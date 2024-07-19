Havas 正在使用 Watson 平台帮助其客户实现其业务目标。Havas 为位于美国内布拉斯加州奥马哈市的经纪公司 TD Ameritrade 策划了一场名为“最有信心的粉丝”的数字营销活动。TD Ameritrade 希望通过赞助 2015 年美国橄榄球联盟季后赛来提高品牌知名度。我们的目标是开发一种与公司的主要信息相一致的体验，即支持更自信的投资。橄榄球迷可以注册并授权 Watson 分析他们的社交帖子。Havas 利用 Watson 技术解析评论，并对每个发帖者的信心进行排名。对自己球队最有信心的球迷赢得了 NFL 超级碗门票。

看到认知解决方案的价值，TD Ameritrade 随后与 Havas 合作，更好地利用其培训宣教育内容。该公司有各种各样的培训教育内容，旨在帮助其用户进行更好的投资。但内容分散在多个网站上，用户无法轻松访问。因此，TD Ameritrade 希望找到一种方法，利用 Watson 技术来聚合内容，让消费者更容易找到。该企业与 Havas 合作，将 IBM Watson Personality Insights、IBM Watson Natural Language Classifier 和 IBM Watson Assistant 服务的功能结合起来，创建了 Watson Education，这是一种人工智能工具，可评估客户的投资个性，并提供符合个人特征的定制教育内容课程。Watson 教育工具易于使用，并提供了更加个性化的体验。

Havas 还利用 Watson 平台开发创新解决方案来改善自身服务。该机构创建了名为 Arcadia 的托管服务和产品，以帮助其客户确定人工智能如何解决他们的业务问题。“Arcadia 为营销领导人带来了以客户为中心的理念，”Jercinovic 说道。“它有助于细分洞察。汇总了供营销人员考虑的可量化举措。”Arcadia 还生成旅程地图，汇总客户旅程中的消费者观点或情绪。