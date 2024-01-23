有时，一次成功的转变会带来一系列相关的成果。FNZ (UK) Ltd.（一家位于苏格兰爱丁堡的金融服务公司）资产管理基础架构部门的首席技术架构师 John Cullen 对此深有体会。
几年前，Cullen 和他的团队开始自动化软件测试，目标是提高核心数字财富管理平台 Figaro 新版本的推出速度。这一测试策略奏效了，他们能够将测试周期缩短几天。
不过，测试团队与开发团队共享逻辑分区 (LPAR)，随着时间的推移，他们成功的测试策略开始拖慢重要软件的开发速度。Cullen 和团队试图通过在下班后进行测试来解决这个问题，但事实证明效果并不理想。
Cullen 解释说：“我们做出一项更改，等待测试通宵运行，然后发现我们引入了一个错误，修复它，等待测试通宵运行......一遍又一遍，以至于我们开始放慢自己的进程，这与我们的目标背道而驰。”
接下来，团队考虑为运行测试创建一个单独的专用 LPAR。Cullen 指出：“这无疑可以解决我们的问题，但它不具有成本效益，而且不具有可伸缩性。我们希望继续添加更多测试，因此我们需要一个合适的、经济高效的解决方案来解决可伸缩性问题。”
Cullen 通过 IBM Business Partner CSI Limited 的测试即服务平台找到了解决方案，该平台在 IBM® Power® Systems Virtual Server 上运行。
Figaro 是一个非常庞大的系统，拥有数百万行代码、数千个表和大约 25,000 个程序对象。从历史上看，它一直在 Power 服务器上的 IBM i 上运行，因此迁移到 IBM Power Systems Virtual Server 是很自然的事情。但是，Cullen 的选择不仅仅是找到服务器和操作系统的正确组合。
借助 IBM Power Systems Virtual Server 和 CSI 的测试即服务产品，Cullen 和团队可以在需要时获得所需的计算能力。Cullen 说：“通过此设置，我们可以请求具有所需 Figaro 版本和适当数据集的虚拟服务器，对其运行测试，然后删除虚拟服务器。”
能够访问正确版本的 Figaro 是关键。FNZ 目前的发布计划要求每个季度发布新版本的软件，每两周发布一次补丁。为了使测试既高效又符合成本效益，Cullen 的团队的需求是，能够根据需要启动准确的最新版软件。他表示：“我们不希望出现这样的情况：为了运行可能只需要 15 分钟的测试，我们必须安装大量补丁才能获得工作环境，这一切都必须预先构建好。”
为了实现这一目标，该团队依赖 Docker 风格的方法，也就是使用层来构建映像。Cullen 解释说：“我们有一个已知的起点，然后在此基础上增加层。我们采用了库存的 IBM Power 映像，并逐渐在越来越多的配置软件上添加分层，直到我们拥有一个完整的工作环境。”
现在，Cullen 的团队已经实现了整个映像构建过程的自动化，以保持所有内容都是最新的，并使用一个观察者程序来识别新发布的工件。“假设我们想从系统的 1.2 版升级到 1.3 版。当我们将 1.3 版补丁推送到工件存储库时，观察者会看到这一点，然后在虚拟机上启动以前的版本，安装 1.3 版补丁，保存结果并删除虚拟机。”
通过这一过程，FNZ 始终拥有一个测试就绪的环境。Cullen 说：“我们所要做的就是找到正确的映像，启动它，运行测试，然后就大功告成了。”
另外，使用基于 Docker 的方法，如果中间层发生任何变化，他们不必重建任何周围层。Cullen 指出：“这非常高效。”
CSI 解决方案还利用了 IBM Cloud Pak® 多云管理技术（在 Red Hat® OpenShift® 上运行）（ibm.com 外部链接）。具体来说，该产品的云自动化管理功能可帮助 FNZ 对 Terraform 系统定义进行组织、模板化和参数化，而 Red Hat Ansible®（ibm.com 外部链接）自动化脚本则完全部署该应用程序。
如今，Cullen 和他的团队所取得的成就已经超过了他们最初的目标，即提高 FNZ 发布新版 Figaro 的速度。他们创建了一个强大的自动化测试环境，使他们能够在短短 10 分钟内启动新机器，然后并行或依次运行多个测试。因此，FNZ 在新环境中进行测试的速度至少比以前快 15 倍。
这种环境还能让他们轻松获得最新的软件和适当的计算能力，而无需为任何不需要的内容付费。事实上，IBM Power Systems 虚拟服务器每天的成本低至 100 英镑。
Cullen 证实，FNZ 正在向云计算的未来迈进。他解释说：“我们已经有了一个适用于测试团队的解决方案，可以按需自动启动 Figaro 环境，那么我们就可以将其用于开发团队。他们需要自己的专用环境来进行测试，尤其是在进行性能测试时，他们需要一个独立的环境，不受系统内其他活动的影响。”
Cullen 还在考虑 IBM 解决方案的其他用途，包括向 FNZ 客户提供类似解决方案的可能性。“我们之所以选择 IBM Cloud 解决方案，而不是只解决短期问题的方案，主要原因之一是我们可以为不同的用途建立新的软件实例。有了 IBM Power Systems Virtual Server，我们能够做到这一点。”
要了解 IBM 和 CSI 如何帮助 FNZ 改造其核心生产环境，请单击此处。
FNZ外部链接（ibm.com 外部链接）是一家全球金融服务公司，成立于 2004 年，总部位于苏格兰爱丁堡。金融机构使用 FNZ 的解决方案和服务来帮助客户管理和增加财富。FNZ 拥有约 3,000 名员工，在 12 个国家/地区开展业务。2019 年，FNZ 收购了财富管理软件公司JHC Finance。管理的资产超过 7000 亿英镑。
CSI（ibm.com 外部链接）成立于 1983 年，是一家位于英国伯明翰的 IT 托管服务提供商。它为欧洲各地的各种客户提供基础架构、数据保护和网络安全解决方案。CSI 自成立以来一直是 IBM 的业务合作伙伴。
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美国出品，2021 年 7 月。
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