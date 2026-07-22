CIO 办公室里，一个小团队正着手测试基础模型在企业环境中的实际应用极限。AI 能否成为 IBM 这样复杂企业的连接纽带？它能否突破领域专用助手的局限，提供统一、连贯的体验？它能否不断发展——通过反馈、更扎实的基础以及在整个企业范围内的深度整合，实现持续改进？

与所有关于 AI 功能的问题一样，答案是“有可能”。只有挽起袖子，走进沙盒，亲身实践，我们才能知晓最终答案。这也是我们正在做的事情。

我们正在抽丝剥茧，无论是漏洞、盲区还是突破口，都是为了构建扎根现实、持续演进的系统。这不是空中楼阁，而是由真实企业需求塑造的架构。这个沙盒既是我们的运动场，也是我们的试验场。

AskIBM 就是有力证明。同一个搜索栏。同一种语音。同一种体验。