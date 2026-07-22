Ask HR
展现两个人的轮廓、对话气泡、笔和纸张的抽象插图
从旧版模式到技术前沿

我们的人力资源转型之旅始于近 10 年前。当时，我们并不知道它将在多大程度上重塑整个组织。没有宏伟的计划 - 只是对当下所面面临挑战做出的回应。

尽管工作变得越来越复杂，但我们的预算仍在萎缩。IBM 以外的消费技术正变得更快、更直观且更加个性化，这不可避免地提高了员工的期望，而这些期望又不可避免地跟随员工进入了工作场所。

到 2016 年，这些推动力达到了拐点。我们意识到，是时候尝试一些大胆的举措了。传统的 HR 系统和运营模式，已无法跟上当前变革的规模和速度。

当时的形势需要我们做出改变，去重塑我们的工作方式，并重新定义在 IBM 成一名人力资源专业人士的意义。

会话式 AI 聊天机器人应运而生。

利用 IBM 的 AI 助手构建器，我们开始构建聊天机器人，以回答有关项目和优点的基本人力资源问题。许多的机器人的效果非常好。不久之后，就有 25 个机器人投入使用。

但当时存在一个问题。

我们添加的机器人越多，获得明清晰解答的难度就越大。当提出的问题超出聊天机器人的职责范围时，用户就必须去别处寻找答案，从而导致员工体验变得割裂。为了恢复统一体验，我们融合了所有机器人，并将其整合到统一界面 - AskHR。

AskHR 推出后不久，我们通知全球所有 21,000 名一线经理，不再提供专职人力资源合作伙伴支持。全球人力资源部的电子邮件地址和电话号码也同步关停。经理们自此只能通过 AskHR 获取支持。

这是一个大胆的举措。我们相信这一技术，并致力于全面采用，同时也认识到团队需要时间来适应。

在接下来的一年里，我们密切关注员工的反馈。我们的内部客户满意度评分（CSAT，该指标在 -100 到 +100 之间波动）一度下降至 -35。
坐在洋红色长凳上使用笔记本电脑的人，桌上放着笔记本和水瓶
从调整到采纳

早期的反馈清楚地表明了一点：整个组织当时仍在适应这种获取支持的新方式。而随着时间的推移，使用情况展现出更全面的面貌。

员工和经理们仅通过在日常工作中使用 AskHR，便可帮助对其进行完善。渐渐地，IBM 员工开始体会到这种全天候 24 小时在线资源的价值。我们也相应扩展了功能，增加了对业务的支持。

很快，AskHR 的能力已不仅限于回答问题。它可以直接执行操作，例如经理可以发起员工调动申请或生成在职证明信，AskHR 会直接在后台系统中自动完成业务。

全年累计处理近 90,000 次员工调动，节省的时间和提升的工作效率迅速积少成多。

随着成效的提升，我们进一步扩展了这一模型。在 2021 年至 2024 年期间，AskHR 通过与人力资源合作伙伴 Concert® 协同工作，成为所有一线经理和 85% 上级经理的统一入口。

至于 AskHR 推出初期的 -35 CSAT 呢？该指数一跃攀升至 +74。

为何如此？ 

首先，自动化实现了对可重复性任务的即时支持。

其次，我们对人工支持模式的优化，缩短了经理联系现场专家所需要的时间。

第三，我们引入了生成式 AI 功能，提升了 AskHR 对用户的应用价值。
两个人坐在圆桌旁交谈，桌子上放着杯子和电话
找到一个微小的痛点。实现自动化并做到极致，然后进行规模化推广。

Nickle LaMoreaux

IBM 高级副总裁兼首席人力资源官

多智能体编排就是其中一项关键功能。2025 年，AskHR 已成为所有人力资源业务办理的数字化门户，能够协同多个自主智能体共同执行复杂的任务。

同年，AskHR 处理了超过 1600 万条独立的用户消息。这相当于每天约 3.9 万条。也就是说，平均每个 IBM 员工每年约进行 51 次互动。

 值得我们借鉴的经验

我们的转型旅程中，我们做出一些大胆、甚至可以说是激进的决定。如果一切重来一次，我们在某些方面的处理方式会有所不同。首先，我们会先进行试点并快速迭代。您无需一次性把所有事情做完。思考哪些领域最值得去重点关注。从小处着手，然后逐步扩展。

我们还认识到，文化重于一切。领导者在推广采用新技术的同时展现的态度，起着极为关键的示范作用。通过技能培养和积极响应的反馈来赋能员工，能够源源不断地注入推进动力。毕竟，没有文化，技术就只是技术而已。

随着又一领域转型即将到来，IBM 已准备好将这些宝贵经验付诸实践。
探索转型之旅

IBM 迈向人工智能驱动的人力资源历程并非一路坦途。经验清晰地表明了一点：取得进展比追求完美更为重要。AskHR 专为服务于人、而非追逐概念炒作而设计，它成功地将一个将传统业务领域，转变为一个可扩展的功能。

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IT 支持部门曾饱受冗余流程的重压。而 AskIT - 作为一款能够不断学习并解决问题的 AI 助手 - 彻底扭转了这一局面。IBM 的 IT 职能由此变成了一个自助服务中心，其中 86% 的常规问题都由 AskIT 自动妥善解决。

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展现由一座蓝色桥梁连接的两台计算机显示器的抽象插图

IBM 的销售人员曾深受系统过载的困扰。同时兼顾多种孤立的销售工具，导致了行政事务的过度蔓延。随后，内部合作开发的 AI 救生索 - AskSales 诞生了，旨在减少资源浪费、自动执行基础任务，并将繁杂的工具系统（迷宫）转变成销售人员通往成功的快车道。

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圆形时钟下方、装有悬挂式文件夹的开启式文件柜

一项大胆、面向未来的实验正在 CIO 沙盒中展开。其终极愿景是 AskIBM - 一个通往 IBM 所有事务、由人工智能驱动的统一入口门户。该测试版已经展现出良好的前景，在复杂性中引入连贯性，并持续重塑我们企业的未来。

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依靠红色降落伞下降的太空舱插图
脚注

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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。

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