为了简化所有办事处的远程管理，使用 VDI 基础架构部署了虚拟桌面解决方案。在最近的封控期间，虚拟化非常关键，它使学生能够与教育环境和培训活动保持连接，并消解他们可能感受到的孤独感。至关重要的是，这使得 Piazza dei Mestieri 能够弥合学生之间的“数字鸿沟”：每个年轻人都可以通过个人电脑、平板电脑或智能手机访问虚拟教室，无论他们拥有的计算机设备质量如何。

该基金会在此期间实施的系统允许学生参加全虚拟化课程和混合课程。这种方法还可以将教室一分为二，从而确保保持社交距离。

与疫情前相比，封控期间的出勤率增加了 3%，VDI 解决方案也扩展到了蒙卡列里、卡塔尼亚、米兰、诺瓦拉和松德里奥的培训中心总部。

VDI 解决方案显著提高了对现有数据存储解决方案的需求，因此提高性能、效率和安全性至关重要。