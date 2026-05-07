合作提供新的混合云解决方案

Netrix Global 与 IBM 联手将保险巨头的工作负载转移到云端的 IBM Power Virtual Server
Netrix Global 是一家全球技术服务与解决方案供应商，专注提供安全、可扩展且以成果为导向的 IT 服务。公司总部位于美国，为中端市场及大型企业提供 IT 托管服务、云解决方案、网络安全、人工智能以及数字化办公赋能服务。
2025 年，Netrix Global 收购 Ricoh ITS，大幅拓展了全球托管服务布局，同时深化了在 IBM Power、IBM i、云托管及托管服务领域的专业能力。此次收购进一步增强了 Netrix 为全球客户搭建复杂混合云环境的服务能力，并延续了 Ricoh ITS 与 IBM 长期稳固的交付合作关系。
Netrix Global 托管运营副总裁 Nick Mattera 表示：“收购 Ricoh ITS 加快了我们在全球范围内提供企业级托管服务的进程。也让我们得以延续与 IBM 近十年的合作积淀。”
Netrix 与 IBM 的合作关系建立在互信与长期协作的基础之上。
Mattera 表示：“我们与 IBM 建立了良好的合作关系。我们不仅仅是合作伙伴。我们也是彼此解决方案的供应商。IBM 及其客户会采购并使用我们支持的解决方案，我们也依托 IBM 技术为客户提供高价值服务。我们之间的关系非常深厚。”
“作为 IBM Power 环境的托管服务提供商，Netrix 通过 IBM Cloud Catalog 中的专属服务板块为 IBM Cloud 客户提供支持。这使得客户能够迁移并部署至全托管托管解决方案，正如 Netrix Global 现场首席技术官 Deepak Kohli 所说，其整套基础设施可实现‘单点对接’。”
每位 Netrix 客户都有着独特的业务需求与合规监管要求。2020 年，一家合作多年的跨国保险企业向 Netrix 提出了一项重大业务诉求。
这家保险企业在欧洲运营两座数据中心，由 Netrix 负责运维其搭载在 IBM Power 服务器上的 IBM i 应用程序。为缩减成本、提升运营效率，该保险公司计划关停本地数据中心，将各类工作负载迁移上云。
Netrix 承接了此次架构转型的方案设计与落地实施工作。
尽管 Netrix 在目标欧洲区域并无自有数据中心，但凭借与 IBM 的紧密合作，IBM Cloud 成为了天然适配之选。IBM 已在欧洲布局成熟的云数据中心，并且提供 IBM Power Virtual Server 服务，支持客户在无需重构代码的前提下迁移 IBM i 工作负载。
Netrix Global 现场首席技术官 Deepak Kohli 表示：“IBM Cloud 最大的优势就是基础设施已经成熟完备。我们无需从零开始搭建，只需叠加自身托管服务，便可提供 24×7 全天候运维保障。IBM Cloud 无疑是最优选择。”
万事筹备就绪，正式落地工作随即启动。
数据中心运营成本每年可节省
客户每日数据备份时长有望缩短
本次迁移项目于 2022 年 7 月正式启动。将本地 IBM Power Systems 上的 IBM i 应用迁移至云端 IBM Power Virtual Server，整个过程相对简便，因为无需对应用程序进行重构。迁移工作由 Netrix 整体负责，同时与 IBM 紧密协作，借力 IBM 独有的专业技术能力。
Mattera 表示：“我们原本就熟悉 IBM Cloud 平台，也曾在自有 IBM Cloud 环境中为其他客户部署过服务。但在基础设施层面，我们此前从未部署过 IBM Power Virtual Server，因此存在一定的学习适应过程。全程都有 IBM 提供支持协助，体验非常好。”
保险行业在数据管理方面有着严格的政府监管要求，其中明确规定所有数据存储时长不得少于 7 年。为满足这一合规要求，IBM 引荐了业务合作伙伴 FalconStor 共同参与项目。借助 FalconStor StorSafe VTL 解决方案，项目团队可将物理存储磁带驱动器转为虚拟磁带格式，再备份至 IBM Cloud Object Storage，实现便捷存储与调取。
