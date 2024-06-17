Polpo 观察到，政治分析人员和其他使用政治和政府信息的专业人士花费了太多时间来在不同的数据源中手动搜索议会信息。这一过程成本高、耗时长、容易出现人为错误，而且难以监测与特定个人和组织相关的政治信息。

为了满足荷兰公共部门的这一明确而紧迫的需求，该公司的创始人着手建立一个平台，为议会数据搜索提供自动化支持，并使专业用户能够将更多时间花在战略决策上。

Polpo 的诞生源于公司三位联合创始人 Johan van Zaanen、Caspar Pille 和 Desmin Dekker 在不同专业领域之间卓有成效的合作。正如 Van Zaanen 所解释的：“没有多少人对技术和语言学有兴趣，并能将其应用于政治学。每个 AI 解决方案都需要一位熟悉文本、风格和标准的领域专家，在内容和技术之间架起一座桥梁。这就需要互补的专业知识，通常需要不止一个人来提供”。

IBM NLP 和数据科学技术专家 Joost Vos 补充道：“即使领域专家不是主要以技术为导向，他们仍然需要了解如何构建算法。他们的贡献需要转化为一种或多或少模仿人类行为的技术架构。这需要合作伙伴跳出思维定势，拥有不同的思维方式，并愿意走出常规道路，了解彼此的思维方式和专业背景。”

Polpo 从一个小团队起家，致力于汇总涵盖了荷兰大量议会开放数据的不同数据源。目的是近乎实时地捕获和分析数据流。使问题更加复杂的是，这些数据几乎全部由文本文档组成，而文本文档本身就很难用传统软件进行分析。因此，Polpo 寻求使用基于 AI 的解决方案。

“我们构建了自己的环境和仪表板。”Van Zaanen 说，“IBM 提供的技术是智能文档处理。从在线来源汇总的输入信息存储在数据库中，数据库与 IBM Watson 进行交互，以丰富数据，然后将结果显示在仪表板上。”