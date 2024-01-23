作为一家在 170 多个国家/地区运营的跨国公司，IBM 长期以来一直需要应对全球数据隐私法律和法规方面的合规问题。当《欧盟通用数据保护条例》(GDPR) 于 2016 年 4 月通过后，IBM 在为 2018 年 5 月 25 日的强制执行期限做准备的同时，看到了更新其隐私保护措施并强化其产品和服务的机会。这是通过在全球范围内采用 GDPR 来实现的，作为 IBM 的全球转型计划，使所有客户均将受益。

这项全球计划的众多工作流包括满足 GDPR 要求，以了解 IBM 控制的个人数据的类型、数据的位置、使用方式及其所有者。全球首席数据办公室高级技术成员 Neera Mathur 表示：“这项工作涉及审查全公司的 6,500 多份申请，其中有约 3,400 份从 GDPR 角度来看至关重要。”

这项工作的结果已收集在一个中央数据隐私目录中，这是准备就绪过程中关键的第一步。但仍然存在一个问题：如何识别和评估与 IBM 控制下的 GDPR 相关数据关联的风险，以及如何与业务主管共享此类信息。