智能合约和加密资产技术必将改变各行各业企业的经营方式。为了使公司能够自由地保护和使用其数字资产，DACS 与 IBM 合作，为 IBM Cloud Private 解决方案创建了一个基于 IBM LinuxONE 服务器和 IBM Hyper Protect Virtual Servers 的首个服务平台。
智能合约和数字资产技术有望彻底改变许多行业的价值转移。从银行到政府，从医疗保健到公用事业，加密货币正在转化为真正的商业价值，数字资产交易正在快速增长。机构投资者、加密货币基金、交易所、代币项目、银行、企业、高净值个人和财富管理公司已开始将数字资产用于借贷、存管、托管和支付服务，代币赎回等加密货币特定应用也在不断涌现。
为了释放这些新技术的全部变革潜力，企业和个人需要能够安全地存储和转移资产。初创公司 Digital Asset Custody Services (DACS) 认识到数字资产交易的可信环境市场存在缺口。
Shuttle Holdings 董事长兼首席投资官 Brad Chun 讲述了这个故事：“在短短几年内，加密资产市场从一无所有到价值数亿美元，而这仅仅是一个开始。市场扩张如此之快，以至于底层基础设施的发展未能跟上，我们已经看到了随之而来的后果，仅 2018 年就有数十亿美元的数字资产被盗。”
现有的解决方案往往迫使人们在安全性和便利性之间做出选择。例如，冷存储选项在离线环境中生成和存储资产。虽然这种方法可以保护资产免受网络攻击者的侵袭，但会减慢交易速度。另一方面，依靠交易所或第三方钱包来管理数字资产意味着相信他们将充分保护数字资产，并且他们的服务不会受到任何干扰。
Chun 回忆道：“当我推出对冲基金来交易数字资产时，我很快发现没有任何数字资产托管解决方案能够同时提供安全性和可访问性。随着这些技术融入我们的生活和工作，消除交易障碍至关重要。我们开始寻找合适的合作伙伴来帮助我们利用这个机会。”
DACS 委托 IBM 帮助其为企业业务建立全套数字资产服务平台，该平台旨在根据客户需求进行扩展，并与其他客户环境高效集成。为了开发创新型安全功能，DACS 和 IBM 成立了联合研究团队。
Chun 表示：“IBM 擅长为高频交易环境提供不间断的可用性，因此我们知道，他们可以帮助我们提供真正的全天候可用性。"当我们发现 IBM 正在推动无处不在的加密技术时，我们意识到我们也可以利用这种专业技术为市场带来全新的产品和服务。”
这次合作的成果是 DACS 平台，托管在运行 Ubuntu Linux 的 IBM LinuxONE 服务器上。IBM 提供了全球资源，以确保新解决方案的概念验证取得成功。Chun 补充道：“IBM 真正做到了，整个团队都在为我们提供服务，我们每天都会与他们的开发者通话。我们曾经担心，像我们这样的精益初创企业与如此大的组织合作，可能会存在问题，但 IBM 的敏捷性和响应能力给我们留下了深刻的印象。”
IBM LinuxONE 服务器配备 IBM Crypto Express 6S 硬件安全模块，可对所有动态和静态应用程序数据进行普遍加密。他们运行 IBM Hyper Protect Virtual Servers，这是一种为高度敏感数据提供安全计算环境的解决方案。客户可以选择在企业本地部署该解决方案，也可以将其作为私有云环境的一部分或作为一项服务来部署。
Chun 评价道：“选择配备 IBM Crypto Express 的 IBM LinuxONE 为我们提供了目前最高级别的硬件安全模块。IBM Hyper Protect Virtual Servers 是 DACS 平台的关键部分，因为它允许我们在安全、加密的区域内运行整个应用程序堆栈。唯一在安全等级上相接近的竞争产品，其内存容量则要小得多，在 IBM Hyper Protect Virtual Servers 的帮助下，我们定可大展宏图。”
DACS 与 IBM 合作，为数字资产交易创建了首个可信环境，这将为用户提供快速、轻松的访问，而不会影响安全性。通过消除访问障碍，DACS 将使客户能够充满信心地交易数字资产。Chun 表示：“使用我们的平台，无论是部署在本地还是部署在云端，客户都将能够近乎即时地访问其数字资产。这比使用冷存储选项需要 24 小时或更长的准备时间要快得多。”
DACS 基于 IBM LinuxONE 和 IBM 加密卡构建，通过为数字资产提供端到端安全性，使其平台脱颖而出。私钥在传输和静态时均进行加密，防止被盗或泄露。
Chun 表示：“对于 DACS 来说，IBM LinuxONE 提供的本地普遍加密功能，是选择 IBM 作为我们产品最安全平台的关键优势。在数字资产市场上，如果不能保护资产，就会带来生存风险：如果出错，甚至有可能破产。利用 IBM LinuxONE 平台的企业功能，我们创建了一个系统，可以减少内部和外部单点故障。IBM LinuxONE 上的 DACS 解决方案不信任任何人，甚至不信任你自己。”
DACS 的新平台将在市场上掀起一场风暴。在 IBM 的帮助下，这家初创公司加快了开发进度，并领先于竞争对手抓住了不断增长的机遇。
Chun 总结道：“随着加密货币托管、交易和区块链即服务的采用率不断提高，我们的潜在市场只会不断扩大。我们正在与 IBM 合作，将 DACS 平台快速推向市场，为我们两家公司在全球开辟全新的价值主张。”
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美国出品，2019 年 6 月
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