使用 AI 拯救生命 - 能这么简单吗？瑞典公司 Edsvärd 正在与 IBM® Client Engineering 团队的最新合作中探索这一点，他们利用 IBM® watsonx 平台，具体而言，就是 IBM watsonx.ai AI 开发平台和 IBM watsonx.data 数据存储解决方案。

建筑业是发生工作相关事故和死亡人数最多的行业。施工过程很复杂，而且通常位于铁路和公路基础设施等交通密集型区域。许多工种需要在共享空间内作业，存在巨大风险，例如高压装置、火灾隐患和交通，需要协调配合才能避免事故。

复杂的区域有着严格的规章制度，目的是创造一个健康安全的工作场所，但代价是难以在日常运营中进行解释和应用。知易行难，尤其是在生产速度非常快的情况下。这可能会导致偷工减料和工作相关的事故。

一场影响当地一家公司的悲惨事故促使 Edsvärd 开始探索 AI 与其协调 SaaS 解决方案相结合是否可以防止因缺乏协调而再次发生这种情况。