成功且健康企业的最常见指标之一便是其增长率。规模和收入不断下降的公司显然已陷入困境。此外，增长轨迹疲软或毫无轨迹可言的公司往往难以抵御下一波重大创新或行业颠覆。
但是，那些正在开设新址和办事处、推出新产品或打入新市场的企业，往往都在迈向成功的道路上。这种成功很大程度上不仅来自于拥有下一个王牌应用程序、卓越的服务或更积极主动的销售人员，更来自各种合作关系。
IBM 合作伙伴 Ideatolife Inc. 首席执行官 (CEO) Ali Zein 解释道：“在快节奏的垂直行业中，你希望每个合作伙伴都能最大限度地提高你的效率、技术知识和市场准入，借此扩大和发展业务。”自 2014 年成立以来，建立强大的合作关系并充分利用这些关系提供的价值一直是 Ideatolife 的首要任务。
Zein 回忆道：“当我们创办公司时，Microsoft 联系了我们，并成为我们的合作伙伴。由于该合作关系，我们开始大量使用 Microsoft 的架构，并在 90% 的项目中与其进行合作。”然而，虽然事实证明这种关系有助于 Ideatolife 在整个海湾地区拓展业务，但该公司希望从合作伙伴那里得到的不仅仅是技术解决方案。
部署时间缩短 10% - 15%，因而可提高客户满意度 (CSAT) 并降低成本
IBM 合作关系和 IBM Cloud 促进了新地区和市场的业务增长
更快的支持响应以及使用创新平台提高了产品质量
“我们认为，除了成为潜在经销商之外，我们从未取得任何进展”，Zein 继续说道。“他们从未探究过我们的真正附加价值所在——我们不只是提供某种产品。我们可为客户带来颠覆和创新。凭借这些产品，我们就能做到这一点。”
Ideatolife 希望在未来几年向新的地域进行扩张，因此开始寻找新的合作伙伴，从而帮助其培育关系、建立联系并制定解决方案来实现这一梦想。理想情况下，该合作伙伴应当不会介意给自身制造一些“混乱”。
在 IBM 于迪拜主办的一次活动中，一切都发生了变化。
Zein 解释道：“今年早些时候，我们会见了 IBM Next Gen 团队，了解到 IBM 嵌入式战略，并从这种合作关系中看到了很多机遇。”该公司很快成为 IBM 新一代生态系统合作伙伴，并签署了两份 IBM 嵌入式解决方案协议 (ESA)，其中涵盖其两项旗舰产品。
Ideatolife 设计思维概念化实验室的成员与迪拜的 IBM 新一代生态系统团队合作，对这两个应用程序进行了重组和更新，以便充分利用 IBM Cloud 的优势。该团队采用了全面大胆的创新和转型方法，其中包括“与 IBM 合作构建”方法，以帮助其新开发项目专注于以客户为中心的成果。
Trackr 是一个云端 ERP 平台，目前专注于电梯和游泳池这两个垂直领域。该解决方案实现了维护管理工作的自动化，同时还简化了相关的报告和分析流程。凭借 ESA，Ideatolife 得以将相关产品从 Microsoft Azure 迁移至 IBM Cloud。
“通过与 IBM 开展合作，我们得以引入 AI 和物联网等新兴技术”，Zein 补充道。“上个月，他们带我们参观了位于阿布扎比的客户中心，并向我们展示了如何将 IBM Watson IoT 技术集成到平台中。不久之后，我们不仅能实现当前流程的自动化，还会使用 IBM Watson AI 来启用预测性维护。我们客户的投资回报率将十分诱人。”
而 ESA 目前所提供的另一款产品 Skrambler 则是一款聚焦学生人群的应用程序，它可帮助年轻人发现服务折扣、产品推荐和附近活动的门票。“同时，我们也将此产品从 Microsoft 转移到了 IBM Cloud”，Zein 继续说道。“在 IBM 的帮助下，我们将 Skrambler 提升到一个新的水平。而眼下，IBM 正帮助我们扩展解决方案并充分利用更多的合作伙伴、大学和学生组织。”
深入了解适合贵企业的嵌入式解决方案协议。
而为了协助管理这两个产品的关联云环境，Ideatolife 正在使用 IBM Cloud Kubernetes Service。目前，该公司正使用 IBM 解决方案来管理云端的虚拟服务器，从而打造独一无二的生产环境和暂存环境。
