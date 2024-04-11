The Weather Company Conversations 是一种交互式解决方案，有助于促进几乎随时随地在线与消费者进行个性化 AI 对话。该交钥匙解决方案由 Watson AI 提供支持，旨在通过使用人工智能了解用户的意图并提供答案、建议或后续步骤，提供更具吸引力和令人难忘的广告体验。这有助于确保您的消费者的每一次互动都是独特且有效的，同时为您提供有价值的消费者洞察分析。
我们的团队由经验丰富的开发人员、设计师和 AI 策略师组成，可以与您合作创建和部署符合您的策略、标准和 KPI 的活动。这可以包括定制的横幅和对话体验，这些体验是为匹配您的品牌而精心设计的，并且可以在您拥有和运营的渠道中部署。
使用 AI 广告与消费者进行独特的个性化对话，从认知度到“底部漏斗”机会，旨在满足您的 KPI。
仔细观察您的品牌与消费者之间的交互，例如大规模的焦点小组。
通过数字广告、店内信息亭、自有和运营的网站、移动应用程序等无缝利用您的品牌对话，满足您的消费者的需求。
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