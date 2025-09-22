etiCloud 成立于 2015 年，其使命是提高托管 IT 服务领域的客户满意度。

凭借与大型托管服务提供商 (MSP) 合作的丰富经验，创始成员发现了使 etiCloud 从竞争中脱颖而出并建立稳固客户关系的机会。他们没有把重点放在不断获取销售漏斗顶端的新客户上，而是提出了以在客户群中建立忠诚度和拥护度为中心的公司理念。

etiCloud 将这一理念付诸实践，提供根据各客户需求定制的广泛产品和服务套件，并主动提供高水平的客户服务。这种方法有助于减少客户流失并促进长期合作关系，从而获得多年合同以及满意客户的额外购买。

etiCloud 向客户提供的核心基础设施的可用性是公司的战略核心，因为它有助于运行关键业务软件。

etiCloud 创始人兼销售和营销总监 Jonathan Ashley 描述了客户和潜在客户在应对基础设施可用性不足时遇到的困难：“他们已经接受了每周一次由于服务器宕机而损失一两个小时的情况，也许每个月都会有一次全天停机。这在我们的世界里是完全不可接受的，坦率地说，这不是我们生活的世界，也不是 IBM 所在的世界。因此，从我们的角度来看，这是我们提供服务的关键之一。”

牢记这一理想，etiCloud 抓住机会，通过与 IBM 合作进一步发展其客户服务。

位于格拉斯哥的律师事务所 Wilson McKendrick 就是其中一家客户，该公司与一家服务越来越僵化的托管服务提供商的合作变得日益困难。Wilson McKendrick 创始人 Mark Wilson 解释了他们改用 etiCloud 的原因：“etiCloud 是一家中小型企业，和我们一样，从一开始就非常灵活。”