由于 FalconStor VTL 解决方案已预先集成部署在 IBM Cloud 中，落地实施流程相对顺畅。Mattera 说道：“对我们负责 Power 业务的工程师而言，这依旧是全新平台。好在有 FalconStor 与 IBM 团队的协助，我们很快掌握了相关技术，后续操作已得心应手。”
他还表示：“虽然需要一个适应学习的过程，但整体推进并不艰难。我们从中积累了大量实战经验，如今完全有信心承接后续各类部署项目。”
2022 年 9 月，这家保险企业的所有工作负载全部迁移完成，并在 IBM Cloud 上正式投入全面生产运行。目前该保险企业用户可从本地办公地点专线接入欧洲混合云环境，在 IBM Cloud 上稳定运行 IBM i 应用程序，同时可订阅各类其他独立软件即服务（SaaS）应用程序。
如今，Netrix Global 已从此次成功落地的项目中收获多重价值。企业与这家跨国保险巨头保持着稳固的合作关系，客户满意度持续维持高位。保险公司不仅可以继续沿用熟悉的 IBM i 应用程序，还能聚焦自身核心业务，无需再投入精力和成本维护 IT 基础设施。依托 IBM Power Virtual Server，企业只需为实际使用的服务和带宽付费。
通过将保险企业工作负载迁移至 IBM Cloud，Netrix Global 帮助客户在全球范围内每年最多节省 40% 的数据中心场地及运营成本。Netrix Global 现场首席技术官 Deepak Kohli 表示，关停原有数据中心后，企业减少了机房场地占用与能源消耗，进一步降低了自身的碳排放足迹。
部署 FalconStor StorSafe VTL 之后，Netrix Global 助力该保险企业升级了数据备份与存储能力，具备更强的扩展性与更快的处理速度。企业现已满足监管要求的长期数据存储标准，旗下保险业务工作负载的备份时长最多可缩短 4 小时。
Netrix Global 也在 IT 托管服务业务中沉淀了全新技术能力，将自身在 IBM Power 系统领域的专业经验拓展至 IBM Power Virtual Server 云环境。同时，可将 FalconStor StorSafe 相关技术经验应用到全球各地的项目实施中。
Netrix Global 与 IBM 的合作关系也愈发稳固紧密。Mattera 表示：“IBM Expert Labs 服务拥有丰富多样的应用程序与资源，能帮助我们拿下更多商业机会。这对 Netrix 而言，又是一次颠覆性的发展机遇。”
此次落地实施，不仅为 Netrix Global 在自有云环境中部署运营 IBM Power Virtual Servers 开辟了全新可能，也使其具备了在欧洲地区提供该项托管服务的能力。Mattera 表示：“依托 IBM Cloud 开展业务，让我们触达了以往无法覆盖的全球市场，得以开拓全新细分领域。”
另一大好机遇，是借助与 IBM Cloud 的合作，拓宽 Netrix Global 云服务的覆盖范围。Mattera 表示：“我们自有云完全依托物理基础设施搭建。因此，我们计划借助 IBM Cloud 缩减自有数据中心的物理部署规模。”
他最后总结道：“具备全球化布局的客户，往往需要跨地域的数据容灾能力或是高可用运行环境 ——比如在北美实现容灾备用，在欧洲或环太平洋地区承载生产业务，任意地域均可灵活部署。而 IBM Cloud 恰好为我们提供了这种业务灵活性。”
Netrix Global 是一家工程主导型 IT 咨询与托管服务提供商，拥有三十余年行业经验。公司拥有超 600 名技术工程师，深耕各业务领域难题解决方案，在 IT 战略规划、云基础设施、网络安全、应用开发、数据与人工智能领域均具备深厚专业积淀。Netrix 独创咨询 - 部署 - 运维全流程服务模式，无论项目复杂度高低，都能保障客户业务落地成功。企业使命是成为值得信赖的技术顾问，凭借专业人才与前沿技术，助力企业搭建全天候在线、全方位安全、数据驱动的现代化业务体系。如需了解更多信息，欢迎访问： www.netrixglobal.com。
总部位于美国德克萨斯州奥斯汀市，IBM 业务合作伙伴 FalconStor 是数据保护优化软件领域的领先供应商，旗下包含 FalconStor StorSafe VTL 等产品，可为混合云环境中的灾难恢复与备份解决方案实现现代化升级。公司成立于 2000 年，目前为全球超过 1,000 家机构提供服务。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。