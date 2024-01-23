iKure 设立了一系列初级医疗保健诊所，其目标是利用技术提供经济惠民且易于获得的医疗保健服务。这些诊所的一线医护人员会深入印度农村地区面诊患者，并进行基本的诊断测试。通过测试、可穿戴贴片和报告收集而来的数据，以及患者的人口统计数据和既往病史，都会被收集并传输到 IBM Cloud 上创建的 iKure 平台。

iKure 借助 IBM Cloud Pak 帮助医生远程访问这些数据，并确定农村地区患者的治疗优先顺序。以前，医生需要手动筛选数千个病人档案，以确定风险最高的病例。现在，该系统利用机器学习并根据患者的严重程度对患者进行排名，选择最紧迫的病例进行分析，让心脏病医生能够准确地对患者进行评定，以便更快做出诊断。