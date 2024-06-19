主页 Case Studies NABP 提高药品供应链的可见性，确保患者安全
美国全国药学委员会联合会 (NABP) + IBM
一名成年男子和一名年轻女子在药房工作时共同使用数码平板电脑的画面
通过透明度寻求安全

在假冒伪劣或不合格处方药日益泛滥的情况下，美国政府通过了《药品供应链安全法案》(DSCSA) 以保护患者。它植根于这样一种理念，即药品透明度（在整个药品供应链中准确追踪处方药的能力）对于保持其完整性至关重要。

同样重要的是，制药生态系统中的所有主要参与者 - 制造商、批发商和药房以及监管机构 - 都需要一种协作共享信息的方式来实现这一目标。为了应对多个行业部门需要合作来解决 DSCSA 相关问题这一挑战，全国药房委员会协会 (NABP) 寻求创建一个集中式数字中心，以弥合各方系统之间的互操作性差距，从而更快、更轻松地实现 DSCSA 合规。
我们选择 IBM Consulting 是因为他们同时拥有产品战略、技术和行业专业经验，可以帮助我们构建安全、用户友好且易于集成的数字平台。 Lemrey “Al” Carter 执行董事/秘书 美国全国药学委员会联合会
携手打造更安全的生态系统

NABP 与 IBM Consulting合作，建立了一个新的基于区块链的数字平台，名为 Pulse（ibm.com 外部链接），该平台使其成员用户能够跟踪和共享每种处方药的所有权交易记录，从而提高供应链的可见性。除了深厚的行业专业经验、用户界面设计能力和 Amazon Web Services (AWS) 能力之外，IBM 还汇集了来自众多供应链参与者，包括 40 多个贸易合作伙伴的洞察分析。

该平台在 AWS 云上运行，其一个关键设计方面是集成了处方药供应链中大多数参与者使用的“点”跟踪解决方案提供商提供的 API。通过经由这些 API 执行的连接，Pulse 用户可以搜索贸易伙伴，验证贸易伙伴状态，交换数字凭证并执行电子跟踪。
一条实现 DSCSA 合规的更快、更简单的途径

目前，已有十多家主要解决方案提供商签约加入 Pulse 互操作合作伙伴计划，预计明年还会有更多供应商加入。NABP 执行董事/秘书 Lemrey “Al” Carter 认为，为贸易伙伴和州监管机构提供安全、高效且值得信赖的通信平台，极大地简化了他们的 DSCSA 合规过程。

“我们认为，Pulse 是我们努力创建更具互操作性的药品供应链的关键一步。”他解释道。“通过与解决方案提供商合作，我们可以确保供应链中的所有利益相关者都能获得遵守 DSCSA 关键要求所需的信息，并且我们可以提供工具来减少手动管理工作。最重要的是，我们正在共同努力，创建更安全的供应链来保护患者。”
美国全国药学委员会联合会 (NABP) 徽标
关于美国全国药学委员会联合会 (NABP)

NABP（ibm.com 外部链接）是独立、国际性和公正的 501(c)(3) 非营利性协会，协助其州成员委员会和司法管辖区保护公众健康。NABP 成立于 1904 年，旨在协助州药学委员会制定统一的教育和执照标准。如今，NABP 通过评估药剂师能力的考试、药剂师执照转移和验证服务以及各种药学认证和检查计划，帮助支持患者和处方药安全。
解决方案组件 IBM Consulting IBM Consulting Services for AWS Cloud
如何简化 DSCSA 合规流程

IBM 供应链技术解决方案可以帮助组织提供可见性和信任，这对于确保患者在需要时获得所需的药物至关重要。

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美国出品，2023 年 11 月。

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