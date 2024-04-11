主页 安全性 Guardium Data Risk Manager IBM Security Guardium Data Risk Manager
发现、分析和可视化管理与数据相关的业务风险
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等距图：饼图和数据流，其中可疑数据风险与其他数据流隔离开来

IBM Security Guardium Data Risk Manager 软件是适用于 IBM Guardium、Symantec DLP 和 IBM Information Governance Catalog 的统一仪表板，提供用于发现、分类和报告整个企业中的敏感数据和相关风险的工作流程。

 使用 IBM Security Guardium Data Risk Manager 降低风险

未能发现的问题可能会给您造成损失。现在，您可以识别并帮助预防与敏感业务数据相关的风险，这些风险可能影响业务流程、运营和企业竞争地位。IBM Security® Guardium® Data Risk Manager 为您和您的团队提供一个企业可便捷使用的数据风险控制中心，有助于团队发现、分析和可视化管理与数据相关的业务风险，以便采取有效行动来保护企业。
聆听行业专家提供保护云端数据的最佳建议

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为什么选择 Guardium 9/9

所有类别均显示出 IBM Security Guardium 具有“显著优势”，使其成为领先产品

 下载 KuppingerCole 数据安全报告 1500 亿起

安全事件每天发生在 130 多个国家/地区

 获取 2023 年《数据泄露的代价》报告
优势 发现业务敏感数据

识别面临内外部威胁的高价值、业务敏感型信息资产。提供与“绝对重要资产”数据相关的业务元数据的端到端视图。

 分析潜在风险

对可能影响敏感业务信息资产、数据和流程的潜在风险提供早期可视化管理。

 可视化数据泄露

借助一个企业可便捷使用的数据风险控制中心，向高级主管清晰传达意义和价值。积极促成与 IT、安全和业务线的对话，以改进流程和降低风险。
功能
交互式数据风险控制中心 在一个统一、单一界面的窗格视图中对数据进行可视化管理和管控，以帮助清晰传达数据的价值和意义。从点安全解决方案中关联各种安全指标，提供企业安全状况的端到端视图，采取通用的风险语言与高级管理层和风险办公室沟通。
建立数据发现和分类 通过将源自 IBM Guardium、Symantec DLP 和 IBM Information Governance Catalog 的输出数据展开集成化处理，对整个企业的敏感数据及其相关风险进行程序化发现、分类和报告。充分利用实时信息，有效发现敏感信息资产和尚未识别的数据存储。
自动化分析 对已识别的风险、风险的类型、受影响的信息资产以及其他元素进行分析，以便全面了解风险的潜在概率和可能造成的业务影响。根据分析结果选择缓解措施，以帮助避免信息损失。
业务风险评估和建模 将威胁、漏洞、控制和业务属性等与信息资产的价值紧密关联。计算出一个风险评分，用以突出显示处于风险中的业务部分。

成功案例

在公司处理项目和编程的软件工程师。
IBM 全球首席数据办公室
发现、分析和可视化管理与敏感数据相关的业务风险

我们使用自己的 Data Risk Manager，为高级主管及其团队提供可视化的控制中心。控制中心的仪表板便捷易用，有助于 IBM 负责隐私和数据的管理人员发现、分析和可视化管理与敏感数据相关的业务风险，以便他们及时采取纠正措施。

联系我们了解定价并利用 IBM Security Guardium Data Risk Manager 发现您环境中的数据相关风险
资源 Data Risk Manager 2.0.6

深入了解有关 IBM Data Risk Manager 的全部文档，包括产品概述、安装、故障排除、支持和更多资源等。

 数据风险迫在眉睫

在及时向业务领导者提供与业务相关的安全洞察分析，以及如何提供有关数据安全的建议方面，IT 专业人员面临着诸多挑战。
Guardium 产品 IBM Security® Guardium® Insights

获取集中化部署的可见性管理、监控、合规性、高级分析和数据源灵活性等功能。简化数据安全保护和分析。

 IBM Security® Guardium® Data Encryption

在所有状态和各种环境中对不同类型的敏感数据（包括文件、数据库和应用程序）进行加密。应对数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。

 IBM Security® Guardium® Data Protection

监控数据活动，对于存储在任何位置的数据，均可加快合规审计和报告速度。发现数据和数据源并对其进行分类，监控用户活动，以及近似实时应对威胁。

 IBM Security® Guardium® Vulnerability Assessment

扫描数据，以检测漏洞、威胁和安全薄弱环节，将有助于保障数据的安全。

 IBM Security® Guardium® Key Lifecycle Manager

提供安全可靠的集中式密钥管理，并降低成本和提高运营效率。

 IBM Security® Discover and Classify

以零信任策略为基础，部署针对敏感数据和受管制数据的发现和分类功能，无论数据存储于何处（结构化或非结构化数据、静止或运动状态）。
采取后续步骤

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更多探索方式 思想领导力 社区 Security Learning Academy IBM Security Expert Labs for Guardium