Global Payment Services (GPS)

GPS 是中东最大的第三方支付处理商之一，但业务的成功也带来了一些复杂挑战。在过去几年间，该组织的金融交易业务经历了爆炸性的增长，而其现有的硬件设施却难以跟上这种快速扩张的步伐。

“2016 年，”GPS 总经理兼联合创始人 Ali Arab 回忆道，“我们处理了 4,000 万笔支付交易。2017 年，我们执行了 8,000 万笔交易。这样的增长速度确实需要不断努力才能跟上。我们预计今年相关业务量还会翻一番。”

与此同时，公司也在积极调整，以适应各种行业颠覆因素（例如金融科技和加密货币）带来的影响，其中许多因素给对 IT 资产造成了额外的压力，并对公司适应这些挑战的能力提出了更高的要求。为此，GPS 希望更新其公司数据中心，采用性能更强大的硬件。但是，这些服务器还必须具备更大的扩展能力，而不仅满足应对当前的增长水平。

“过去，我们一直专注于为巴林及周边地区的客户提供服务，”Arab 解释道。“但我们的新愿景是扩展到更多国家或地区，并创造新服务来吸引更多客户。”