IBM Security Guardium Data Risk Manager 软件是适用于 IBM Guardium、Symantec DLP 和 IBM Information Governance Catalog 的统一仪表板，提供用于发现、分类和报告整个企业中的敏感数据和相关风险的工作流程。
未能发现的问题可能会给您造成损失。现在，您可以识别并帮助预防与敏感业务数据相关的风险，这些风险可能影响业务流程、运营和企业竞争地位。IBM Security® Guardium® Data Risk Manager 为您和您的团队提供一个企业可便捷使用的数据风险控制中心，有助于团队发现、分析和可视化管理与数据相关的业务风险，以便采取有效行动来保护企业。
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所有类别均显示出 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为领先产品
安全事件每天发生在 130 多个国家/地区
识别面临内外部威胁的高价值、业务敏感型信息资产。提供与“绝对重要资产”数据相关的业务元数据的端到端视图。
对可能影响敏感业务信息资产、数据和流程的潜在风险提供早期可视化管理。
借助一个企业可便捷使用的数据风险控制中心，向高级主管清晰传达意义和价值。积极促成与 IT、安全和业务线的对话，以改进流程和降低风险。
深入了解有关 IBM Data Risk Manager 的全部文档，包括产品概述、安装、故障排除、支持和更多资源等。
在及时向业务领导者提供与业务相关的安全洞察分析，以及如何提供有关数据安全的建议方面，IT 专业人员面临着诸多挑战。
获取集中化部署的可见性管理、监控、合规性、高级分析和数据源灵活性等功能。简化数据安全保护和分析。
在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。
扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。
提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。
以零信任策略为基础，部署针对敏感数据和受管制数据的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态）。