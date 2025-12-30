没有信用记录？没问题。

Dollarito 基于 IBM Cloud 构建的解决方案，为低信用评分社区拓宽了信贷渠道

两位商务人士正在查看平板电脑
挑战传统信用评分模型的局限

Dollarito 是一家专注于帮助无信用记录或低信用评分人群获取透明、负责任且价格合理贷款的数字化借贷平台，致力于助力他们建立信用并改善财务未来。

在美国，数百万低信用或无信用人群恰恰被那些能够提升信用的金融机会排除在外。Dollarito 试图通过突破传统信用评分模型的局限，帮助客户破解这一困境。该公司希望基于银行交易记录、行为数据及经济因素，实现对个人还款能力更精准的评估。然而，Dollarito 缺乏可扩展、安全且合规的技术基础，这成为实现其目标的关键障碍。

此时，IBM Cloud 平台应运而生。
60% 贷款审批与通过监管审计的速度提升 40% 贷款发放与回收流程自动化带来的成本降低 短短几分钟内 完成客户贷款审批与资金发放
我们发现 IBM 拥有能加速我们开发进程的最优技术。我们决定在 IBM 的协助下部署全部运营，并依托 IBM® Cloud for Financial Services 的基础设施。”
Carmen Roman 联合创始人兼 CEO Dollarito
依托 AI 与 IBM Cloud 拓展普惠信贷

在评估业务需求与技术选项后，Dollarito 联系 IBM 共同创建了一个具备安全、合规、可扩展基础设施的 Web 解决方案。该解决方案需完全契合其服务信用渠道受限社区的使命。

IBM 的 Web 解决方案结合了 IBM Cloud for Financial Services 提供的基础设施优化与监管合规能力，以及 IBM watsonx 产品组合的先进 AI 技术。这种融合通过生成式 AI 与基础模型实现了更智能的战略与运营。

凭借全容器化运营和具备严格审计追踪与访问控制的数据网格策略，该解决方案使 Dollarito 能够在保持信任与透明度的同时聚焦创新。
IBM 帮助 Dollarito 启动了云端与机器学习运营。Dollarito 运用 IBM Cloud for Financial Services 技术服务优化基础设施并验证合规性，使我们能专注于为低信用评分导致信贷渠道有限的社区提供金融服务的使命。
Eduardo Perez 联合创始人兼首席技术官 (CTO) Dollarito
重新定义公平且可负担信贷的含义

通过其全新的人工智能信用评估模型，Dollarito 已取得如下成果：

  • 贷款审批与监管审计速度提升 60%
  • 贷款发放与回收流程自动化实现成本降低 40%
  • 资金发放时间缩短至仅需几分钟

Dollarito 通过超越传统信用评分模式，使客户能够快速、安全地解决紧急财务需求。与 IBM 的合作巩固了 Dollarito 在普惠金融科技创新领域的领先地位。随着业务持续增长，他们计划继续与 IBM 团队协作开发新用例，并基于现有基础设施采用先进技术。
关于 Dollarito

Dollarito  是一家数字借贷平台，致力于帮助无信用记录或低 FICO 信用评分的社区获得透明、负责任且价格合理的贷款。Dollarito 将 AI 应用于银行、交易及行为数据，以比 FICO 评分更精准的方式评估还款能力。

 解决方案组件 IBM Cloud IBM Cloud for Financial Services IBM watsonx
借助 IBM Cloud 实现无缝扩展

获取为高监管行业打造的弹性高性能云平台——安全可靠、合规完备，随时为您的业务注入动能。

 了解更多 立即免费试用
法律信息

© Copyright IBM Corporation 2025。IBM、IBM 徽标、IBM Cloud、IBM Cloud for Financial Services 和 IBM watsonx 是 IBM Corp. 在全球许多司法管辖区的注册商标。

示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。