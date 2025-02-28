IBM watsonx 产品组合整合到提议的 POV 中，产生了非凡的结果，这与卡罗世纪服装学院开发 AI 驱动的工具，在创意过程中为学生提供支持的目标相一致。

该解决方案促进了对与学生核心思想相关的主题、副主题和概念的探索，同时优化了定义概念以及随后开发整个时装系列所需的时间，从而加强了研究阶段的效果。

测试表明，参与研究的学生有 65% 积极使用了该工具的核心功能，其中 85% 的学生表示满意，尽管 POV 结果仅限于来自单个综合网站的数据。尽管存在这一限制，但所有学生都觉得 CreativIA 是极具价值的灵感来源，这凸显了它在增强学生创意工作流程方面的有效性。

除了拓展学生的创意视角、帮助他们摆脱传统思维的束缚之外，CreativIA 还能为卡罗世纪服装学院带来显著的优势。这一创新工具不但丰富了该学院的教学内容，还巩固了其作为将科技与时尚教育相结合的先驱的声誉。