技术为导向，他们仍然需要了解如何构建算法。他们的贡献需要转化为一种或多或少模仿人类行为的技术架构。这需要合作伙伴跳出思维定势，拥有不同的思维方式，并愿意走出常规道路，了解彼此的思维方式和专业背景。”
Polpo 从一个小团队起家，致力于汇总涵盖了荷兰大量议会开放数据的不同数据源。目的是近乎实时地捕获和分析数据流。使问题更加复杂的是，这些数据几乎全部由文本文档组成，而文本文档本身就很难用传统软件进行分析。因此，Polpo 寻求使用基于 AI 的解决方案。
“我们构建了自己的环境和仪表板。”Van Zaanen 说，“IBM 提供的技术是智能文档处理。从在线来源汇总的输入信息存储在数据库中，数据库与 IBM Watson 进行交互，以丰富数据，然后将结果显示在仪表板上。”
Polpo Political Monitor 的用户通常花费在搜索相关政治信息上的时间减少了 75%。
在亲眼目睹成果之后，90% 的公共事务专业人员立即表示信服
在合作伙伴 You-Get 的支持下，在 IBM 的建议下，Polpo 将 Watson Explorer 技术与 IBM Content Analytics Studio 技术（现在是 IBM Watson Discovery 的一部分）相结合，聚合了不同的数据源并生成了基于 AI 的模型。期望的最终目标是为公共事务专业人员提供一个完全集成的、基于订阅的 Web 应用程序，并内置 IBM Watson 技术。
Van Zaanen 解释说，最初最大的挑战是弄清楚如何“过滤掉静电”。"政治术语对上下文非常敏感，因此需要将词语映射到上下文中。例如，“能量”这个词太模棱两可了；教育与气候或电力公司的上下文不同。我们会扫描文本，并使用次要词来识别上下文。IBM Watson Explorer 可模仿这个过程。IBM Watson 的智能特性使其能够不断识别新事物；即使某些部分发生了演变，它仍然能够保持一致。”
“内在原则是合乎道德的 AI 和透明度。”沃斯补充道，“始终有人参与其中。它不会自我传播。”
“该算法实际上是解决方案环境的一部分。”Van Zaanen 说，“我们首先构建了自己的仪表板，然后使用 IBM 自己的挖掘器，结合 Watson 技术和 IBM 界面作为比较点，查看数据中的内容，获得新的洞察分析作为构建功能的灵感。前端也是自建的，基于迭代的用户反馈进行设计。Polpo 采用持续开发模式，由客户反馈确定路线图。”
Polpo 政治监测平台将所有相关的政治信息集中在一个地方，通过 AI 对文件进行智能处理，并允许用户进行智能筛选。Polpo 可以确保用户获得准确、最新和定制的相关信息，并及时全面地提供有关荷兰所有政治动态的信息，为所有监测政治信息的专业人员带来了便利。
该公司及其平台仍在不断发展中。Van Zaanen 解释说："Polpo 拥有持续发展的特性和文化。构建该平台是为了不断适应新的仪表板和来源：灵活设计。随着平台和代码的增加，难度也在增加，但开发时间并没有呈指数级增长；我们每两周发布一次更新。我们专注于快速、渐进的提升，将反馈综合转化为可实施的变革。”
“模型中最大的变化很可能是围绕选举而变化的主要话题，”Vos 补充道，“但是，我们可以从数据中寻找共同点并进行推断。”
从最初的 5 名联合创始人到目前的 12 人团队，Polpo 已走出初创阶段，并仍在快速发展。即便如此，该公司的规模还很小，无法使用如此大规模的 IBM 产品，正如 Vos 所解释的那样：“尽管 IBM Watson 确实支持荷兰语解决方案，但 Polpo 在荷兰应用这项技术方面相对来说是独一无二的。最好的成果来自于初创企业或扩大规模的企业。它们会比大公司获得更多附加值，因为采用曲线更快。规模更小、更具创新性和实验性的团队更愿意接受数字服务的附加值。”
该平台包含多种设置选项，可确保搜索结果相关性更高。“用户可以在狭窄或宽泛的关注点之间转换，也可以关闭算法查看静态信息。”Van Zaanen 解释道，“他们可以过滤信息流、搜索数据集并进行利益相关者分析。它彻底改变了整个流程，使其更加高效和透明。”
基于通过 Polpo 平台获得的洞察分析，用户可以显著提高工作效率，更快地找到相关信息并监控与他们的兴趣相关的趋势。此外，组织可以加强其相对于其他组织的信息地位，并可以在改变法律和监管环境方面发挥更有效的作用。依托 IBM 技术支持，这项基于订阅的服务正在吸引越来越多的用户。
“我们的客户不仅是公共事务专业人士、游说者和利益相关者，”Van Zaanen 说，“还有政策官员、律师、发言人等。Polpo 可以分析地方、国家和国际层面的长短期影响。专业人士会有更多的时间制定战略：利用你找到的信息，对其进行解释，并将其付诸实际实践。”
Polpo 的政治监测平台最初专注于智能处理荷兰议会制作的文件，随着时间的推移，它稳步增加了更多的数据集。除了国家政府和公司、协会、智库等周边利益相关者之外，该平台最近还扩大了范围，为监测政治信息的荷兰专业人士提供欧洲议会和欧盟委员会的数据。
“我们构建的是一个可靠的解决方案，它非常智能地利用了 AI 功能，”Van Zaanen 说，"使用一种真正有效的算法，并带来具体的改变，这是独一无二的。这不是 AI 概念验证，而是真正在实践中实现的。”
Polpo（ibm.com 外部链接）是一家总部位于荷兰阿姆斯特丹的创新型企业，提供基于人工智能的智能政治监测器。Polpo 构建和维护的平台可跟踪相关的政治信息流，并以可定制的仪表板形式呈现，帮助公共事务专业人员和主要利益相关者节省时间，专注于战略决策。
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美国出品。2023 年 5 月。
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