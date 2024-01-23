Figaro 是一个非常庞大的系统，拥有数百万行代码、数千个表和大约 25,000 个程序对象。从历史上看，它一直在 Power 服务器上的 IBM i 上运行，因此迁移到 IBM Power Systems Virtual Server 是很自然的事情。但是，Cullen 的选择不仅仅是找到服务器和操作系统的正确组合。

借助 IBM Power Systems Virtual Server 和 CSI 的测试即服务产品，Cullen 和团队可以在需要时获得所需的计算能力。Cullen 说：“通过此设置，我们可以请求具有所需 Figaro 版本和适当数据集的虚拟服务器，对其运行测试，然后删除虚拟服务器。”

能够访问正确版本的 Figaro 是关键。FNZ 目前的发布计划要求每个季度发布新版本的软件，每两周发布一次补丁。为了使测试既高效又符合成本效益，Cullen 的团队的需求是，能够根据需要启动准确的最新版软件。他表示：“我们不希望出现这样的情况：为了运行可能只需要 15 分钟的测试，我们必须安装大量补丁才能获得工作环境，这一切都必须预先构建好。”

为了实现这一目标，该团队依赖 Docker 风格的方法，也就是使用层来构建映像。Cullen 解释说：“我们有一个已知的起点，然后在此基础上增加层。我们采用了库存的 IBM Power 映像，并逐渐在越来越多的配置软件上添加分层，直到我们拥有一个完整的工作环境。”

现在，Cullen 的团队已经实现了整个映像构建过程的自动化，以保持所有内容都是最新的，并使用一个观察者程序来识别新发布的工件。“假设我们想从系统的 1.2 版升级到 1.3 版。当我们将 1.3 版补丁推送到工件存储库时，观察者会看到这一点，然后在虚拟机上启动以前的版本，安装 1.3 版补丁，保存结果并删除虚拟机。”



通过这一过程，FNZ 始终拥有一个测试就绪的环境。Cullen 说：“我们所要做的就是找到正确的映像，启动它，运行测试，然后就大功告成了。”

另外，使用基于 Docker 的方法，如果中间层发生任何变化，他们不必重建任何周围层。Cullen 指出：“这非常高效。”

CSI 解决方案还利用了 IBM Cloud Pak® 多云管理技术（在 Red Hat® OpenShift® 上运行）（ibm.com 外部链接）。具体来说，该产品的云自动化管理功能可帮助 FNZ 对 Terraform 系统定义进行组织、模板化和参数化，而 Red Hat Ansible®（ibm.com 外部链接）自动化脚本则完全部署该应用程序。