“Piazza dei Mestieri 最具创新性的地方在于，我们如何将每个培训课程与相关的实践活动相结合，让我们的学生能够获得真正的工作经验。”
Piazza dei Mestieri 的总经理 Giovanni Clot 如是说。Piazza dei Mestieri 成立于 2004 年，其目标只有一个：通过提高年轻人的意愿和才能，帮助他们找到自己的人生道路。
Piazza dei Mestieri 基金会的灵感来自过去的公共广场（意大利语“le piazze”），人们在这里分享知识和技能，艺术和工艺品在这里交流碰撞，同时这个名字还来自于希腊城邦的集市，一个专门用于思想交流和热烈讨论的场所。
该基金会的项目侧重于职业培训、家庭作业辅导、学生才能增长、就业中心、外国学生的融合，最重要的是在教育和就业之间架起一座桥梁。因此，Piazza dei Mestieri 是青年融入社会的绝佳范例。
为了简化所有办事处的远程管理，使用 VDI 基础架构部署了虚拟桌面解决方案。在最近的封控期间，虚拟化非常关键，它使学生能够与教育环境和培训活动保持连接，并消解他们可能感受到的孤独感。至关重要的是，这使得 Piazza dei Mestieri 能够弥合学生之间的“数字鸿沟”：每个年轻人都可以通过个人电脑、平板电脑或智能手机访问虚拟教室，无论他们拥有的计算机设备质量如何。
该基金会在此期间实施的系统允许学生参加全虚拟化课程和混合课程。这种方法还可以将教室一分为二，从而确保保持社交距离。
与疫情前相比，封控期间的出勤率增加了 3%，VDI 解决方案也扩展到了蒙卡列里、卡塔尼亚、米兰、诺瓦拉和松德里奥的培训中心总部。
VDI 解决方案显著提高了对现有数据存储解决方案的需求，因此提高性能、效率和安全性至关重要。
通过采用配备 NVMe IBM FlashCore 模块的 IBM FlashSystem 5200 存储，Piazza dei Mestieri 能够确保其 VDI 服务的优异性能，同时减少碳排放并简化管理。新的 IBM 存储解决方案支持该基金会所有主要的行政管理应用程序，提供了安全的存储和高性能的数据访问。
Piazza dei Mestieri 还通过添加第二个 FlashSystem 5200 解决方案提高了其计算资产的安全性并保护了数据。它使用 IBM 的 Safeguarded Copy 解决方案来实现数据弹性，支持创建隔离且不可更改的副本，以便在发生网络攻击时快速恢复数据。
Piazza dei Mestieri 的首要任务对职业培训进行创新，使其成为一种能够让人们接受教育和实现职业发展的工具。该组织提供的方法为人们融入工作世界提供了一个跳板，因此，它需要对教学中使用的系统进行现代化改造，以确保它们持续保持安全且可以访问。
Giovanni Clot 表示：“我们与 Bellucci Spa 的合作、他们在分析我们提出的问题方面所展现出的专业知识和能力，以及 IBM 的技术解决方案，标志着我们数字化转型之旅中的一个重要里程碑。我们相信，为年轻人提供机会为自己创造更美好的未来，这对履行我们的使命至关重要。”
“我们为 Piazza dei Mestieri 开展的项目是一个有趣的例子，展示了 IBM 等国际技术和咨询巨头的解决方案如何适应各种规模组织的需求。”IBM 合作伙伴 Bellucci SpA 总经理 Alberto Bellucci 说，“对我们来说，最重要的挑战不是寻找技术，因为我们多年来一直是 IBM 的合作伙伴，而是能够为每家公司设计理想的解决方案，因为我们知道各家都有不同的需求和预算。”
“在 Piazza dei Mestieri 项目中，我们采用了一种整体综合方法，这使我们能够提供与现有情况相一致的解决方案，并对从设计到交付的所有阶段都给予了应有的重视和关注。这个解决方案使我们成为值得他们信赖的技术合作伙伴。”
Piazza dei Mestieri 基金会是一个为广场体验注入活力的组织。Piazza dei Mestieri 于 2004 年在都灵成立，是一个年轻人聚会、接受教育和职业培训的教育场所和社区。
Piazza dei Mestieri 设有生产部门，专门设计和制造优质的产品和服务，学生们也可以在这里获得第一次学徒体验。
每年，Piazza dei Mestieri 在都灵、卡塔尼亚和米兰的办事处都会接待来自意大利和国外的约五千名年轻人。学生们来到这里是为了追求梦想、成长为人、学习一技之长，并最终找到一份工作。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2023 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM FlashCore 和 IBM FlashSystem 是 International Business Machines Corp. 在全球各地司法管辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分提供了 IBM 商标的最新列表。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。