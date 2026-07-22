我们的人力资源转型之旅始于近 10 年前。当时，我们并不知道它将在多大程度上重塑整个组织。没有宏伟的计划 - 只是对当下所面面临挑战做出的回应。

尽管工作变得越来越复杂，但我们的预算仍在萎缩。IBM 以外的消费技术正变得更快、更直观且更加个性化，这不可避免地提高了员工的期望，而这些期望又不可避免地跟随员工进入了工作场所。

到 2016 年，这些推动力达到了拐点。我们意识到，是时候尝试一些大胆的举措了。传统的 HR 系统和运营模式，已无法跟上当前变革的规模和速度。

当时的形势需要我们做出改变，去重塑我们的工作方式，并重新定义在 IBM 成一名人力资源专业人士的意义。

会话式 AI 聊天机器人应运而生。