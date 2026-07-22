IT 支持高级经理 Grant Thomas 将随之而来的变化描述为由自动化驱动的巨大转变 - 在 2021 年至 2025 年期间，从每年超过 100 万次支持电话和在线咨询，减少到不足 10 万次。

2023 年，我们收到了在 100 天内完成 IT 转型的指令。

