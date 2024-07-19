使用 IBM® Watson® 平台为自己和客户创造更加个性化的创新解决方案。该公司帮助其客户 TD Ameritrade 创建基于人工智能的营销活动，加深客户参与度。
Havas 第一次接触 Watson 技术，是在帮助 IBM 开展认知平台营销工作时。Havas 营销创新全球主管 Jason Jercinovic 说：“作为一家为 IBM 提供支持的代理商，我们参与了为 IBM 打造 Watson 市场推广案例的基础工作。随后，该公司继续与 IBM 合作，为 IBM 客户提供基于 Watson 技术的解决方案，开发前端解决方案，并提出创造性的想法和用例。
随着该公司对 Watson 平台的了解越来越多，它看到了利用该平台帮助自己的客户的潜力。个性化在营销中变得越来越重要，Havas 使用 Watson 平台为其客户创建更加个性化和有效的营销活动。Jercinovic 说：“现代消费者关注的是，个性的展示和表达、个体的理解和尊重，对自我体验感受的重视。人工智能技术帮助我们客户企业的领导层从信息的海洋中发现推动业务成果的金钥匙。
Havas 正在使用 Watson 平台帮助其客户实现其业务目标。Havas 为位于美国内布拉斯加州奥马哈市的经纪公司 TD Ameritrade 策划了一场名为“最有信心的粉丝”的数字营销活动。TD Ameritrade 希望通过赞助 2015 年美国橄榄球联盟季后赛来提高品牌知名度。我们的目标是开发一种与公司的主要信息相一致的体验，即支持更自信的投资。橄榄球迷可以注册并授权 Watson 分析他们的社交帖子。Havas 利用 Watson 技术解析评论，并对每个发帖者的信心进行排名。对自己球队最有信心的球迷赢得了 NFL 超级碗门票。
看到认知解决方案的价值，TD Ameritrade 随后与 Havas 合作，更好地利用其培训宣教育内容。该公司有各种各样的培训教育内容，旨在帮助其用户进行更好的投资。但内容分散在多个网站上，用户无法轻松访问。因此，TD Ameritrade 希望找到一种方法，利用 Watson 技术来聚合内容，让消费者更容易找到。该企业与 Havas 合作，将 IBM Watson Personality Insights、IBM Watson Natural Language Classifier 和 IBM Watson Assistant 服务的功能结合起来，创建了 Watson Education，这是一种人工智能工具，可评估客户的投资个性，并提供符合个人特征的定制教育内容课程。Watson 教育工具易于使用，并提供了更加个性化的体验。
Havas 还利用 Watson 平台开发创新解决方案来改善自身服务。该机构创建了名为 Arcadia 的托管服务和产品，以帮助其客户确定人工智能如何解决他们的业务问题。“Arcadia 为营销领导人带来了以客户为中心的理念，”Jercinovic 说道。“它有助于细分洞察。汇总了供营销人员考虑的可量化举措。”Arcadia 还生成旅程地图，汇总客户旅程中的消费者观点或情绪。
在“最有信心的粉丝”活动之后，TD Ameritrade 的品牌关注度上升了 23%，每位访客在网站上停留的时间达到创纪录的 20 分钟。同样，在实施 Watson 教育解决方案后，该企业的客户参与度有所提高。
TD Ameritrade 现在将认知技术视为其重要工具。TD Ameritrade 广告和品牌管理总经理 Kerin Morrison 表示：“我们现在将认知技术视为我们进入市场战略的核心要素。通过与 IBM Watson 和 Havas 的合作，使我们能够利用人工智能等前沿技术，为客户和潜在客户创造更有价值的定制化体验。”
同样，Havas 正在从其 Arcadia 解决方案中受益。该应用程序使其能够大规模聚合消费者洞察，并能够以可行的方式向营销人员提供该信息。“它为我们带来了业务，”Jercinovic说。“这是一种创新工具，使我们能够将新服务推向市场。”
Havas（链接位于 IBM.com 外部）是一家跨国广告和公共关系公司。Havas 总部位于纽约市，Havas New York 是该公司的北美旗舰代理机构。Havas New York 帮助 CMO 实现新的增长，提供更好、更有意义的品牌体验。欲了解更多信息，请访问 ny.havas.com。
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2019 年 3 月在美国制作。
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