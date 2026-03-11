不动产合同是自动化处理的理想对象。这类合同内容繁复，不同业主与司法管辖区的版本存在差异，且包含大量会产生重大财务影响的细微条款。这些条款涵盖续约期限、指数计算公式、服务包含内容、租户义务，以及无法顺畅同步至下游系统的特殊约定。

瑞典公司 Edsvard Hallbarhet AB 洞察到这一难题，搭建了一套系统，在数据导入阶段就将不动产交易与物业管理相关的各类文件转化为可机检的结构化数据。该方案可帮助客户免去文档手动索引工作，及早发现发票不符项，并在风险条款引发纠纷或收益损失前提前预警。所有功能均集成于简洁易用的 AI 驱动界面。

这家 AI 企业在 IBM Cloud 之上搭建解决方案，选用该平台是因其具备灵活的混合云能力，同时搭配 watsonx.data。其开源湖仓一体功能帮助 Edsvard 精简并优化了系统架构。该方案无需迁移数据即可完成数据富集与处理，简化了整体流程。