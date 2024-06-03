云现在可能已成为主流，但几年前，客户并不像今天这样习惯它。在没有清楚地了解对解决方案灵活性的意义的情况下，如果要从本地模型切换到云，无论是在经济层面还是在增长层面，似乎都不是特别有吸引力。

大约八年前，面向任务关键型基础架构的基础架构即服务 (IaaS) 公司 KIO Spain，尝试通过专注于专业化、可用性和质量在竞争中脱颖而出。它的服务组合虽然较少，但全面程度已足够，客户可以根据自己的需求，为工作负载选择最佳的基础设施。对于 SAP 工作负载较高的客户，KIO Spain 的服务与 IBM Power® 服务器相辅相成，在云服务中提供巨大的价值。IBM Power 平台的性能使其脱颖而出，它允许客户按照项目所需的步调启动新实例（只要内存允许）。

KIO Spain 开始与 IBM 合作已有 7 年了，毫无疑问，其主要卖点是向客户提供由集成商管理的 IBM Power 演示。该演示允许公司自行评估 IBM 解决方案的稳健性，并了解它们如何与具有大量 RAM 的服务器完美协同。

同意试用 IBM Power 服务器的公司 100% 都已成为客户，现在已成为 KIO Spain 客户名册中的一员。这包括西班牙各地的 17 家公司，涉及食品、物流、化工、制造业和公共管理领域。