Nickle LaMoreaux
IBM 高级副总裁兼首席人力资源官
这种类型的数字化转型并非没有挑战。这就像是一边住在房屋里，一边对其进行装修翻新。 ”
利用 IBM 的 AI 助手构建器，我们开始构建聊天机器人，以回答有关项目和优点的基本人力资源问题。许多的机器人的效果非常好。不久之后，就有 25 个机器人投入使用。
但当时存在一个问题。
我们添加的机器人越多，获得明清晰解答的难度就越大。当提出的问题超出聊天机器人的职责范围时，用户就必须去别处寻找答案，从而导致员工体验变得割裂。为了恢复统一体验，我们融合了所有机器人，并将其整合到统一界面 - AskHR。
AskHR 推出后不久，我们通知全球所有 21,000 名一线经理，不再提供专职人力资源合作伙伴支持。全球人力资源部的电子邮件地址和电话号码也同步关停。经理们自此只能通过 AskHR 获取支持。
这是一个大胆的举措。我们相信这一技术，并致力于全面采用，同时也认识到团队需要时间来适应。
在接下来的一年里，我们密切关注员工的反馈。我们的内部客户满意度评分（CSAT，该指标在 -100 到 +100 之间波动）一度下降至 -35。
Nickle LaMoreaux
IBM 高级副总裁兼首席人力资源官
IBM 迈向人工智能驱动的人力资源历程并非一路坦途。经验清晰地表明了一点：取得进展比追求完美更为重要。AskHR 专为服务于人、而非追逐概念炒作而设计，它成功地将一个将传统业务领域，转变为一个可扩展的功能。
IT 支持部门曾饱受冗余流程的重压。而 AskIT - 作为一款能够不断学习并解决问题的 AI 助手 - 彻底扭转了这一局面。IBM 的 IT 职能由此变成了一个自助服务中心，其中 86% 的常规问题都由 AskIT 自动妥善解决。
IBM 的销售人员曾深受系统过载的困扰。同时兼顾多种孤立的销售工具，导致了行政事务的过度蔓延。随后，内部合作开发的 AI 救生索 - AskSales 诞生了，旨在减少资源浪费、自动执行基础任务，并将繁杂的工具系统（迷宫）转变成销售人员通往成功的快车道。
一项大胆、面向未来的实验正在 CIO 沙盒中展开。其终极愿景是 AskIBM - 一个通往 IBM 所有事务、由人工智能驱动的统一入口门户。该测试版已经展现出良好的前景，在复杂性中引入连贯性，并持续重塑我们企业的未来。
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示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。
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