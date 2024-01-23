在网络安全领域，目标在不断变化。攻击者发明了新的方法来识别和利用目标 IT 环境中的漏洞，并在获得访问权限后掩盖踪迹。为此，越来越多的公司正在利用安全运营中心 (SOC) 服务来降低风险。

“有效的网络安全措施通常是高度资源密集型，”Jääskeläinen 解释道。“因此，对于公司来说，将这部分技术战略外包是有道理的。我们的 SOC 承担了全天候监控的麻烦，让我们的客户能够专注于他们的核心业务，并让他们放心，他们的系统和关键运营可靠性得到了良好保护。”

为确保能够应对不断变化的威胁环境的挑战，Insta 会了解最新的网络安全专业知识。最近的一项研究表明，犯罪分子执行攻击所需的时间在过去几年中下降了 94%，这就让相关专家面临着越来越大的压力，需要快速识别威胁并做出响应。

Jääskeläinen 评论道：“对于我们的 SOC 来说，时间至关重要。然而，我们必须分析以发现漏洞的数据一直在呈指数级增长。为了领先网络攻击者一步，我们希望利用最新的安全技术来帮助我们训练有素的专家优化他们的时间利用。我们一直在寻找合适的技术解决方案。”