KIO Spain 提供的解决方案较之市场上的替代方案具有更好的稳健性、安全性和卓越性能。您可以依靠 IBM Power 提供颠覆性技术。
云现在可能已成为主流，但几年前，客户并不像今天这样习惯它。在没有清楚地了解对解决方案灵活性的意义的情况下，如果要从本地模型切换到云，无论是在经济层面还是在增长层面，似乎都不是特别有吸引力。
大约八年前，面向任务关键型基础架构的基础架构即服务 (IaaS) 公司 KIO Spain，尝试通过专注于专业化、可用性和质量在竞争中脱颖而出。它的服务组合虽然较少，但全面程度已足够，客户可以根据自己的需求，为工作负载选择最佳的基础设施。对于 SAP 工作负载较高的客户，KIO Spain 的服务与 IBM Power® 服务器相辅相成，在云服务中提供巨大的价值。IBM Power 平台的性能使其脱颖而出，它允许客户按照项目所需的步调启动新实例（只要内存允许）。
KIO Spain 开始与 IBM 合作已有 7 年了，毫无疑问，其主要卖点是向客户提供由集成商管理的 IBM Power 演示。该演示允许公司自行评估 IBM 解决方案的稳健性，并了解它们如何与具有大量 RAM 的服务器完美协同。
同意试用 IBM Power 服务器的公司 100% 都已成为客户，现在已成为 KIO Spain 客户名册中的一员。这包括西班牙各地的 17 家公司，涉及食品、物流、化工、制造业和公共管理领域。
来自西班牙各地的食品、物流、化工、制造业和公共管理部门的客户。
升级到更新的 IBM Power 技术在多个方面带来了实质性的改进。
采用新的电源技术可以减少数据中心的空间并节省能源。
部署 IBM Power 服务器使 KIO Spain 的服务能够脱颖而出，并成为西班牙云产品的领军者。该公司的理念包括能够为其客户提供不同风格的云服务，将每个客户的需求与最合适的产品相匹配。
当大公司决定将其关键工作负载转移给云提供商时尤其值得注意，因为许多公司只外包被认为是非关键的工作负载。IBM Power 技术可实现高可用性和意义重大的自动化。如果其中一台机器出现问题，它会自动将所有数据移动到另一台机器，从而保证完全的可靠性。
IBM Power 系列有助于更快地响应业务需求，保护从核心到云的数据，并简化洞察和自动化，同时可持续地最大限度提高可靠性。IBM Power 使与 KIO Spain 合作的公司能够通过无缝的混合云体验实现应用程序和基础架构的现代化，并提供客户所需的敏捷性。
IBM Power 服务器提供可扩展基础架构，让您在应对工作负载挑战、新数据源和计算需求方面先人一步。借助这些企业服务器，您可以为云准备工作负载，还可以构建专为数据密集型工作负载设计的云。
KIO Spain 借助 IBM Power 技术所取得的成果非常出色，尤其是在云计算对于许多公司的数字化转型变得至关重要的时代。任务关键型工作负载对于业务连续性和运营至关重要，因此将它们迁移到云环境清楚地表明了对提供商及其托管系统的信任。
IBM Power 系列的可用性和性能让 KIO Spain 的客户对 IBM 技术及其对 SAP HANA 的支持感到满意。多年来，KIO Spain 公司与 IBM 的合作使其能够将 Power 系统升级到更新的型号，为客户提供数字时代的最佳功能。
Power 技术的最新升级在多个领域带来了实质性成果。数据中心的占地面积和能源使用量减少了 50%，性能提高了 35%。
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美国出品，2023 年 9 月。
IBM、IBM 徽标和 ibm.com 和 Power 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade.shtml 上的“Copyright and trademark information”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
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文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。