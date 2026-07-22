数字销售必须快速、精准且个性化。为了满足这一需求，IBM 开发了一套工具来支持数字销售人员，但每种工具都有自己的登录方式和逻辑体系。

随着时间推移，这些工具和流程越积越多，总数已超过 20 种。为了开发一个潜在客户，销售人员往往需要同时操作多个系统。销售信息、内容资料、产品文档和客户数据逐渐分散在错综复杂的技术迷宫中。原本旨在提高效率的系统开始反噬自身。