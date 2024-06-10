主页 Case Studies Edsvärd Hållbarhet AB 利用 watsonx.ai 和 watsonx.data 在建筑行业中实现健康和安全
Edsvärd Hållbarhet + IBM
watsonx.ai 针对 Leadspace 的数字渲染

使用 AI 拯救生命 - 能这么简单吗？瑞典公司 Edsvärd 正在与 IBM® Client Engineering 团队的最新合作中探索这一点，他们利用 IBM® watsonx 平台，具体而言，就是 IBM watsonx.ai AI 开发平台和 IBM watsonx.data 数据存储解决方案。

建筑业是发生工作相关事故和死亡人数最多的行业。施工过程很复杂，而且通常位于铁路和公路基础设施等交通密集型区域。许多工种需要在共享空间内作业，存在巨大风险，例如高压装置、火灾隐患和交通，需要协调配合才能避免事故。

复杂的区域有着严格的规章制度，目的是创造一个健康安全的工作场所，但代价是难以在日常运营中进行解释和应用。知易行难，尤其是在生产速度非常快的情况下。这可能会导致偷工减料和工作相关的事故。

一场影响当地一家公司的悲惨事故促使 Edsvärd 开始探索 AI 与其协调 SaaS 解决方案相结合是否可以防止因缺乏协调而再次发生这种情况。
>50% 预期工作效率提高 > 80% 预计为企业创造的价值增加 >50% 预期信息查找时间减少
利用最先进的 AI 技术 IBM watsonx.ai 和 watsonx.data，让我们能够提供全新的产品。对于物业管理和建筑行业，我们可以提高这些复杂工作环境中工人的健康和安全。有可能拯救生命是这一项目的最大成果。 Alexander Edsvärd CEO Edsvärd Hållbarhet AB

Edsvärd 的 SaaS 服务具有以下优势：

  • 组织间职责划分更加清晰
  • 通过定期预测和状况评估，为长期规划奠定更好的基础
  • 改进对工作活动的测量，允许进行比较以确定最佳实践方法。

“BanFast 是一家位于斯德哥尔摩的房地产公司，已应用了基于 Samporten 功能的 Edsvärd 的 SaaS 和 AI 解决方案来协调物业维护，同时利用 IBM 的watsonx.ai 和 watsonx.data 平台来探索各种业务优势。使用 Edsvärd 的 AI 解决方案帮助我们改善了在日常运营中使用技术信息的方式，以及如何采用更佳方式来宣传我们的活动。”Banfast 首席执行 Lars Nylund 如是说。

一旦 MVP 投入生产，我们预计将能够在当前条件下实现以下 KPI，比如：

  • > 工作效率提高 50%
  • > 为企业创造的价值提高 80％
  • > 查找信息的时间减少 50%
  • > 手动数据输入等重复性管理任务减少 75%
”与 IBM Client Engineering 团队的合作让我们见识了过硬的专业能力与高水平的专业精神。我们对这次体验非常满意。”Edsvärd 的 ESG AI 自动化主管 Katarina Gospic 说道。 Katarina Gospic ESG AI 自动化主管 Edsvärd Hållbarhet AB
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关于  Edsvärd Hållbarhet AB

IBM 业务合作伙伴 Edsvärd Hållbarhet（ibm.com 外部链接）专攻物业管理和房地产行业的数字化转型。Edsvärd Hållbarhet 总部位于瑞典的斯德哥尔摩，是一家专注于可持续发展和长期效率的咨询公司和创新中心。公司通过市场领先的 IBM 可持续发展报告解决方案来帮助客户实现其目标。
BanFast logo
关于 BanFast Förvaltning AB

BanFast Förvaltning（ibm.com 外部链接）是一家位于瑞典斯德哥尔摩的创新房地产公司。公司拥有四处物业，管理着共 23 座建筑，其中包括办公室、零售单位、酒店和会议中心。BanFast 优先考虑可持续发展，仅在当地提供服务。公司提供值得信赖的个性化服务，年收入达 1 亿瑞典克朗（917 万美元）。
解决方案组件 IBM Client Engineering IBM watsonx.ai™ IBM watsonx.data™
watsonx.ai 助力企业定制化构建 AI 解决方案，以满足其特定需求。
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法律

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2024 年 3 月制作于美国。

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