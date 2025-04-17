Nelen & Schuurmans 是一家专门从事水管理的咨询和 IT 服务提供商，专为客户提供创新解决方案。该公司高度重视研发工作，致力于交付高质量的产品和服务以满足客户不断变化的需求，从而在行业中保持领先地位。
考虑到这个目标，Nelen & Schuurmans 寻求开发其最新的软件解决方案 Rana Water Intelligence。它旨在使非技术用户更容易进行数据驱动的水分析，并为新用户和经验不足的用户简化流体动力学模拟软件等复杂工具。
水管理过程本质上很复杂，导致专家们几代以来都依赖各种工具和软件。然而，这些工具通常反映了这种复杂性，导致学习曲线陡峭。用户别无选择，只能依靠资深同事或丰富的体验来有效驾驭数据驱动的水分析，而不是依赖技术文档或其他知识库。
这种差距导致客户组织在扩展知识和技能时遇到困难。这就是 Nelen & Schuurmans 决定利用 IBM® watsonx AI 产品组合来开发生成式 AI (gen AI) 助理的原因。其目的是使 Rana 用户体验 (UX) 更接近用户在实际实践中培养技能的方式。
Nelen & Schuurmans 与 IBM Ecosystem Engineering 合作开发了试点生成式 AI 助理，以提升 Rana 的可访问性和用户友好性。该解决方案使用 IBM® watsonx.ai 和 IBM® watsonx.data 来转换和索引文档，提供语义搜索功能，并为用户生成 API 调用代码片段。该助理还允许用户与系统交互，并通过用户界面和生成的代码片段以编程方式接收有关如何使用该软件的帮助指导和反馈。
这一技术的实施有赖于 Nelen& Schuurmans 和 IBM 之间的密切合作，其试点围绕检索增强生成 (RAG) 解决方案架构，使用语义分块方法来完善 Rana 文档，以便与大型语言模型 (LLM) 配合使用。
该试点展示了生成式 AI 技术在改善用户体验和提升 Nelen & Schuurmans 商业价值方面的潜力，同时还进一步完善了其在生成式 AI 领域的内部专业知识。
Nelen & Schuurmans 已成功开启了利用 watsonx.ai 和 watsonx.data 为 Rana 制作生成式 AI 助理的旅程。该公司与 IBM 共同创造的试点解决方案可在整个流体力学仿真建模过程中为用户提供相关信息和指导。借此，用户能够更轻松地完成缺乏相关经验的任务。
该解决方案还使 Nelen & Schuurmans 能够为 Rana 及其生成式 AI 功能开辟更多获取稳定投资回报的途径。Nelen & Schuurmans 总监 Joep Grispen 表示，“该助理的语调符合我们的品牌概念，而其免费日常交互的费用也在可承受范围内。”
随着这一新功能加入其技术堆栈，Nelen & Schuurmans 有望实现更大的利润并巩固其行业先驱的地位。未来，该公司计划进行更大规模的样本用户测试，引入监护人模型以防止滥用或资源浪费，并为每个集合定义唯一的用户权限组。
Nelen & Schuurmans 是一家总部位于荷兰的咨询和 IT 公司，专门提供水资源管理和气候适应力解决方案。其业务遍及全球，可为公共和私营机构提供专业服务。
Nelen & Schuurmans 的使命是为健康、安全和具备适应力的环境做出贡献，同时为决策者提供尖端数据和咨询服务。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、watsonx、watsonx.ai、和 watsonx.data 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。