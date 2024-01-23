主页 Case Studies FNZ (UK) Ltd. 取得一系列成功
IBM Power Systems 虚拟服务器帮助 FNZ 升级其测试方法，并且，远不止于此
一名成熟男子被显示器和全息显示屏包围的特写，他正在读取信息。

有时，一次成功的转变会带来一系列相关的成果。FNZ (UK) Ltd.（一家位于苏格兰爱丁堡的金融服务公司）资产管理基础架构部门的首席技术架构师 John Cullen 对此深有体会。

几年前，Cullen 和他的团队开始自动化软件测试，目标是提高核心数字财富管理平台 Figaro 新版本的推出速度。这一测试策略奏效了，他们能够将测试周期缩短几天。

不过，测试团队与开发团队共享逻辑分区 (LPAR)，随着时间的推移，他们成功的测试策略开始拖慢重要软件的开发速度。Cullen 和团队试图通过在下班后进行测试来解决这个问题，但事实证明效果并不理想。

Cullen 解释说：“我们做出一项更改，等待测试通宵运行，然后发现我们引入了一个错误，修复它，等待测试通宵运行......一遍又一遍，以至于我们开始放慢自己的进程，这与我们的目标背道而驰。”

服务器设置

 

FNZ 可在短短 10 分钟内启动新的虚拟服务器

更快的测试

 

借助新平台，FNZ 完成测试的速度至少提高了 15 倍 

 
我们所要做的就是找到正确的映像，启动它，运行测试，然后就大功告成了。 John Cullen Chief Technical Architect, Asset Management Infrastructure Division FNZ (UK) Ltd.

接下来，团队考虑为运行测试创建一个单独的专用 LPAR。Cullen 指出：“这无疑可以解决我们的问题，但它不具有成本效益，而且不具有可伸缩性。我们希望继续添加更多测试，因此我们需要一个合适的、经济高效的解决方案来解决可伸缩性问题。”

Cullen 通过 IBM Business Partner CSI Limited 的测试即服务平台找到了解决方案，该平台在 IBM® Power® Systems Virtual Server 上运行。
功能强大、可伸缩的解决方案

Figaro 是一个非常庞大的系统，拥有数百万行代码、数千个表和大约 25,000 个程序对象。从历史上看，它一直在 Power 服务器上的 IBM i 上运行，因此迁移到 IBM Power Systems Virtual Server 是很自然的事情。但是，Cullen 的选择不仅仅是找到服务器和操作系统的正确组合。

借助 IBM Power Systems Virtual Server 和 CSI 的测试即服务产品，Cullen 和团队可以在需要时获得所需的计算能力。Cullen 说：“通过此设置，我们可以请求具有所需 Figaro 版本和适当数据集的虚拟服务器，对其运行测试，然后删除虚拟服务器。”

能够访问正确版本的 Figaro 是关键。FNZ 目前的发布计划要求每个季度发布新版本的软件，每两周发布一次补丁。为了使测试既高效又符合成本效益，Cullen 的团队的需求是，能够根据需要启动准确的最新版软件。他表示：“我们不希望出现这样的情况：为了运行可能只需要 15 分钟的测试，我们必须安装大量补丁才能获得工作环境，这一切都必须预先构建好。”

为了实现这一目标，该团队依赖 Docker 风格的方法，也就是使用层来构建映像。Cullen 解释说：“我们有一个已知的起点，然后在此基础上增加层。我们采用了库存的 IBM Power 映像，并逐渐在越来越多的配置软件上添加分层，直到我们拥有一个完整的工作环境。”

现在，Cullen 的团队已经实现了整个映像构建过程的自动化，以保持所有内容都是最新的，并使用一个观察者程序来识别新发布的工件。“假设我们想从系统的 1.2 版升级到 1.3 版。当我们将 1.3 版补丁推送到工件存储库时，观察者会看到这一点，然后在虚拟机上启动以前的版本，安装 1.3 版补丁，保存结果并删除虚拟机。”

通过这一过程，FNZ 始终拥有一个测试就绪的环境。Cullen 说：“我们所要做的就是找到正确的映像，启动它，运行测试，然后就大功告成了。”

另外，使用基于 Docker 的方法，如果中间层发生任何变化，他们不必重建任何周围层。Cullen 指出：“这非常高效。”

CSI 解决方案还利用了 IBM Cloud Pak® 多云管理技术（在 Red Hat® OpenShift® 上运行）（ibm.com 外部链接）。具体来说，该产品的云自动化管理功能可帮助 FNZ 对 Terraform 系统定义进行组织、模板化和参数化，而 Red Hat Ansible®（ibm.com 外部链接）自动化脚本则完全部署该应用程序。
我们之所以选择 IBM Cloud 解决方案，而不是只解决短期问题的方案，主要原因之一是我们可以为不同的用途建立新的软件实例。有了 IBM Power Systems Virtual Server，我们能够做到这一点。 John Cullen Chief Technical Architect, Asset Management Infrastructure Division FNZ (UK) Ltd.
众多可能性

如今，Cullen 和他的团队所取得的成就已经超过了他们最初的目标，即提高 FNZ 发布新版 Figaro 的速度。他们创建了一个强大的自动化测试环境，使他们能够在短短 10 分钟内启动新机器，然后并行或依次运行多个测试。因此，FNZ 在新环境中进行测试的速度至少比以前快 15 倍。

这种环境还能让他们轻松获得最新的软件和适当的计算能力，而无需为任何不需要的内容付费。事实上，IBM Power Systems 虚拟服务器每天的成本低至 100 英镑。

Cullen 证实，FNZ 正在向云计算的未来迈进。他解释说：“我们已经有了一个适用于测试团队的解决方案，可以按需自动启动 Figaro 环境，那么我们就可以将其用于开发团队。他们需要自己的专用环境来进行测试，尤其是在进行性能测试时，他们需要一个独立的环境，不受系统内其他活动的影响。”

Cullen 还在考虑 IBM 解决方案的其他用途，包括向 FNZ 客户提供类似解决方案的可能性。“我们之所以选择 IBM Cloud 解决方案，而不是只解决短期问题的方案，主要原因之一是我们可以为不同的用途建立新的软件实例。有了 IBM Power Systems Virtual Server，我们能够做到这一点。”

要了解 IBM 和 CSI 如何帮助 FNZ 改造其核心生产环境，请单击此处
FNZ 徽标
关于 FNZ (UK) Ltd.

FNZ外部链接（ibm.com 外部链接）是一家全球金融服务公司，成立于 2004 年，总部位于苏格兰爱丁堡。金融机构使用 FNZ 的解决方案和服务来帮助客户管理和增加财富。FNZ 拥有约 3,000 名员工，在 12 个国家/地区开展业务。2019 年，FNZ 收购了财富管理软件公司JHC Finance。管理的资产超过 7000 亿英镑。

 CSI Limited

CSI（ibm.com 外部链接）成立于 1983 年，是一家位于英国伯明翰的 IT 托管服务提供商。它为欧洲各地的各种客户提供基础架构、数据保护和网络安全解决方案。CSI 自成立以来一直是 IBM 的业务合作伙伴。
解决方案组件 IBM Cloud Pak® Red Hat® OpenShift®（ibm.com 外部链接） IBM® Power® Systems Virtual Server Red Hat Ansible®（ibm.com 外部链接）
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美国出品，2021 年 7 月。

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