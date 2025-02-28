主页
Case Studies
卡罗世纪服装学院
Istituto Secoli 是意大利时尚界一家富有盛誉且历史悠久的机构，因其时装设计、制版和剪裁方面的培训而获得国际认可。
学生在 Istituto Secoli 接受教育期间遇到的第一个里程碑，就是时装系列设计过程。这一过程的核心是概念开发，即激发和指导时装系列创作的中心思想，它在激发创造力和创新方面发挥着核心作用。
这一阶段充满挑战。事实上，学生往往难以充分发展他们最初的概念。大量的在线信息导致研究的肤浅，而社交网络的个性化算法限制了对不同观点的接触。为了应对这些挑战，Istituto Secoli 决定深入了解人工智能 (AI)，以帮助学生找到可靠的资源并拓展他们的创造性思维，从而超越传统方法，并开发更多创新想法。
为了帮助学生，卡罗世纪服装学院与 IBM Client Engineering 合作，探索 AI 如何增强创意过程。他们共同利用 IBM watsonx.ai AI studio、IBM watsonx.data 数据存储和 IBM Cloud Code Engine 进行了价值证明 (POV)。
该团队开发了一款 AI 驱动的工具 CreativIA，旨在为处于开发时装系列新概念的两个关键阶段的学生提供支持：
CreativIA 的目的不是替代学生的创造力，而是通过更深入地探索初始概念来提高学生的创造力。
为确保该工具的有效性，IBM 和卡罗世纪服装学院让一群学生参与了用户测试阶段。学生们可以进入演示环境，评估该工具满足他们需求的能力，并就其功能和整体用户体验提供有价值的反馈，以帮助其进一步改进。
IBM watsonx 产品组合整合到提议的 POV 中，产生了非凡的结果，这与卡罗世纪服装学院开发 AI 驱动的工具，在创意过程中为学生提供支持的目标相一致。
该解决方案促进了对与学生核心思想相关的主题、副主题和概念的探索，同时优化了定义概念以及随后开发整个时装系列所需的时间，从而加强了研究阶段的效果。
测试表明，参与研究的学生有 65% 积极使用了该工具的核心功能，其中 85% 的学生表示满意，尽管 POV 结果仅限于来自单个综合网站的数据。尽管存在这一限制，但所有学生都觉得 CreativIA 是极具价值的灵感来源，这凸显了它在增强学生创意工作流程方面的有效性。
除了拓展学生的创意视角、帮助他们摆脱传统思维的束缚之外，CreativIA 还能为卡罗世纪服装学院带来显著的优势。这一创新工具不但丰富了该学院的教学内容，还巩固了其作为将科技与时尚教育相结合的先驱的声誉。
Istituto Secoli（ibm.com 外部链接）于 1934 年在意大利成立，其总部位于米兰市中心的威尼斯门区。这是一家致力于推广服装文化和时尚专业培训的机构。它以其实用的教学方法而著称，旨在推广意大利制造 的文化。Istituto Secoli 提供学士 (BA) 和硕士学位课程，以及从时装设计到图案制作、原型设计、服装构造和系列开发等专业课程，专为旨在提高技能和推进职业发展的人而设计。
© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM watsonx、watsonx.ai 和 watsonx.data 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。