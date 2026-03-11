了解这家瑞典科技企业如何运用 AI 从复杂合同中提取关键数据、标记风险并保障收益。
不动产合同是自动化处理的理想对象。这类合同内容繁复，不同业主与司法管辖区的版本存在差异，且包含大量会产生重大财务影响的细微条款。这些条款涵盖续约期限、指数计算公式、服务包含内容、租户义务，以及无法顺畅同步至下游系统的特殊约定。
瑞典公司 Edsvard Hallbarhet AB 洞察到这一难题，搭建了一套系统，在数据导入阶段就将不动产交易与物业管理相关的各类文件转化为可机检的结构化数据。该方案可帮助客户免去文档手动索引工作，及早发现发票不符项，并在风险条款引发纠纷或收益损失前提前预警。所有功能均集成于简洁易用的 AI 驱动界面。
这家 AI 企业在 IBM Cloud 之上搭建解决方案，选用该平台是因其具备灵活的混合云能力，同时搭配 watsonx.data。其开源湖仓一体功能帮助 Edsvard 精简并优化了系统架构。该方案无需迁移数据即可完成数据富集与处理，简化了整体流程。
Edsvard 的 Contract Intelligence 解决方案可运用 AI 直接从合同中提取关键条款与数据项。随后，系统会将分析结果与发票、分类账、能源申报表、通知单等其他记录系统交叉核验，排查差异并触发对应操作。
除了数字对账外，即便合同核心数值看似准确，Contract Intelligence 也会标记出可能显著改变合同风险敞口的责任条款。该解决方案需同时适配小规模与大规模部署场景。处理规模可覆盖仅含特定数值的 100 份文档，也可扩展至数十万份文档的大规模部署，这也是该企业美国客户的常见需求。
从技术层面来看，该平台采用双层架构设计。源数据层承载各类非结构化数据，包括 PDF、Word 文档、电子表格、演示文稿，甚至移动设备拍摄的照片。第二层为 AI 层，运行合同智能模块及配套的发票智能功能，并通过 API 对外提供服务。
该解决方案以服务形式在 IBM Cloud 上运行，也可根据需要部署于 watsonx.data、其他云供应商平台或本地部署环境。这一混合部署需求源于实际业务场景，受监管与隐私政策要求，大型客户愈发倾向于私有云或本地部署模式。IBM 的“混合设计”战略是吸引 Edsvard 团队选择与其合作的重要原因。
AI 系统层的处理流程设计简洁且具有生产思维，包括原生数字文档文本提取、图像类输入光学字符识别 (OCR)、文本预处理，以及作为模型推理前标准化环节的命名实体识别。
针对不同处理步骤，系统可分配单个组件执行任务，也可提供多个组件并自动选用最优方案。例如，OCR 环节可采用开源的 Tesseract、PaddlePaddle 或其他识别引擎。
差异化工作则体现在建模与适配迭代环节。Edsvard 采用标注系统与定制化语言模型策略，即团队自主搭建专属模型，针对英语、瑞典语、西班牙语、意大利语等多种目标语言完成优化。相关工作包括针对合同类型的领域训练，以及基于标注的客户专属模型微调。
所有操作均旨在精准提取确切字段，如合同编号、有效期、物业面积、建筑分区、租金、续约与终止时限等。
Edsvard 选择自主搭建模型，以此优化模型体积、架构与训练流程，提升训练与推理速度。该方案同时降低了模型的内存占用。团队发现这种方法具备更高的确定性，可保障最优的数据质量。
提取的字段会汇编成“合同的准确状态”，存储至时序数据库 watsonx.data，并通过 API 与仪表板对外展示。在合同智能模块方面，Edsvard 最终搭建了定制化输出仪表板——团队初期使用的 Elasticsearch Kibana 无法满足所需的易用性要求。在发票智能模块方面，部分客户希望将提取的数据直接回传至自有系统。
一项关乎可扩展性与总拥有成本的核心架构决策是，Contract Intelligence 以 REST 服务形式交付，不绑定任何单一文档门户。
Samporten 源系统是 Edsvard 开发的项目跟踪软件，高度适配初始的物业与建筑行业用例。不过，全新的系统可轻松对接现有文档管理、客户关系管理与企业资源规划系统，还可抓取 SharePoint 中的现有文档并就地处理。
watsonx.data 是实现该能力的核心支撑，可支持平台就地引入并处理数据，最大限度减少数据迁移与定制化提取转换加载 (ETL) 流程，同时就地完成数据富集。该流程可降低运营成本、减少延迟并规避潜在故障。
该方案的业务价值体现在工程师与产品经理关注的可量化运营成果上，包括手动处理工作量降低 90% 以上、数据质量提升、依托通用计算模型增强预测能力，以及财务稳定性优化。Edsvard 的客户普遍反馈，自身与银行的谈判能力也得到提升。
在运营层面，该平台可轻松将文档工作流从数百份扩展至数千份，还可通过合同处理完成新增物业接入，无需重构业务流程。对物业团队而言，更精准的开票条款与更清晰的续约期限可减少租户纠纷并缩短账单核对周期。
依托 IBM Cloud 与 watsonx.data 搭建系统，并从初期就采用混合部署设计，Edsvard 将合同核对难题转化为模块化文档 AI 平台。该平台可作为服务部署，对接 SharePoint 等现有企业系统，无需重构导入与数据层，即可从北欧小型 AI 助手部署扩展至多地区全面落地。
展望未来，团队计划基于 IBM Power11™ 打造单机版端到端本地部署解决方案。团队同时也在探索，在完成合同解析后，智能体式 AI 如何自动化执行后续操作。最终搭建的技术底座可拓展至新文档类型、新部署环境与新工作流程，同时保持工程架构稳定，让用户体验聚焦于精准性与易用性。