美国国家医学图书馆的资料显示，母体抗体在妊娠晚期会转移到胎盘，使新生儿对某些感染和疾病具有免疫力。早产儿（不到孕 37 周）出生时免疫转移尚未完成，因此他们更容易受到败血症等细菌感染，而败血症的目标群体是免疫系统不成熟或受损。¹

在比利时 Antwerp University Hospital (UZA)，大约五分之一出生体重低于 3.3 磅（1,500 克）的早产新生儿患有晚发性败血症。该医院的 NICU 工作人员的任务是利用基于经验的直觉和数据快照来检测这些新生儿的败血症或血流感染以及许多其他潜在的并发症，然后提供及时的治疗，以降低幸存者的死亡和发育迟缓的风险。

由于导致这种破坏性结局的潜在风险，UZA 的新生儿学家 David Van Laere 博士将其职业生涯的大部分时间都致力于寻找更好、更快的败血症检测方法。“在过去的十年里，我研究了与早产相关的生命体征和并发症之间的趋势和模式，”他说。

他的临床经验表明，婴儿生命体征的变化通常在败血症检测前几个小时内就可见。“如果我们能够更快地发现数据的这些变化，我们可能就会尽早开始抗生素治疗，”Van Laere 博士说道，“由于抗生素在败血症事件中通常可以挽救生命，因此尽早开始使用抗生素可能会影响疾病的严重程度，甚至可以增加婴儿的生存机会。”

这种令人沮丧的现实促使医生寻找一种方法来最大限度地利用他能够获取的大量数据。“UZA NICU 是一个高度数字化的环境，具有多个数据源，”他说，“我们拥有从出生到出院的完整数据集，其中包含监测信号、报告、诊断、患者电子文件的数据等等。”如果医生能够找到一种方法使这些洞察分析具有可操作性，那么从这些患者数据中获得的洞察分析就有可能有助于在早期阶段识别疾病状态。