在 IBM Cloud 中部署这两个解决方案后，Ideatolife 已开始考虑第三个 ESA。“这事应该很快就会落地”，Zein补充道。“我们正致力于构建一个可实现端到端现金流管理的平台。而其中就会包括 IBM Blockchain 和智能合约。但目前，我们只完成了设计阶段。
现在，Ideatolife 已成为 IBM 的合作伙伴，并对其两项关键产品的增强功能感到非常满意。同时提高了所提供的服务水平。Zein 解释道：“我们成为合作伙伴的时间很短，但已经将 Kubernetes 和容器的部署时间缩短了 10% - 15%。相信我们下次合作时，会进一步缩短所需时间。我们合作的次数越多，速度就会越快。”而且，加快部署速度将有助于削减 Ideatolife 的相关成本。
此外，与 IBM 开展合作也带来了诸多好处。“我们之所以签署 ESA 是因为，我们体会到了与 IBM 开展合作所带来的价值”，Zein 解释道。“我们见证了 IBM 团队提供的实际支持与咨询服务。它们不仅为设计最佳架构提供了支持，还可帮助我们轻松扩展解决方案，而这对于我们这样一家处在发展中的企业来说非常重要。在它的助力下，我们才能开拓前所未有的新客户和新的细分市场。”
当然，IBM Cloud 的灵活性也有助于实现这一可扩展性，从而与公司宏伟的增长目标保持一致。
Zein 继续补充道：“以前，我们对获得的支持水平始终不够满意。但从第一天开始，IBM 就提供了我们一直想要的东西。一旦我们提出某个问题，我们立刻就能得到所需的答案。当你发现自己有了可以充分仰仗的人时，你自然会觉得更满足也更笃定，尤其是在 AI 或区块链这些棘手的领域。”
除了与 IBM 合作的优势之外，Ideatolife 还受益于 IBM 的品牌信誉。Zein 总结道：“与 IBM 这样的品牌合作传递出一个信息：如果 IBM 信任我们，我们将获得其他人更多的信任。如果单独行动，我们现在要开发的一些客户将极具挑战性。但是，如果将我们的价值与 IBM 结合在一起，便能令彼此事半功倍。”
IBM 合作伙伴 Ideatolife（ibm.com 外部链接）是一家技术开发人员与软件解决方案公司，其总部位于阿联酋迪拜。该公司成立于 2014 年，其业务现已扩展到整个海湾地区，并在沙特阿拉伯和黎巴嫩设有办事处。该公司的使命是利用高端技术和以人为本的设计，将人类与数字创新联系起来。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美国出品，2021 年 9 月。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Cloud、IBM Watson 和 Watson IoT 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可参见下列网站的“Copyright and trademark information”部分：https://www.ibm.com/cn-zh/legal/copytrade。
Microsoft、Azure、Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户示例仅作演示说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。本文档中的信息均“按原样”提供，不涉及任何明示或暗示的保证，包括适销性、特定用途适用性的任何保证，以及不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
Skrambler 和 Trackr 并非 IBM 的产品或服务。Skrambler 和 Trackr 根据 Ideatolife Inc. 的条款和条件（视情况而定）向用户出售或授权，这些条款和条件随产品或服务一起提供。Skrambler 和 Trackr 的可用性以及所有保证、服务和支持均由 Ideatolife Inc. 直接负责，并由 Ideatolife Inc. 直接向用户提供。