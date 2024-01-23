Moneytree K.K.

正如现代经济的几乎每个部门一样，传统的金融服务提供模式无法满足当今数字化成熟消费者的个性化需求。客户不再满足于仅限于少数标准金融产品的选择，对冗长的申请和审批流程的容忍度正在急剧下降。

Moneytree KK 试图利用这种不满情绪，设想未来消费者选择金融服务和产品的方式，与在智能手机上购物和安装应用程序的方式大致相同。

作为金融技术平台和个人财务管理应用程序开发商，Moneytree 专注于创建和简化金融机构和服务，以及使用金融数据的任何消费者或企业之间的个性化交互。Moneytree KK 首席技术官兼联合创始人 Ross Sharrott 表示：“我们正在利用一种广泛的转变，转向以消费者为中心的私人金融服务交付模式，这种模式可以简化人们的生活。”

“我们不想为那些已经对财务非常了解的人群制作另一个应用程序，”他说。“我们希望面向更年轻的受众，他们没有财务经验或无法获得外部资源来帮助他们。我们的最终目标是，以符合客户隐私期望和我们隐私承诺的方式，将客户财务数据变现。我们致力于成为世界上最值得信赖的平台。”