使用 AI 拯救生命 - 能这么简单吗？瑞典公司 Edsvärd 正在与 IBM® Client Engineering 团队的最新合作中探索这一点，他们利用 IBM® watsonx 平台，具体而言，就是 IBM watsonx.ai AI 开发平台和 IBM watsonx.data 数据存储解决方案。
建筑业是发生工作相关事故和死亡人数最多的行业。施工过程很复杂，而且通常位于铁路和公路基础设施等交通密集型区域。许多工种需要在共享空间内作业，存在巨大风险，例如高压装置、火灾隐患和交通，需要协调配合才能避免事故。
复杂的区域有着严格的规章制度，目的是创造一个健康安全的工作场所，但代价是难以在日常运营中进行解释和应用。知易行难，尤其是在生产速度非常快的情况下。这可能会导致偷工减料和工作相关的事故。
一场影响当地一家公司的悲惨事故促使 Edsvärd 开始探索 AI 与其协调 SaaS 解决方案相结合是否可以防止因缺乏协调而再次发生这种情况。
Edsvärd 的 SaaS 服务具有以下优势：
“BanFast 是一家位于斯德哥尔摩的房地产公司，已应用了基于 Samporten 功能的 Edsvärd 的 SaaS 和 AI 解决方案来协调物业维护，同时利用 IBM 的watsonx.ai 和 watsonx.data 平台来探索各种业务优势。使用 Edsvärd 的 AI 解决方案帮助我们改善了在日常运营中使用技术信息的方式，以及如何采用更佳方式来宣传我们的活动。”Banfast 首席执行 Lars Nylund 如是说。
一旦 MVP 投入生产，我们预计将能够在当前条件下实现以下 KPI，比如：
IBM 业务合作伙伴 Edsvärd Hållbarhet（ibm.com 外部链接）专攻物业管理和房地产行业的数字化转型。Edsvärd Hållbarhet 总部位于瑞典的斯德哥尔摩，是一家专注于可持续发展和长期效率的咨询公司和创新中心。公司通过市场领先的 IBM 可持续发展报告解决方案来帮助客户实现其目标。
BanFast Förvaltning（ibm.com 外部链接）是一家位于瑞典斯德哥尔摩的创新房地产公司。公司拥有四处物业，管理着共 23 座建筑，其中包括办公室、零售单位、酒店和会议中心。BanFast 优先考虑可持续发展，仅在当地提供服务。公司提供值得信赖的个性化服务，年收入达 1 亿瑞典克朗（917 万美元）。
© Copyright IBM Corporation 2024. IBM Corporation, 75 Binney St, Cambridge, MA 02142.
2024 年 3 月制作于美国。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM watsonx、watsonx、watsonx.ai和 watsonx.data 是 International Business Machines Corporation 在美国和／或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/trademark 上找到。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。