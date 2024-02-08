Global Payment Services (GPS)

GPS 与 IBM 合作伙伴 Gulf Business Machines (GBM) 协作，实施灵活的 IT 基础架构，通过使用 IBM® Power Systems 硬件更新数据中心，轻松应对快速增长的业务需求。新的解决方案还采用先进的虚拟化功能，支持建立高度安全可靠的业务环境。
为此，GPS 采用全新 IBM Power Systems 硬件更新服务器架构，为公司提供虚拟化处理环境，从而轻松跟上不断提升的交易处理速度。
GPS 是中东最大的第三方支付处理商之一，但业务的成功也带来了一些复杂挑战。在过去几年间，该组织的金融交易业务经历了爆炸性的增长，而其现有的硬件设施却难以跟上这种快速扩张的步伐。
“2016 年，”GPS 总经理兼联合创始人 Ali Arab 回忆道，“我们处理了 4,000 万笔支付交易。2017 年，我们执行了 8,000 万笔交易。这样的增长速度确实需要不断努力才能跟上。我们预计今年相关业务量还会翻一番。”
与此同时，公司也在积极调整，以适应各种行业颠覆因素（例如金融科技和加密货币）带来的影响，其中许多因素给对 IT 资产造成了额外的压力，并对公司适应这些挑战的能力提出了更高的要求。为此，GPS 希望更新其公司数据中心，采用性能更强大的硬件。但是，这些服务器还必须具备更大的扩展能力，而不仅满足应对当前的增长水平。
“过去，我们一直专注于为巴林及周边地区的客户提供服务，”Arab 解释道。“但我们的新愿景是扩展到更多国家或地区，并创造新服务来吸引更多客户。”
为实现这些雄心勃勃的发展规划，GPS 联系了长期技术顾问 GBM。在与支付处理商展开一系列讨论之后，GBM 团队制定了一项围绕 IBM Power Systems 硬件构建的新架构计划。
“自从我们于 2005 年开展业务来，就一直与 GBM 保持合作，”Arab 回忆道。“他们始终在我们需要帮助时给予支持。因此，当我们需要更新服务器时，他们自然而然成为我们的首选合作伙伴。相应地，他们也建议我们继续使用 IBM Power。”
实际上，GBM 推荐了两台搭载 IBM POWER9 处理器技术的 IBM Power System S924 服务器。而 GBM 团队在客户位于巴林麦纳麦的新公司总部部署了这批新硬件。
除了处理能力提升之外，Power System 服务器具备其他实用的优势。“从安全角度来看，”Arab 解释道，“我们需要为我们支持的每家机构分隔处理和数据。IBM 通过提供虚拟化工具，让我们能够控制数据去向，真正帮助我们实现了这一目标。”在每台服务器上，GPS 使用 IBM PowerVM 技术为每家受支持的企业创建唯一的独立IBM AIX V7.2操作系统实例。通过隔离这些流程，GPS 可以更轻松地遵守金融行业的各种监管和合规标准。
随着新硬件的部署，GPS 可以更轻松地追求其宏伟的增长目标。“随着客户数量的增加，”Arab 说，“我们需要有足够的性能来支撑，毕竟，技术是我们为客户提供服务的支柱。我们希望拥有一个能够不断成长的平台，而 POWER9 提供了这样的解决方案。”
Power Systems 服务器还有助于降低数据库许可成本。GPS 可以为每个处理核心分配更高的工作量，从而减少维持正常运营所需的数据库许可数量。同时，POWER9 技术每秒可以处理更多的客户交易，平均将支付卡处理时间缩短一半。
除性能提高以外，IBM 硬件还提供了专注于高可用性的架构。“最初，在我们还未改用 IBM 之前，”Arab 回忆道，“每个月会有大约半小时的停机时间。自从改为与 IBM 合作之后，我们再也没有遇到任何可用性问题。”这种可靠性反过来又帮助增强了 GPS 客户群对我们的信心。
“这个行业正在发生变化，”Arab 总结道。“新的支付方式、新的银行业务方式、金融科技、加密货币、跨境支付法规——我们需要应对如此多的合规和技术挑战。在为客户提供高效服务的同时，我们需要解决这些挑战。通过与 GBM 和 IBM 合作，我们不仅可以应对这些挑战，还有能力克服它们。”
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美国出品，2019 年 6 月
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