为智能运营奠定坚实基础

通过与 IBM 和 BlueIT 合作，Oiki 将订单管理转变为一个为规模化而构建的无缝、人工智能驱动的系统。
在由精准和速度驱动的市场中，即使是很小的低效问题也可能导致严重后果。Oiki 是一家领先的不锈钢和特殊合金生产商及分销商，该公司意识到其订单管理流程需要优化，以支持战略互动，而不是陷入繁琐的行政步骤。大多数客户订单通过电子邮件发送，销售代表需要手动解读信息并在内部系统中搜索详细信息。这种重复性工作流程消耗了宝贵的时间，延误了响应，限制了可扩展性和客户满意度。
虽然该流程没有带来直接的运营风险，但它错失了提升效率和增长的机会。机会是明确的：将手动流程转变为简化、智能的工作流程，以提高效率并提升客户体验。
为了对其订单管理流程进行现代化改造，Oiki 与 IBM Business Partner BlueIT 合作，构建了一个利用 watsonx 生态系统的 AI 驱动解决方案。该解决方案基于 IBM watsonx.ai（一个 AI 开发工作室）构建，并由 IBM Granite 大语言模型 (LLM) 提供支持，可从电子邮件订单中提取产品代码和数量等关键细节。此功能通过 IBM Cloud 集成到 Oiki 的工作流程中，确保了可扩展性以及与现有 ERP 和文档数据库的安全连接。
该解决方案还包含了专门的数据管理和治理模块，确保自动化既值得信赖又符合合规要求。使用 IBM watsonx Orchestrate 构建的 AI 智能体负责解释意图、验证数据并触发后续操作。该解决方案结合 BlueIT 的 AI Accelerator 方法和 Microsoft Teams 集成，创建了一个自动化环境。这一转变使销售团队从手动数据整理转向战略性互动，能够更快地响应，并为在 Oiki 业务中更广泛地采用 AI 奠定了基础。
这一由人工智能驱动的解决方案引入了半自动化的订单录入流程，取代了耗时的手动工作。销售代表现在将收到的电子邮件上传到一个专用界面，系统会分析邮件内容、识别意图并提取关键细节。这一转变使团队从重复性任务中解放出来，让他们能够专注于增值活动，如制定个性化报价和验证订单。内部工作流程变得更加高效，响应时间显著改善，从而提升了整体客户体验。
平均处理时间从 30 分钟降至 12 分钟，减少了 60%。投标管理每天节省的时间高达 180 分钟，随着 ERP 集成的推进，预计还将进一步节省超过 45% 的时间。除了可衡量的效率提升外，该解决方案还提高了准确性和一致性，使团队能够提供更快、更可靠的服务。这些变化加强了客户关系，使 Oiki 能够自信地扩展运营，同时展望将 AI 扩展到更多工作流程中，产生更大的商业影响。
Oiki Acciai Inossidabili SpA 成立于 1966 年，总部位于意大利帕尔马，是领先的不锈钢和特殊合金生产商及分销商。50 多年来，Oiki 专注于加工和交付各种形态的不锈钢， 包括铸件、板材、棒材、管材和角钢，服务于欧洲各地的工业客户。
BlueIT 是一家总部位于意大利的 IT 服务提供商和福利公司，其使命是通过其数字解决方案、网络安全服务和认知管理服务，安全地加速客户的数字化转型之旅。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 3 月。
IBM、IBM徽标、IBM Cloud、IBM Granite、IBM watsonx.ai、IBM watsonx Orchestrate 是 IBM Corp. 的商标，在全球许多司法管辖区注册。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。