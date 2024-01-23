Moneytree K.K.

Moneytree 使用 IBM Bluemix 平台和 IBM API Management（现为 API Connect）软件，创建了一个基于 API 的生态系统，为多个垂直行业提供服务，为客户提供连接专业金融服务提供商的一站式访问。
Moneytree 使用 IBM Bluemix 平台和 IBM API Management（现为 API Connect）软件，创建了一个基于 API 的生态系统，为多个垂直行业提供服务，为客户提供连接专业金融服务提供商的一站式访问。
正如现代经济的几乎每个部门一样，传统的金融服务提供模式无法满足当今数字化成熟消费者的个性化需求。客户不再满足于仅限于少数标准金融产品的选择，对冗长的申请和审批流程的容忍度正在急剧下降。
Moneytree KK 试图利用这种不满情绪，设想未来消费者选择金融服务和产品的方式，与在智能手机上购物和安装应用程序的方式大致相同。
作为金融技术平台和个人财务管理应用程序开发商，Moneytree 专注于创建和简化金融机构和服务，以及使用金融数据的任何消费者或企业之间的个性化交互。Moneytree KK 首席技术官兼联合创始人 Ross Sharrott 表示：“我们正在利用一种广泛的转变，转向以消费者为中心的私人金融服务交付模式，这种模式可以简化人们的生活。”
“我们不想为那些已经对财务非常了解的人群制作另一个应用程序，”他说。“我们希望面向更年轻的受众，他们没有财务经验或无法获得外部资源来帮助他们。我们的最终目标是，以符合客户隐私期望和我们隐私承诺的方式，将客户财务数据变现。我们致力于成为世界上最值得信赖的平台。”
Moneytree 利用 IBM Bluemix 和 API Connect，向金融服务客户提供 Moneytree Link API 平台。Moneytree Link 利用内部开发的 API，通过安全的 Moneytree 帐户，使用单一密码，将 Moneytree 客户及其数据公开给选定公司的一系列金融服务。
这种商业模式不依赖广告、出售数据或采取任何违反公司隐私承诺的行动。相反，API 直接将金融服务提供商与 Moneytree 客户连接起来。这些客户的财务数据及其财务决策，比以往任何时候都更多地通过 API 流动。
API 是 Moneytree 等下一代公司正在引领的金融服务交付转型的基石。例如，在未来，使用 Moneytree Link，个人可以搜索一种特定信用卡，要能提供符合其个人需求的一组特定福利和服务，并将其选择的服务连接到其 Moneytree 帐户，获得批准并迅速收到卡片，比以往快得多。
换句话说，控制权仍然掌握在消费者手中。虽然 Moneytree 通过 API 提供广泛的金融服务，但客户可以通过 Moneytree 开发的一种“决定参加”模型，选择谁可以查看他们的数据以及最终与谁开展业务。
“通过使用 API，我们能够让我们合作的每个企业，都做自己最擅长的事情，这显然有利于我们的客户，”Sharrott 先生说。“通过与多家不同的会计软件供应商、银行和信用卡公司合作，我们正在创建一个生态系统，其中的 API 可以服务于多个垂直领域。我们的合作伙伴做他们真正擅长的事情，而我们专注于我们擅长的事情——数据聚合和成为消费者的安全门户。”
Moneytree 迄今为止在 API 经济中取得的最大成功，是与世界上最大的银行机构之一——瑞穗银行 (Mizuho Bank) ——达成的协议。该银行现在使用 API 来提供更全面的金融服务和数据，以便客户通过移动应用程序，集中访问该银行的多张卡和银行品牌。
“我们正在为客户打造我们的业务和全面的金融服务生态系统，同时恪守我们对隐私和数据安全的承诺，”Sharrott 先生说。“这是我们深感自豪的事情。”
Moneytree KK （链接位于 ibm.com 外部）成立于 2012 年，总部位于日本东京，提供适用于 iPhone、iPad、Apple Watch、Android 和 Web 的个人财务管理应用程序。该公司的产品包括 Moneytree PLUS（移动端费用管理解决方案）、Moneytree PRO（移动端企业账户聚合解决方案）和 Moneytree Link（API 平台）。
要了解有关 IBM API Connect 和 IBM Bluemix 软件的更多信息， 请联系您的 IBM 营销代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/cloud、ibm.com/products/api-connect
© Copyright IBM Corporation 2016. IBM Systems, Route 100, Somers, NY 10589.
2016 年 8 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 以及 Bluemix 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：www.ibm.com/cn-zh/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。