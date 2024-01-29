在日益数字化的世界里，教育机构一直在寻找新的方法来改善学生和教师的体验。欧洲管理与商业学院 (EUDE) 也不例外。EUDE 总部位于马德里，有大量国际留学生通过在线课程完成学业。由于该校每年有 13,000 多名学生参加在线课程，为了支持不同时区的个人教师，该校面临着各种后勤挑战。因此，EUDE 决定与 IBM 合作，基于生成式 AI 开发虚拟联合教师，也即 EDU。

EDU 是一个虚拟联合教师，旨在为学生和教师提供实时帮助，方便他们使用自然语言向 EDU 提交问题。EDU 的主要功能是即时回答行政和学术问题，并答复学生关于递交日期和考试相关的后勤问题。此工具在 IBM Cloud、IBM watsonx.ai、IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Discovery 等 IBM 技术的基础上开发，支持自然语言对话以及对广泛知识库的访问。通过在 watsonx 平台上构建解决方案，EUDE 可以完全把控 EDU 提供的内容和响应，以及其来源和自身数据的安全性。

初期试行时间为一周，有 30 多名学生参加数字化转型课程，EDU 借此证明了自身能够对学生和教师产生影响。借助 EDU，学生将体验到更快的响应时间和更高水平的支持，这将提高他们对 EUDE 课程项目的满意度和参与度。事实上，一些学生将他们的体验总结为“非常有意思”。他们按照 1 分（糟糕）到 10 分（优秀）水平的对这次试行进行了评分，将“预测准确率评为 9 分，测试表现评为 8 分”，称每次响应的处理速度不到 20 秒，并将“响应能力”评为“良好”。同时，EUDE 也明白，关键是要优化教师们的体验，让他们能够腾出时间专注于个性化辅导以及其他更具战略性的任务。EDU 的目标是减少教师们在常规问题上花费的时间，帮助他们解决更具挑战性的问题和任务，这对于充分利用他们的知识和技能至关重要。

总而言之，EDU 是一种代表性尖端技术解决方案，满足了 EUDE 的特殊需求，并反映了生成式 AI 对高等教育行业的变革性影响。