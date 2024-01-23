汉莎航空与 IBM Watson Advertising 合作，于 2018 年启动了航空业的首个 IBM Watson Advertising Conversations活动，该活动将人工智能驱动的技术付诸实践，通过在 The Weather Channel 的角落区域和汉莎航空的媒体活动中投放动态广告，以全新方式与消费者互动。

这种对话式营销体验在向用户传递消息时更加鼓舞人心，并提供了与全球特色城市相关的有趣旅行见闻，有助于发现有价值的见解，例如：

效果最好的第一帧消息是“什么语言听起来让整个世界都变得很美好？”

用户选择了法语，他们认为法语是最动听的语言。

法兰克福和巴黎是用户想要探索的热门目的地。

虽然汉莎航空在 2018 年总结出一些宝贵经验，但 IBM Watson Advertising 在 2019 年改进了这一体验，能让消费者发现对他们来说最重要的是什么。这有助于揭示有关消费者及其旅行偏好的更有价值的见解，并可充当汉莎航空品牌的大型虚拟焦点小组，让人们发现各种意想不到的趋势，同时有助于为汉莎航空未来的创意性战略提供信息。

这一增强功能会建议用户进行性格测试，然后生成独特的旅行个性，并基于这种个性推荐目的地。

该解决方案利用 IBM Watson 支持的自然语言处理和自然语言理解，并就汉莎航空产品信息和常见问题解答进行广泛训练，帮助实现一对一对话，向每位用户提供独特且令人愉悦的旅行灵感信息。

借助 Conversations，汉莎航空了看到了以下结果：