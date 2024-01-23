Insta Advance Oy 通过先进的自动威胁检测技术提升 SOC 服务水平
在网络安全领域，目标在不断变化。攻击者发明了新的方法来识别和利用目标 IT 环境中的漏洞，并在获得访问权限后掩盖踪迹。为此，越来越多的公司正在利用安全运营中心 (SOC) 服务来降低风险。
“有效的网络安全措施通常是高度资源密集型，”Jääskeläinen 解释道。“因此，对于公司来说，将这部分技术战略外包是有道理的。我们的 SOC 承担了全天候监控的麻烦，让我们的客户能够专注于他们的核心业务，并让他们放心，他们的系统和关键运营可靠性得到了良好保护。”
为确保能够应对不断变化的威胁环境的挑战，Insta 会了解最新的网络安全专业知识。最近的一项研究表明，犯罪分子执行攻击所需的时间在过去几年中下降了 94%，这就让相关专家面临着越来越大的压力，需要快速识别威胁并做出响应。
Jääskeläinen 评论道：“对于我们的 SOC 来说，时间至关重要。然而，我们必须分析以发现漏洞的数据一直在呈指数级增长。为了领先网络攻击者一步，我们希望利用最新的安全技术来帮助我们训练有素的专家优化他们的时间利用。我们一直在寻找合适的技术解决方案。”
将潜在威胁的检测时间从几小时缩短至几分钟
为了提供有别于竞争对手的 SOC 服务，Insta 选择了IBM Cloud® Pak for Security。使用该解决方案，该公司将能够集中日志管理以及安全信息和事件管理 (SIEM)。
“我们在对市场进行全面评估后选择了 IBM，”Jääskeläinen 回忆道。“IBM Security 解决方案受到包括 Gartner 在内的咨询公司的高度评价，并在全球范围内有众多出色的客户见证。对我们来说最重要的是，IBM Security 解决方案在持续开发，始终在网络威胁形势的变化中保持领先一步。”
通过 IBM Cloud Pak for Security，Insta 的 SOC 团队能够立即、实时地了解每个客户的安全状况。该解决方案自动检测潜在漏洞，收集威胁情报以确定可能的紧急情况。在适当的情况下，系统会发出带有优先级的警报，帮助 SOC 专家过滤噪音，找出最危险的威胁。
“借助 IBM Cloud Pak for Security，我们可以根除各种网络攻击，”Jääskeläinen 说道。“例如，IBM 解决方案提醒我们注意客户环境中的勒索软件，这样，我们就能够在此软件传播之前快速隔离它，并对相关文件进行加密，在 IBM 的帮助下阻止攻击，而且发现了许多恶意软件。”
Insta 将 IBM Cloud Pak for Security 与各种客户环境集成在一起，在本地托管多租户和专用平台。进入市场时，该公司依靠 IBM 的支持来吸引新客户。
“IBM Cloud Pak for Security 的最佳优点之一是与不同类型技术的无缝互操作性，”Jääskeläinen 补充道。“根据最新统计，我们相信可支持多达 400 种不同的集成。这样，吸引新客户就变得很容易。当我们与潜在客户会面时，我们总是提到我们使用 IBM 技术，并且 IBM 团队经常帮助我们完成交易。”
IBM 技术帮助 Insta 的 SOC 更快、更有效地做出反应，推动该公司与客户建立持久、令人满意的关系。Insta 可以为客户系统提供全天候的卓越保护。
Jääskeläinen 解释道：“简单来说，我们公司的座右铭是‘允许信任’。IBM 解决方案在让客户信任我们的 SOC 服务方面发挥了核心作用，因为这些解决方案增强了我们全天候不间断保护客户环境的能力。”
Insta 还利用 IBM 解决方案提高他们的 SOC 的效率。该公司可以提供协定的服务水平，同时优化宝贵资源的利用率。
“通过使用 IBM Security 解决方案来运营我们的 SOC 服务，可以保持较高的服务水平和具有竞争力的费用。”Jääskeläinen 说道。“这些构成了一个令人信服的主张，可以帮助我们扩大市场份额。”
Insta 是芬兰领先的网络安全服务提供商之一。Insta 提供从咨询到网络防御、从网络安全到安全数字身份的网络安全服务。Insta 的服务和产品深受国内外大公司和公共部门组织的信赖。
除了网络安全之外，Insta 也是工业、国防和软件咨询客户的领跑者和可靠合作伙伴，拥有超过 1,100 名专家。通过将最先进的专业知识与智能技术相结合，提高了客户在数字化世界中的安全性和绩效。如需了解更多信息，请访问：www.insta.fi（ibm.com 外部链接）
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