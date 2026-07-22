数字销售必须快速、精准且个性化。为了满足这一需求，IBM 开发了一套工具来支持数字销售人员，但每种工具都有自己的登录方式和逻辑体系。
随着时间推移，这些工具和流程越积越多，总数已超过 20 种。为了开发一个潜在客户，销售人员往往需要同时操作多个系统。销售信息、内容资料、产品文档和客户数据逐渐分散在错综复杂的技术迷宫中。原本旨在提高效率的系统开始反噬自身。
Jayesh Kadam
IBM CIO 兼 CRM 平台负责人
销售人员在开发潜在客户的过程中，不得不花费大量时间浏览结构化和非结构化数据。 ”
最大的挑战在于如何穿越层层内部治理关卡，整合并改造现有工具。重要决策常常卡在流程上，项目因此失去动力。技术转型可以整合工具，但无法改变文化。推动文化变革的关键在于人——他们的工作方式、协作模式和决策机制。因此，技术与运营团队没有停滞不前，而是启动了变革引擎。
他们召集销售人员和产品开发人员组建了一支小团队，委托他们执行一个共同创造项目：开发基于生成式 AI 的销售助理来负责回答问题、提取洞见并起草个性化宣传内容。
由于开发人员与销售人员（既最终用户）并肩工作，团队减少了可能阻碍项目进展的瓶颈问题、信息孤岛和繁琐程序。
Jayesh Kadam
IBM CIO 兼 CRM 平台负责人
我们在整个开发过程中都与最终用户保持交流。我们以渐进方式发布功能，供销售人员测试并提供反馈。 ”
跨职能协作使团队更加敏捷和富有创造力，有能力设计出统一的集成化 AI 套件。
AskSales 将 IBM 的众多销售支持工具整合为一种无缝体验。它还自动执行重复性任务，每月为销售人员节省大量研究分析时间。他们利用这段时间向 AI 提出了超过 25 万个问题，并实时生成竞争分析、产品推荐和针对特定客户的沟通文案。
Jayesh Kadam
CIO 兼 CRM 平台负责人
IBM
IBM 迈向人工智能驱动的人力资源历程并非一路坦途。经验清晰地表明了一点：取得进展比追求完美更为重要。AskHR 专为服务于人、而非追逐概念炒作而设计，它成功地将一个将传统业务领域，转变为一个可扩展的功能。
IT 支持部门曾饱受冗余流程的重压。而 AskIT - 作为一款能够不断学习并解决问题的 AI 助手 - 彻底扭转了这一局面。IBM 的 IT 职能由此变成了一个自助服务中心，其中 86% 的常规问题都由 AskIT 自动妥善解决。
IBM 的销售人员曾深受系统过载的困扰。同时兼顾多种孤立的销售工具，导致了行政事务的过度蔓延。随后，内部合作开发的 AI 救生索 - AskSales 诞生了，旨在减少资源浪费、自动执行基础任务，并将繁杂的工具系统（迷宫）转变成销售人员通往成功的快车道。
一项大胆、面向未来的实验正在 CIO 沙盒中展开。其终极愿景是 AskIBM - 一个通往 IBM 所有事务、由人工智能驱动的统一入口门户。该测试版已经展现出良好的前景，在复杂性中引入连贯性，并持续重塑我们企业的未来。
© Copyright IBM Corporation 2026。IBM、IBM 徽标及 watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区注册的商标。
示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。
关于 IBM 未来方向和意图的声明可能会随时更改或撤销，恕不另行通知，仅代表目标和意愿。