为智能运营奠定坚实基础

在由精准和速度驱动的市场中，即使是很小的低效问题也可能导致严重后果。Oiki 是一家领先的不锈钢和特殊合金生产商及分销商，该公司意识到其订单管理流程需要优化，以支持战略互动，而不是陷入繁琐的行政步骤。大多数客户订单通过电子邮件发送，销售代表需要手动解读信息并在内部系统中搜索详细信息。这种重复性工作流程消耗了宝贵的时间，延误了响应，限制了可扩展性和客户满意度。

虽然该流程没有带来直接的运营风险，但它错失了提升效率和增长的机会。机会是明确的：将手动流程转变为简化、智能的工作流程，以提高效率并提升客户体验。