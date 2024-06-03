对农民而言，为农作物争取合适的价格是丰收与歉收的分水岭。事实上，仅一美分的误差就可能导致高达 10,000 美元的损失。
农民合作社旨在通过提供咨询和农作物储存设施等产品和服务，让农民的买卖过程更加便捷。尽管合作社是全天候运营，但其系统每晚都会关闭两三个小时，以完成备份。停机期间，合作社不仅需要手动跟踪价格，员工也无法编辑订单或访问时间系统，这常常导致不必要的支持电话。
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农民合作社与 IBM 合作已近 20 年，并将 IBM® Power 服务器用作其业务的重要组成部分。这样的合作关系，以及这些服务器的规模、性能和支持，是合作社选择 IBM 来解决其停机挑战的原因。
IBM 和合作社共同在 IBM PowerHA Full System FlashCopy (FSFC) 产品中找到了解决方案。无论何时执行备份，该解决方案都可以支持合作社在整个备份过程中保持在线。此外，该解决方案还将备份频率从每晚一次增加到每天三次，让农民与市场能够保持联系并有助于防止数据丢失。
IBM 与农民合作社共同实施的新 FSFC 解决方案，带来的收益远远超过运行时间。频繁的备份可以让合作社在数据丢失或删除时恢复更多数据。通过清理这些停机支持电话，总支持电话量下降了 50%，让团队有更多时间处理其他优先事项。
事实上，合作社现在可以在白天执行测试，而不会影响实时系统。因此，农民合作社可以继续改进其为农民提供服务的方式。
总部位于爱荷华州苏森特的农民合作社（链接位于 ibm.com 站外）为农民提供一系列农业种植和营销类的产品和服务，例如农作物储存设施和商业咨询。这家由农民所有的合作社还经营着一个饲养场，帮助成员购买和照顾育肥母牛，以及一个销售硬件、草坪护理产品、木材、油漆等的成员专卖店。
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美国出品。2023 年 9 月。
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