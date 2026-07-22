AskIBM
依靠红色降落伞下降的太空舱插图
展望未来

CIO 办公室里，一个小团队正着手测试基础模型在企业环境中的实际应用极限。AI 能否成为 IBM 这样复杂企业的连接纽带？它能否突破领域专用助手的局限，提供统一、连贯的体验？它能否不断发展——通过反馈、更扎实的基础以及在整个企业范围内的深度整合，实现持续改进？

与所有关于 AI 功能的问题一样，答案是“有可能”。只有挽起袖子，走进沙盒，亲身实践，我们才能知晓最终答案。这也是我们正在做的事情。

我们正在抽丝剥茧，无论是漏洞、盲区还是突破口，都是为了构建扎根现实、持续演进的系统。这不是空中楼阁，而是由真实企业需求塑造的架构。这个沙盒既是我们的运动场，也是我们的试验场。

AskIBM 就是有力证明。同一个搜索栏。同一种语音。同一种体验。
狭窄的办公隔间里，有人坐在一张小型木质办公桌前，双手在笔记本电脑上打字

AskIBM 基于 watsonx 构建，是顶层企业级智能体，旨在整合数据智能体、分析智能体和各领域智能体，通过统一、稳定的体验来协调工具和工作流。

作为内部创新举措的一部分，AskIBM 通过测试版向员工和合作伙伴开放，初步揭示了平台带宽方面的洞见。“由于大家同时使用，整个 watsonx 平台都出现了峰值需求。这令人印象深刻，”AskIBM 产品负责人 Niloofar Salahi 表示。

虽然 AI 智能体和基础模型在孤立的任务和工作流中取得了显著成效，但广泛的 AI 环境直到最近才发展成熟，能够支撑 AskIBM 所需的规模、可靠性和编排能力。与此同时，AskIBM 在技术基础建设方面也获得了持续投入。这些投入加上 IBM 通过领域转型而形成的深厚合作伙伴关系，共同构筑了一个兼具弹性和企业级就绪能力的平台。

这些基础架构和合作伙伴关系使 IBM 能够采取后续步骤：将 AskIBM 打造成统一的企业导航平台。该平台不就能提供权威答案，还能无缝协调跨系统工作流并提供现代化的直观体验。

该项目表明，IBM 致力于超越单点解决方案，迈向统一的人工智能驱动体验，助力员工更清晰、更自信、更快速地完成工作。
办公室走廊中，有人站在标有“规划”字样的白板旁与另一人交谈
作为零号客户，我们正在为规模化企业级应用而构建——测试并优化技术，使其能够为所有人所用。这正是我们零号客户案例的强大之处。

Niloofar Salahi

AskiBM 产品负责人

IBM
探索转型之旅

IBM 迈向人工智能驱动的人力资源历程并非一路坦途。经验清晰地表明了一点：取得进展比追求完美更为重要。AskHR 专为服务于人、而非追逐概念炒作而设计，它成功地将一个将传统业务领域，转变为一个可扩展的功能。

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展现两个人的轮廓、对话气泡、笔和纸张的抽象插图

IT 支持部门曾饱受冗余流程的重压。而 AskIT - 作为一款能够不断学习并解决问题的 AI 助手 - 彻底扭转了这一局面。IBM 的 IT 职能由此变成了一个自助服务中心，其中 86% 的常规问题都由 AskIT 自动妥善解决。

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展现由一座蓝色桥梁连接的两台计算机显示器的抽象插图

IBM 的销售人员曾深受系统过载的困扰。同时兼顾多种孤立的销售工具，导致了行政事务的过度蔓延。随后，内部合作开发的 AI 救生索 - AskSales 诞生了，旨在减少资源浪费、自动执行基础任务，并将繁杂的工具系统（迷宫）转变成销售人员通往成功的快车道。

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圆形时钟下方、装有悬挂式文件夹的开启式文件柜

一项大胆、面向未来的实验正在 CIO 沙盒中展开。其终极愿景是 AskIBM - 一个通往 IBM 所有事务、由人工智能驱动的统一入口门户。该测试版已经展现出良好的前景，在复杂性中引入连贯性，并持续重塑我们企业的未来。

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脚注

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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。

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