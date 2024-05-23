尽管前景广阔，但在受监管的行业、知识产权驱动的行业和处理高度敏感数据的实体中，AI 的采用速度明显缓慢，其中数据隐私和安全是主要问题。
Jamworks 是一家专注于商业和教育领域笔记记录的初创公司，旨在帮助这些领域加速采用 AI。该公司需要一种解决方案，为需要对业务讨论中包含的敏感信息设置额外安全保障的企业客户提供机密 AI。
最重要的是，Jamworks 需要证明会议记录将保密。
为了满足这一需求，Jamworks 采用了 IBM Cloud Hyper Protect Services，这项服务使该公司能够对其整个数据生命周期内的敏感数据，以及工作负载和加密密钥拥有完全控制权。
为了通过技术保障帮助保护传输中数据和静态数据的机密性，Jamworks 采用了 IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services，该服务允许使用仅由 Jamworks 控制的密钥对数据进行加密，以实现有效的数据保护以及高效且安全的密钥管理。
为了帮助防范使用未受保护数据所带来的数据安全风险，Jamworks 采用了 IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for Virtual Private Cloud (VPC) 解决方案。使用该解决方案后，Jamworks 获得可以在容器中部署 AI 的信心；通过使模型运行时几乎防篡改，从而消除了未经授权访问敏感数据的风险。
通过采用 IBM Cloud Hyper Protect Services，Jamworks 能够以云级规模提供其 AI 服务，同时为其客户的数据和 AI 模型维护一个高度安全的环境。这反过来又为 Jamworks 提供了巨大且可持续的优势，因为它努力确保客户数据和 AI 模型的完全机密性。
Jamworks AI（ibm.com 外部链接）是一款功能强大的笔记和效率工具，可记录、转录、总结和生成会议、对话和讲座中有意义的见解。在运用 AI 大约四年后，该团队相信，只要该技术得到安全和负责任的实施，该技术就足以改变我们的学习和工作方式，尤其可为残障人士和神经多样性用户带来益处。
通过对强大数据、洞察和新兴技术的更便利运用，为企业团队提供支持，并加速从寻源到支付的采购转型。
亲自了解如何通过技术保证来保护数据和模型 - 免受管理员本身以及外部攻击者的影响。
观看此演示，了解 Hyper Protect 如何通过机密计算保护正在使用的数据来防止攻击者访问机密数据。
立即登录 IBM Cloud 开始使用，或访问我们的站点以了解有关 IBM Hyper Protect Virtual Server 和 IBM Hyper Protect Crypto Services 的更多信息。
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2024 年 1 月制作于美国。
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