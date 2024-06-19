在假冒伪劣或不合格处方药日益泛滥的情况下，美国政府通过了《药品供应链安全法案》(DSCSA) 以保护患者。它植根于这样一种理念，即药品透明度（在整个药品供应链中准确追踪处方药的能力）对于保持其完整性至关重要。

同样重要的是，制药生态系统中的所有主要参与者 - 制造商、批发商和药房以及监管机构 - 都需要一种协作共享信息的方式来实现这一目标。为了应对多个行业部门需要合作来解决 DSCSA 相关问题这一挑战，全国药房委员会协会 (NABP) 寻求创建一个集中式数字中心，以弥合各方系统之间的互操作性差距，从而更快、更轻松地实现 DSCSA 合规。