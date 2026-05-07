合作提供新的混合云解决方案

Netrix Global 是一家全球技术服务与解决方案供应商，专注提供安全、可扩展且以成果为导向的 IT 服务。公司总部位于美国，为中端市场及大型企业提供 IT 托管服务、云解决方案、网络安全、人工智能以及数字化办公赋能服务。

2025 年，Netrix Global 收购 Ricoh ITS，大幅拓展了全球托管服务布局，同时深化了在 IBM Power、IBM i、云托管及托管服务领域的专业能力。此次收购进一步增强了 Netrix 为全球客户搭建复杂混合云环境的服务能力，并延续了 Ricoh ITS 与 IBM 长期稳固的交付合作关系。

Netrix Global 托管运营副总裁 Nick Mattera 表示：“收购 Ricoh ITS 加快了我们在全球范围内提供企业级托管服务的进程。也让我们得以延续与 IBM 近十年的合作积淀。”

Netrix 与 IBM 的合作关系建立在互信与长期协作的基础之上。

Mattera 表示：“我们与 IBM 建立了良好的合作关系。我们不仅仅是合作伙伴。我们也是彼此解决方案的供应商。IBM 及其客户会采购并使用我们支持的解决方案，我们也依托 IBM 技术为客户提供高价值服务。我们之间的关系非常深厚。”

“作为 IBM Power 环境的托管服务提供商，Netrix 通过 IBM Cloud Catalog 中的专属服务板块为 IBM Cloud 客户提供支持。这使得客户能够迁移并部署至全托管托管解决方案，正如 Netrix Global 现场首席技术官 Deepak Kohli 所说，其整套基础设施可实现‘单点对接’。”

每位 Netrix 客户都有着独特的业务需求与合规监管要求。2020 年，一家合作多年的跨国保险企业向 Netrix 提出了一项重大业务诉求。

这家保险企业在欧洲运营两座数据中心，由 Netrix 负责运维其搭载在 IBM Power 服务器上的 IBM i 应用程序。为缩减成本、提升运营效率，该保险公司计划关停本地数据中心，将各类工作负载迁移上云。

Netrix 承接了此次架构转型的方案设计与落地实施工作。

尽管 Netrix 在目标欧洲区域并无自有数据中心，但凭借与 IBM 的紧密合作，IBM Cloud 成为了天然适配之选。IBM 已在欧洲布局成熟的云数据中心，并且提供 IBM Power Virtual Server 服务，支持客户在无需重构代码的前提下迁移 IBM i 工作负载。

Netrix Global 现场首席技术官 Deepak Kohli 表示：“IBM Cloud 最大的优势就是基础设施已经成熟完备。我们无需从零开始搭建，只需叠加自身托管服务，便可提供 24×7 全天候运维保障。IBM Cloud 无疑是最优选择。”

万事筹备就绪，正式落地工作随即启动。