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Case Studies

卡罗世纪服装学院

 利用人工智能革新时装设计
卡罗世纪服装学院使用 IBM watsonx 在概念创作阶段为学生赋能
一男一女两名大学生坐在图书馆书桌前看着一台笔记本电脑
超越传统思维模式

Istituto Secoli 是意大利时尚界一家富有盛誉且历史悠久的机构，因其时装设计、制版和剪裁方面的培训而获得国际认可。

学生在 Istituto Secoli 接受教育期间遇到的第一个里程碑，就是时装系列设计过程。这一过程的核心是概念开发，即激发和指导时装系列创作的中心思想，它在激发创造力和创新方面发挥着核心作用。

这一阶段充满挑战。事实上，学生往往难以充分发展他们最初的概念。大量的在线信息导致研究的肤浅，而社交网络的个性化算法限制了对不同观点的接触。为了应对这些挑战，Istituto Secoli 决定深入了解人工智能 (AI)，以帮助学生找到可靠的资源并拓展他们的创造性思维，从而超越传统方法，并开发更多创新想法。
100% 参与测试的学生承认 CreativIA 是一款极具价值的工具。 65% 的学生研究积极使用了该工具的核心功能。
利用生成式 AI 技术增强创意过程

为了帮助学生，卡罗世纪服装学院与 IBM Client Engineering 合作，探索 AI 如何增强创意过程。他们共同利用 IBM watsonx.ai AI studio、IBM watsonx.data 数据存储和 IBM Cloud Code Engine 进行了价值证明 (POV)。

该团队开发了一款 AI 驱动的工具 CreativIA，旨在为处于开发时装系列新概念的两个关键阶段的学生提供支持：

  • 第一阶段涉及使用生成式 AI 来扩展和完善学生提供的初步想法。CreativIA 从学生输入的句子开始，通过扩展原始想法来重新表述和丰富概念，同时提供额外的视角和互补的替代方案。这个过程帮助学生超越抽象概念并深入了解不同的观点。

  • 第二阶段采用智能搜索引擎，从教授挑选的精选资源数据库中提取信息，包括文章和图像。CreativIA 通过解释自然语言查询，识别语义相关的文章，帮助学生查找参考资料，丰富和深化他们的概念。

CreativIA 的目的不是替代学生的创造力，而是通过更深入地探索初始概念来提高学生的创造力。

为确保该工具的有效性，IBM 和卡罗世纪服装学院让一群学生参与了用户测试阶段。学生们可以进入演示环境，评估该工具满足他们需求的能力，并就其功能和整体用户体验提供有价值的反馈，以帮助其进一步改进。
CreativIA 可在概念开发过程中提供实实在在的优势

IBM watsonx 产品组合整合到提议的 POV 中，产生了非凡的结果，这与卡罗世纪服装学院开发 AI 驱动的工具，在创意过程中为学生提供支持的目标相一致。

该解决方案促进了对与学生核心思想相关的主题、副主题和概念的探索，同时优化了定义概念以及随后开发整个时装系列所需的时间，从而加强了研究阶段的效果。

测试表明，参与研究的学生有 65% 积极使用了该工具的核心功能，其中 85% 的学生表示满意，尽管 POV 结果仅限于来自单个综合网站的数据。尽管存在这一限制，但所有学生都觉得 CreativIA 是极具价值的灵感来源，这凸显了它在增强学生创意工作流程方面的有效性。

除了拓展学生的创意视角、帮助他们摆脱传统思维的束缚之外，CreativIA 还能为卡罗世纪服装学院带来显著的优势。这一创新工具不但丰富了该学院的教学内容，还巩固了其作为将科技与时尚教育相结合的先驱的声誉。
卡罗世纪服装学院校徽
关于卡罗世纪服装学院

Istituto Secoli（ibm.com 外部链接）于 1934 年在意大利成立，其总部位于米兰市中心的威尼斯门区。这是一家致力于推广服装文化和时尚专业培训的机构。它以其实用的教学方法而著称，旨在推广意大利制造 的文化。Istituto Secoli 提供学士 (BA) 和硕士学位课程，以及从时装设计到图案制作、原型设计、服装构造和系列开发等专业课程，专为旨在提高技能和推进职业发展的人而设计。

 

 解决方案组件 IBM watsonx.ai™ IBM watsonx.data™ IBM Cloud Code Engine
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。