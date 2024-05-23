尽管前景广阔，但在受监管的行业、知识产权驱动的行业和处理高度敏感数据的实体中，AI 的采用速度明显缓慢，其中数据隐私和安全是主要问题。

Jamworks 是一家专注于商业和教育领域笔记记录的初创公司，旨在帮助这些领域加速采用 AI。该公司需要一种解决方案，为需要对业务讨论中包含的敏感信息设置额外安全保障的企业客户提供机密 AI。

最重要的是，Jamworks 需要证明会议记录将保密。