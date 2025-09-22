etiCloud 使用 IBM Cloud 技术来支持其 Agile Digital Workplace 平台
etiCloud 成立于 2015 年，其使命是提高托管 IT 服务领域的客户满意度。
凭借与大型托管服务提供商 (MSP) 合作的丰富经验，创始成员发现了使 etiCloud 从竞争中脱颖而出并建立稳固客户关系的机会。他们没有把重点放在不断获取销售漏斗顶端的新客户上，而是提出了以在客户群中建立忠诚度和拥护度为中心的公司理念。
etiCloud 将这一理念付诸实践，提供根据各客户需求定制的广泛产品和服务套件，并主动提供高水平的客户服务。这种方法有助于减少客户流失并促进长期合作关系，从而获得多年合同以及满意客户的额外购买。
etiCloud 向客户提供的核心基础设施的可用性是公司的战略核心，因为它有助于运行关键业务软件。
etiCloud 创始人兼销售和营销总监 Jonathan Ashley 描述了客户和潜在客户在应对基础设施可用性不足时遇到的困难：“他们已经接受了每周一次由于服务器宕机而损失一两个小时的情况，也许每个月都会有一次全天停机。这在我们的世界里是完全不可接受的，坦率地说，这不是我们生活的世界，也不是 IBM 所在的世界。因此，从我们的角度来看，这是我们提供服务的关键之一。”
牢记这一理想，etiCloud 抓住机会，通过与 IBM 合作进一步发展其客户服务。
位于格拉斯哥的律师事务所 Wilson McKendrick 就是其中一家客户，该公司与一家服务越来越僵化的托管服务提供商的合作变得日益困难。Wilson McKendrick 创始人 Mark Wilson 解释了他们改用 etiCloud 的原因：“etiCloud 是一家中小型企业，和我们一样，从一开始就非常灵活。”
为了不断改善客户体验，etiCloud 使用 IBM Cloud 技术构建了创新的 Agile Digital Workplace 平台，该平台专为寻求可自定义和易于部署的虚拟环境的企业而设计。
利用由 IBM Cloud Bare Metal Servers、IBM® Cloud for VMware Solutions 和IBM® Cloud Object Storage 组成的解决方案，etiCloud 可以快速配置服务器，最大限度地减少停机时间并更快地响应市场需求。
选择裸机服务器使 etiCloud 能够灵活地服务于各种市场，特别是使用复杂、定制软件应用程序的法律领域。
该公司的运营效率也得到了显著改善：
在新冠疫情疫情期间，etiCloud 见证了灵活、可用的基础设施的价值。当其他公司由于缺乏服务器而难以将员工转变为远程办公时，etiCloud 客户的过渡却既快速又简单。
Ashley 描述了 etiCloud 在这段前所未有的时期的体验：“由于我们与 IBM 的关系，他们已经在现场拥有了所有服务器，我们只需要通过订购面板请求服务器即可。我们能够在 2 小时内将这些设备联机。不仅是英国的几个数据中心之一，在世界任何地方也一样。”
在 IBM 的帮助下，etiCloud 的绩效和整体客户满意度也实现了显著提升。具体优势包括：
Wilson McKendrick 从与 etiCloud 的合作中获得了以下优点：
得益于 etiCloud 实施的基础设施，Wilson McKendrick 不再需要花费宝贵的时间来等待 IT 问题解决。Mark Wilson 总结道：“人从人那里购买东西，我们从 etiCloud 的每个人那里获得的整体体验和服务都非常出色。”
今天，etiCloud 继续与 IBM 一起蓬勃发展，利用先进的技术能力推动创新并为客户提供优质的服务。
etiCloud 于 2015 年在英国成立，其通过将客户置于所有流程和运营的核心来发展业务。etiCloud 的 Agile Digital Workplace 平台使员工能够随时随地安全地工作，从而帮助客户提高数字敏捷性。
