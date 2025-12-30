Dollarito 是一家专注于帮助无信用记录或低信用评分人群获取透明、负责任且价格合理贷款的数字化借贷平台，致力于助力他们建立信用并改善财务未来。

在美国，数百万低信用或无信用人群恰恰被那些能够提升信用的金融机会排除在外。Dollarito 试图通过突破传统信用评分模型的局限，帮助客户破解这一困境。该公司希望基于银行交易记录、行为数据及经济因素，实现对个人还款能力更精准的评估。然而，Dollarito 缺乏可扩展、安全且合规的技术基础，这成为实现其目标的关键障碍。

此时，IBM Cloud 平台应运而生。