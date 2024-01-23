智能合约和数字资产技术有望彻底改变许多行业的价值转移。从银行到政府，从医疗保健到公用事业，加密货币正在转化为真正的商业价值，数字资产交易正在快速增长。机构投资者、加密货币基金、交易所、代币项目、银行、企业、高净值个人和财富管理公司已开始将数字资产用于借贷、存管、托管和支付服务，代币赎回等加密货币特定应用也在不断涌现。

为了释放这些新技术的全部变革潜力，企业和个人需要能够安全地存储和转移资产。初创公司 Digital Asset Custody Services (DACS) 认识到数字资产交易的可信环境市场存在缺口。

Shuttle Holdings 董事长兼首席投资官 Brad Chun 讲述了这个故事：“在短短几年内，加密资产市场从一无所有到价值数亿美元，而这仅仅是一个开始。市场扩张如此之快，以至于底层基础设施的发展未能跟上，我们已经看到了随之而来的后果，仅 2018 年就有数十亿美元的数字资产被盗。”

现有的解决方案往往迫使人们在安全性和便利性之间做出选择。例如，冷存储选项在离线环境中生成和存储资产。虽然这种方法可以保护资产免受网络攻击者的侵袭，但会减慢交易速度。另一方面，依靠交易所或第三方钱包来管理数字资产意味着相信他们将充分保护数字资产，并且他们的服务不会受到任何干扰。

Chun 回忆道：“当我推出对冲基金来交易数字资产时，我很快发现没有任何数字资产托管解决方案能够同时提供安全性和可访问性。随着这些技术融入我们的生活和工作，消除交易障碍至关重要。我们开始寻找合适的合作伙伴来帮助我们利用这个机会。”