这种增长源于市场对该公司网络安全服务的强劲需求，以及出色的管理和稳健的供应商合作伙伴关系。

Netox 网络安全高级经理 Marita Harju 表示：“随着客户的数字环境变得越来越复杂，他们发现要掌握所有不同的交互和连接变得非常困难。”“我们的 Netox Trust 网络安全服务，可让他们了解自身遇到的各种未知情况，同时我们的运行手册还可帮助他们在攻击发生时做出响应。由于我们实现了业务连续性，因此我们的客户可以专注于自身的核心业务。”

Netox Trust 借助 AI 将网络威胁情报、数据保护和预防技术集成到客户的网络和云基础架构中。Netox Trust 的服务级别会根据每个客户的规模和数字化成熟度来量身定制，同时它还依赖 IBM Security® QRadar® Security Information and Event Management (SIEM) 平台，而这正是为安全运营中心 (SOC) 提供支持的基础技术。但是，该公司并不总是使用 QRadar。

“早些时候，Netox 支持我们客户使用的几乎所有安全技术，”Harju 说道。“这一方法会产生不一致的结果，并且无法随着我们业务的增长而扩展。”Netox 之前的 SIEM 解决方案也表现不佳。它的主要功能是收集和存储安全日志文件，而不是帮助分析人员监视、分析和应对关键威胁。

显然，Netox 若想发展和升级其服务产品，就需要在顶尖安全供应商的基础上实现标准化。