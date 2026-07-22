Niloofar Salahi
AskiBM 产品负责人
用户希望所有交互都通过统一入口进行。这是他们反复强调的需求。他们不想为了获取答案而辗转于各种不同的应用程序之间。 ”
Niloofar Salahi
AskiBM 产品负责人
数据显示，AskIBM 中有关人力资源和 IT 的提问量很大。用户希望能在同一平台上提出这些问题。 ”
虽然 AI 智能体和基础模型在孤立的任务和工作流中取得了显著成效，但广泛的 AI 环境直到最近才发展成熟，能够支撑 AskIBM 所需的规模、可靠性和编排能力。与此同时，AskIBM 在技术基础建设方面也获得了持续投入。这些投入加上 IBM 通过领域转型而形成的深厚合作伙伴关系，共同构筑了一个兼具弹性和企业级就绪能力的平台。
这些基础架构和合作伙伴关系使 IBM 能够采取后续步骤：将 AskIBM 打造成统一的企业导航平台。该平台不就能提供权威答案，还能无缝协调跨系统工作流并提供现代化的直观体验。
该项目表明，IBM 致力于超越单点解决方案，迈向统一的人工智能驱动体验，助力员工更清晰、更自信、更快速地完成工作。
Niloofar Salahi
AskiBM 产品负责人
IBM
IBM 迈向人工智能驱动的人力资源历程并非一路坦途。经验清晰地表明了一点：取得进展比追求完美更为重要。AskHR 专为服务于人、而非追逐概念炒作而设计，它成功地将一个将传统业务领域，转变为一个可扩展的功能。
IT 支持部门曾饱受冗余流程的重压。而 AskIT - 作为一款能够不断学习并解决问题的 AI 助手 - 彻底扭转了这一局面。IBM 的 IT 职能由此变成了一个自助服务中心，其中 86% 的常规问题都由 AskIT 自动妥善解决。
IBM 的销售人员曾深受系统过载的困扰。同时兼顾多种孤立的销售工具，导致了行政事务的过度蔓延。随后，内部合作开发的 AI 救生索 - AskSales 诞生了，旨在减少资源浪费、自动执行基础任务，并将繁杂的工具系统（迷宫）转变成销售人员通往成功的快车道。
一项大胆、面向未来的实验正在 CIO 沙盒中展开。其终极愿景是 AskIBM - 一个通往 IBM 所有事务、由人工智能驱动的统一入口门户。该测试版已经展现出良好的前景，在复杂性中引入连贯性，并持续重塑我们企业的未来。
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。
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