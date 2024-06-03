对农民而言，为农作物争取合适的价格是丰收与歉收的分水岭。事实上，仅一美分的误差就可能导致高达 10,000 美元的损失。

农民合作社旨在通过提供咨询和农作物储存设施等产品和服务，让农民的买卖过程更加便捷。尽管合作社是全天候运营，但其系统每晚都会关闭两三个小时，以完成备份。停机期间，合作社不仅需要手动跟踪价格，员工也无法编辑订单或访问时间系统，这常常导致不必要的支持电话。

