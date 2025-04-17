Nelen & Schuurmans 是一家专门从事水管理的咨询和 IT 服务提供商，专为客户提供创新解决方案。该公司高度重视研发工作，致力于交付高质量的产品和服务以满足客户不断变化的需求，从而在行业中保持领先地位。

考虑到这个目标，Nelen & Schuurmans 寻求开发其最新的软件解决方案 Rana Water Intelligence。它旨在使非技术用户更容易进行数据驱动的水分析，并为新用户和经验不足的用户简化流体动力学模拟软件等复杂工具。

水管理过程本质上很复杂，导致专家们几代以来都依赖各种工具和软件。然而，这些工具通常反映了这种复杂性，导致学习曲线陡峭。用户别无选择，只能依靠资深同事或丰富的体验来有效驾驭数据驱动的水分析，而不是依赖技术文档或其他知识库。

这种差距导致客户组织在扩展知识和技能时遇到困难。这就是 Nelen & Schuurmans 决定利用 IBM® watsonx AI 产品组合来开发生成式 AI (gen AI) 助理的原因。其目的是使 Rana 用户体验 (UX) 更接近用户在实际实践中培养技能的方式。