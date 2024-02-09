在 IBM 于迪拜主办的一次活动中，一切都发生了变化。

Zein 解释道：“今年早些时候，我们会见了 IBM Next Gen 团队，了解到 IBM 嵌入式战略，并从这种合作关系中看到了很多机遇。”该公司很快成为 IBM 新一代生态系统合作伙伴，并签署了两份 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA)，其中涵盖其两项旗舰产品。

Ideatolife 设计思维概念化实验室的成员与迪拜的 IBM 新一代生态系统团队合作，对这两个应用程序进行了重组和更新，以便充分利用 IBM Cloud 的优势。该团队采用了全面大胆的创新和转型方法，其中包括“与 IBM 合作构建”方法，以帮助其新开发项目专注于以客户为中心的成果。

Trackr 是一个云端 ERP 平台，目前专注于电梯和游泳池这两个垂直领域。该解决方案实现了维护管理工作的自动化，同时还简化了相关的报告和分析流程。凭借 ESA，Ideatolife 得以将相关产品从 Microsoft Azure 迁移至 IBM Cloud。

“通过与 IBM 开展合作，我们得以引入 AI 和物联网等新兴技术”，Zein 补充道。“上个月，他们带我们参观了位于阿布扎比的客户中心，并向我们展示了如何将 IBM Watson IoT 技术集成到平台中。不久之后，我们不仅能实现当前流程的自动化，还会使用 IBM Watson AI 来启用预测性维护。我们客户的投资回报率将十分诱人。”

而 ESA 目前所提供的另一款产品 Skrambler 则是一款聚焦学生人群的应用程序，它可帮助年轻人发现服务折扣、产品推荐和附近活动的门票。“同时，我们也将此产品从 Microsoft 转移到了 IBM Cloud”，Zein 继续说道。“在 IBM 的帮助下，我们将 Skrambler 提升到一个新的水平。而眼下，IBM 正帮助我们扩展解决方案并充分利用更多的合作伙伴、大学和学生组织。”

深入了解适合贵企业的嵌入式解决方案协议。

而为了协助管理这两个产品的关联云环境，Ideatolife 正在使用 IBM Cloud Kubernetes Service。目前，该公司正使用 IBM 解决方案来管理云端的虚拟服务器，从而打造独一无二的生产环境和暂存环境。

在 IBM Cloud 中部署这两个解决方案后，Ideatolife 已开始考虑第三个 ESA。“这事应该很快就会落地”，Zein补充道。“我们正致力于构建一个可实现端到端现金流管理的平台。而其中就会包括 IBM Blockchain 和智能合约。但目前，我们只完成了设计阶段。