IBM 全球首席数据办公室选用 IBM Data Risk Manager 为高管及其团队提供可视化控制中心。Data Risk Manager 的仪表板便捷易用，可帮助 IBM 负责隐私和数据的管理人员发现、分析和可视化管理聚集在敏感数据周边的业务风险，以便他们及时采取纠正措施。
作为一家在 170 多个国家/地区运营的跨国公司，IBM 长期以来一直需要应对全球数据隐私法律和法规方面的合规问题。当《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 于 2016 年 4 月通过后，IBM 在为 2018 年 5 月 25 日的强制执行期限做准备的同时，看到了更新其隐私保护措施并强化其产品和服务的机会。这是通过在全球范围内采用 GDPR 来实现的，作为 IBM 的全球转型计划，使所有客户均将受益。
这项全球计划的众多工作流包括满足 GDPR 要求，以了解 IBM 控制的个人数据的类型、数据的位置、使用方式及其所有者。全球首席数据办公室高级技术成员 Neera Mathur 表示：“这项工作涉及审查全公司的 6,500 多份申请，其中有约 3,400 份从 GDPR 角度来看至关重要。”
这项工作的结果已收集在一个中央数据隐私目录中，这是准备就绪过程中关键的第一步。但仍然存在一个问题：如何识别和评估与 IBM 控制下的 GDPR 相关数据关联的风险，以及如何与业务主管共享此类信息。
IBM 全球首席数据办公室负责开发参考架构和一组公共服务，用于支持业务部门针对 GDPR 做好数据存储准备，他们选择了 IBM 信息管理目录作为隐私数据的中央存储（即隐私目录），而 IBM Data Risk Manager 为高管及其团队提供可视化的数据风险控制中心（即风险监管仪表板）。
通过提供便捷易用的仪表板，Data Risk Manager 可帮助 IBM 各个级别的隐私官和数据官发现、分析和可视化管理数据相关的业务风险，以便他们及时采取纠正措施。例如，在 GDPR 强制执行日期之前的几个月，Data Risk Manager 可以提供以下实例的洞察信息：何时可以将个人数据转移到具有更好的保护控制的系统中，何时应该对其进行加密，或者何时可以将其全部删除。可视化包括数据存储位置映射以及侧重风险和漏洞的图形。
现在，通过隐私目录中储存的数据存储信息和应用层信息，Data Risk Manager 可以回复监管机构提出的基本问题：公司拥有哪些个人数据？这些数据的用途是什么？哪些应用程序、业务流程和人员可以访问这些数据？谁是此类特定数据存储的所有者，存储位置在哪里？随着隐私目录的更改，更新信息会反映到仪表板中，并满足遵守多种数据隐私法规（包括 GDPR）的持续要求。
Data Risk Manager 可以按业务部门或按应用程序在整个公司的全球层面执行，允许用户仅查看与其角色相关的数据。例如，IBM 的首席隐私官和数据隐私官可查看整个 IBM 范围内的敏感个人数据的状态，而业务部门级别的数据隐私官只能查看与其运营或位置相关的数据。
“IBM 包罗万象，拥有众多业务部门和成千上万处理个人数据的应用程序。Data Risk Manager 和信息管理目录帮助我们在极短的时间内实现了可信数据的可视化和管理。”IBM 首席数据官 Inderpal Bhandari 谈到。
作为 IBM GDPR 公共服务参考架构的关键组件，Data Risk Manager 可帮助公司的隐私官报告 GDPR 及其他数据隐私法规的数据风险和合规状况，并响应审计员或公司内部个人的信息请求。
通过将风险可视化，从而让业务高管轻松识别、理解并相应地解决风险，Data Risk Manager 可帮助 IBM 避免因违反数据隐私法规（包括 GDPR）而遭到罚款。
IBM 是数据保护领域公认的领导者，遵守世界各地的数据隐私法。作为 IBM 对隐私设计的持续承诺的一部分，IBM 将数据保护原则更深入地嵌入到其业务流程、产品和服务中，以便客户能够更好地实现其数据保护目标。除了增强安全性，IBM 还提供创新的数据隐私和管理解决方案，可以帮助客户和合作伙伴满足 GDPR 的要求。在此详细了解 IBM 自身的 GDPR 准备之旅，以及我们为您的合规之旅提供支持的 GDPR 功能和产品。
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美国出品。2018 年 8 月
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