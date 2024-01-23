为公民提供优质的医疗保健服务是任何发展中国家都会面临的一项巨大挑战，而印度的多元化文化和独特的地理分布让这项任务变得更加复杂。iKure 正在使用 IBM Cloud 帮助医生远程访问医疗数据，并优先治疗农村地区的心脏病高风险患者。
印度是世界第二人口大国，人口总数估测为 13.7 亿。大部分人口生活在农村地区，无法及时获得基本的医疗保健服务。每 6000 名患者只有一名医生，难题在于向印度最偏远的地区提供基本医疗服务。
iKure 部署了 IBM Cloud Pak® 和 IBM watsonx® AI ，以促进心脏护理预测模型的开发和部署。
印度大约有8.4亿人生活在农村地区，所在社区获得基本医疗保健的机会有限或根本没有。印度农村地区近 86% 的医疗就诊需要患者长途跋涉 100 多公里才能见到医生。即使是提供基本医疗保健设施所需的基础设施也达不到世界卫生组织定义的标准。
iKure 设立了一系列初级医疗保健诊所，其目标是利用技术提供经济惠民且易于获得的医疗保健服务。这些诊所的一线医护人员会深入印度农村地区面诊患者，并进行基本的诊断测试。通过测试、可穿戴贴片和报告收集而来的数据，以及患者的人口统计数据和既往病史，都会被收集并传输到 IBM Cloud 上创建的 iKure 平台。
iKure 借助 IBM Cloud Pak 帮助医生远程访问这些数据，并确定农村地区患者的治疗优先顺序。以前，医生需要手动筛选数千个病人档案，以确定风险最高的病例。现在，该系统利用机器学习并根据患者的严重程度对患者进行排名，选择最紧迫的病例进行分析，让心脏病医生能够准确地对患者进行评定，以便更快做出诊断。
iKure 借助 IBM Cloud Pak，已经能够触及印度 7 个邦 900 万人的生活。公司的下一个目标是在印度全国各地设立 200 个中心，覆盖 2500 万至 3000 万印度人口。平台还已在 9 个非洲国家/地区和亚洲地区的越南部署。
iKure（链接位于 ibm.com 之外）是一家屡获殊荣、精通技术、增长迅速、收益良好的社会企业，通过健康培训计划、技能开发和技术干预的独特组合来满足初级医疗保健和预防的需求。这家合资企业准备迅速扩大规模，超越其治疗模式，着眼于为印度农村 8.4 亿人口提供疾病预防和健康的未来。
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2019 年 2 月在美国制作。
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