在假冒伪劣或不合格处方药日益泛滥的情况下，美国政府通过了《药品供应链安全法案》(DSCSA) 以保护患者。它植根于这样一种理念，即药品透明度（在整个药品供应链中准确追踪处方药的能力）对于保持其完整性至关重要。
同样重要的是，制药生态系统中的所有主要参与者 - 制造商、批发商和药房以及监管机构 - 都需要一种协作共享信息的方式来实现这一目标。为了应对多个行业部门需要合作来解决 DSCSA 相关问题这一挑战，全国药房委员会协会 (NABP) 寻求创建一个集中式数字中心，以弥合各方系统之间的互操作性差距，从而更快、更轻松地实现 DSCSA 合规。
NABP 与 IBM Consulting合作，建立了一个新的基于区块链的数字平台，名为 Pulse（ibm.com 外部链接），该平台使其成员用户能够跟踪和共享每种处方药的所有权交易记录，从而提高供应链的可见性。除了深厚的行业专业经验、用户界面设计能力和 Amazon Web Services (AWS) 能力之外，IBM 还汇集了来自众多供应链参与者，包括 40 多个贸易合作伙伴的洞察分析。
该平台在 AWS 云上运行，其一个关键设计方面是集成了处方药供应链中大多数参与者使用的“点”跟踪解决方案提供商提供的 API。通过经由这些 API 执行的连接，Pulse 用户可以搜索贸易伙伴，验证贸易伙伴状态，交换数字凭证并执行电子跟踪。
目前，已有十多家主要解决方案提供商签约加入 Pulse 互操作合作伙伴计划，预计明年还会有更多供应商加入。NABP 执行董事/秘书 Lemrey “Al” Carter 认为，为贸易伙伴和州监管机构提供安全、高效且值得信赖的通信平台，极大地简化了他们的 DSCSA 合规过程。
“我们认为，Pulse 是我们努力创建更具互操作性的药品供应链的关键一步。”他解释道。“通过与解决方案提供商合作，我们可以确保供应链中的所有利益相关者都能获得遵守 DSCSA 关键要求所需的信息，并且我们可以提供工具来减少手动管理工作。最重要的是，我们正在共同努力，创建更安全的供应链来保护患者。”
NABP（ibm.com 外部链接）是独立、国际性和公正的 501(c)(3) 非营利性协会，协助其州成员委员会和司法管辖区保护公众健康。NABP 成立于 1904 年，旨在协助州药学委员会制定统一的教育和执照标准。如今，NABP 通过评估药剂师能力的考试、药剂师执照转移和验证服务以及各种药学认证和检查计划，帮助支持患者和处方药安全。
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美国出品，2023 年 11 月。
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