IBM 的税务部门由业务精湛的税务专家团队组成，为全球 170 个国家或地区的业务运营提供支持。作为一家跨国企业，IBM 有责任遵守全球不同司法管辖区的税法和法规。

税务部门在管理无法访问和不完整的数据方面面临挑战，因此需要通过大量实践流程来管理税法和法规的合规事宜。从数十个源系统手动汇总和协调海量颗粒化数据的过程异常耗时，且需要投入大量人力与资金。IBM 每月都要提交数千份纳税申报表，因此这一过程的工作量无比庞大，进而影响了组织将资源分配给高战略性工作流的能力。IBM 首席税务官 Kanthi Morrissey 解释道，“最大的障碍在于无法访问和不完整的数据。”

凭借对创新的坚定承诺，该公司的税务部门渴望成为 IBM 技术（如 IBM watsonx AI 产品组合）的零号客户，并在其全球税务生命周期中部署 AI。