对话
屡获殊荣的 AI 广告解决方案，支持品牌与消费者进行智能的个性化一对一对话
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大型机向各种用户传输数据的图示
与客户进行个性化 AI 对话

The Weather Company Conversations 是一种交互式解决方案，有助于促进几乎随时随地在线与消费者进行个性化 AI 对话。该交钥匙解决方案由 Watson AI 提供支持，旨在通过使用人工智能了解用户的意图并提供答案、建议或后续步骤，提供更具吸引力和令人难忘的广告体验。这有助于确保您的消费者的每一次互动都是独特且有效的，同时为您提供有价值的消费者洞察分析。

我们的团队由经验丰富的开发人员、设计师和 AI 策略师组成，可以与您合作创建和部署符合您的策略、标准和 KPI 的活动。这可以包括定制的横幅和对话体验，这些体验是为匹配您的品牌而精心设计的，并且可以在您拥有和运营的渠道中部署。
品牌与消费者之间实现一对一连接

使用 AI 广告与消费者进行独特的个性化对话，从认知度到“底部漏斗”机会，旨在满足您的 KPI。

 关于消费者和产品的洞察分析

仔细观察您的品牌与消费者之间的交互，例如大规模的焦点小组。

 通过接触点加深参与

通过数字广告、店内信息亭、自有和运营的网站、移动应用程序等无缝利用您的品牌对话，满足您的消费者的需求。
Conversations 的关键功能
个性化对话式营销软件，无需使用 Cookie

在您的品牌和消费者之间提供一对一对话式广告和参与，同时确保满足隐私和合规性保障及期望。
可扩展的 AI 对话软件和平台

从白手套服务到自助平台访问，利用 AI 驱动的对话式广告，通过专为广告机构和品牌团队设计的灵活解决方案来解决营销挑战。
建立信心和透明度

借助 Watson AI 技术，Conversations 可以利用自然语言处理、自然语言理解和专有的自然语言生成技术。
随时随地扩展认知广告和对话式广告

Conversations 可以部署在整个广告生态系统以及任何接受 HTML5 的位置。

Conversations 分为四个步骤

对话式广告：成功案例 The Weather Channel 使用 Watson 聊天机器人进行新冠疫情相关问答

了解如何通过 IBM Watson 支持的聊天机器人回答 260 万个与冠状病毒相关的问题。

 Behr 推出 AI 驱动的对话式广告

了解 Conversations 如何为 Behr 提供一种完美的方式来大规模提供个性化油漆颜色建议。

 Best Western 在酒店业利用 AI 广告

深入了解 The Weather Company 和 Best Western 如何通过 Conversations 为酒店业推出首个 AI 广告。

 Toyota Prius Prime 使用 Conversations

了解 Conversations 如何进行实时对话，让消费者以全新的方式与 Toyota Prius Prime 互动。

 Hulu 创造 AI 体验

了解 The Weather Company 和 Hulu 如何通过 Conversations 合作打造有针对性的定制 AI 广告体验。
了解有关使用这些资源的 Conversations 的更多信息 广告中的 AI：您需要了解的一切

AI 正在改变广告格局。广告商希望优化他们掌握的大量数据，以创建更好的广告活动并扩大影响。

 同理心是面向未来的 AI 战略的关键

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