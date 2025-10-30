EY 团队和 IBM 的税务部门共同合作开发基于 IBM watsonx 的人工智能驱动型解决方案，旨在简化全球数据管理并自动执行税务合规管理。
IBM 的税务部门由业务精湛的税务专家团队组成，为全球 170 个国家或地区的业务运营提供支持。作为一家跨国企业，IBM 有责任遵守全球不同司法管辖区的税法和法规。
税务部门在管理无法访问和不完整的数据方面面临挑战，因此需要通过大量实践流程来管理税法和法规的合规事宜。从数十个源系统手动汇总和协调海量颗粒化数据的过程异常耗时，且需要投入大量人力与资金。IBM 每月都要提交数千份纳税申报表，因此这一过程的工作量无比庞大，进而影响了组织将资源分配给高战略性工作流的能力。IBM 首席税务官 Kanthi Morrissey 解释道，“最大的障碍在于无法访问和不完整的数据。”
凭借对创新的坚定承诺，该公司的税务部门渴望成为 IBM 技术（如 IBM watsonx AI 产品组合）的零号客户，并在其全球税务生命周期中部署 AI。
IBM 的税务部门与 EY 合作，解决全球无法访问和不完整数据的管理问题。为了克服这一挑战，IBM 和 EY 选择使用 IBM watsonx.ai 企业就绪型 AI 工作室，共同打造 EY.ai 税务平台，该平台基于 IBM watsonx 构建。
多模型库可用于处理每个国家或地区的各类发票和数据量，这使 watsonx.ai 的检测和纠错方法极具优势，而混合开放式数据湖 IBM watsonx.data 则可从不同来源构建统一数据层。这一实施过程涉及 IBM、IBM 生态系统工程和 EY 之间的多方协作。Morrissey 评论道，“IBM 和 EY 团队同意采用最新的技术创新成果来改进我们的业务流程。IBM 率先试点 watsonx 是必然选择，因为我们提供企业就绪且精准适配的开源语言模型，并融合可信 AI。”
从创意构想和优先级划分到解决方案开发和交付，EY 组织发挥了作为思想合作伙伴和推动者的关键作用。IBM 生态系统工程“服务解决方案加速器”团队开发了应用于检测和纠错用例的最简化可实施产品 (MVP)。IBM 税务部门为来自各个源系统的数据流定义了内置数据控制和对账检查点，旨在提高效率并构建更高质量的数据整合流程。
IBM 税务部门、生态系统工程和 EY 团队之间的密切合作，在解决方案的制定与部署方面发挥了关键作用。IBM 已在全流程中实现效率提升并显著缩短时间。其核心优势在于增强人类处理海量任务的能力，确保资深员工能够专注于更具战略性的规划，从而推动组织发展。
得益于 watsonx，IBM 的税务部门已在无法访问和不完整数据的管理方面实现重大转型。通过实施人工智能驱动的解决方案（包括智能税务数据湖、应用于业务文档的检测和纠错方法及预扣税费确定），IBM 税务部门正朝着高度自动化的税务合规流程迈进。这一进展表明，AI 能够接受基础税务技能训练，并为人工智能驱动的组织铺平道路，同时助力组织全面适应未来 AI 革命赋能的工作模式。
转型可帮助组织释放人力资源，专注处理更具战略性的工作流。目前，IBM 已部署三个用例，每年可为员工节省数万小时的手动数据处理工时。在 EY 的帮助下，该公司有望实现显著降本增收目标。借助 watsonx.ai，IBM 的税务部门能够精准验证非结构化发票数据，税务数据湖解决方案则可通过全球多个国家或地区的各类来源构建统一数据层。
Morrissey 表示，“该项目彰显了 IBM 生态系统的卓越价值——既揭示了 IBM 与 EY 的合作深度，又展示了 IBM 生成式 AI 如何推动可跨业务职能复制的创新实践。”MVP 的成功进一步深化了 IBM 与 EY 的合作关系，双方计划联合开展营销活动并共建资产。
随着转型优势的日益显著，IBM 已占据有利地位，将充分受益于税务领域的新技术与创新成果。IBM 的税务部门团队致力于利用 AI 和自动化功能，助力 IBM 成为全球最高效的企业，进而引领业务转型与创新浪潮。
IBM 是一家跨国科技与咨询企业，总部位于美国纽约州阿蒙克市，业务遍及 170 多个国家或地区。IBM 成立于 1911 年，传承悠久的创新历史与深厚的研发积淀，持续深耕 AI、云计算等新兴科技领域。IBM 税务部门由首席税务官 Kanthi Morrissey 领导，其团队汇聚业务精湛的全球税务专业人员，负责管理该公司的全球纳税义务，并确保公司遵守税法和法规。
