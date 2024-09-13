世界上几乎所有车辆都依赖 Dana Incorporated 的推进及能源管理技术，因此该公司面临着极大的压力。为了更好地服务全球客户，Dana 必须以最高效率运营。但它还必须容纳大量数据并支持大量电子数据交换 (EDI) 标准和事务类型。这就是运营变得复杂的地方。
随着产品和服务的拓展以及汽车电气化业务的增长，Dana 经历了巨大的无机和有机增长。所有的这些增长和系统的复杂性，伴之以 IT 系统的经年累月，把全球的供应商和客户，导向了将云作为关键通信工具的机会。
Dana 全球系统总监 Jeff Heyde 阐述道：“众多独一无二的遗留转换器必须以不同的方式集成到这些最终状态 ERP。我们意识到我们需要找到一种安全、有效且具有成本效益的解决方案。”
2019 年，Dana 启动了积极的整合战略，以实现公司 ERP 环境的现代化，并将其复杂的 EDI 业务网络整合到单个 EDI 实例。该计划还契合了该公司的网络安全策略以及将工作负载迁移到云的坚定决心。
每月处理 EDI 事务 225,000 笔，每月传输千字符数 310 万
每月处理 225,000 笔 EDI 事务
Dana 高级副总裁兼首席信息官 (CIO) Matt Fahnestock 补充道：“云计算使我们能够根据业务的波动来调整成本。我们还相信，云供应商在确保其解决方案安全可靠方面进行了大量投资，这与我们的首要任务网络安全密切相关。”
从技术方面来说，Dana 需要一个供应链 EDI 提供商，能够将每个 ERP 应用程序与其全球供应商和客户连接起来。但 Heyde 知道，做到这样还不够。
“我们不仅需要可靠且完备的解决方案，还需要人才在我们期望的时间内实施该解决方案。”
Heyde 在 IBM 找到了所需要的人才。
他表示：“我们与 IBM 项目团队中的几乎每个人都进行了交谈，我们相当笃定他们在这方面有着丰富的经验。人才是选择供应商过程的重要部分，也是我们选择 IBM 的原因。”
Dana 正在利用 IBM Sterling B2B Integration SaaS 软件（在 IBM Cloud 上）整合其 EDI 业务网络。该技术可以处理并自动处理 EDI 事务。选择高级版本后，Dana 还可以获得一位指定项目主管的专属服务，该主管是 IBM Sterling 技术的主题专家，拥有丰富的专业知识和经验。
Heyde 说道：“我们认为 IBM 不仅拥有出色的解决方案，而且它还是一个基于 SaaS 的云解决方案，非常适合我们的整体 IT 战略。拥有 SaaS 模式允许随着我们业务的波动而产生可变成本。可靠性和安全性对我们来说也非常重要。”
IBM 正在进行所有 EDI 和平面文件以及供应商和客户数据的转换和传输。为了将 EDI 事务数据从其工厂迁移到新的 IBM 平台，Dana 使用了 8 个 IBM® Sterling Connect:Direct 软件实例。
目前，Dana 每月在 IBM 平台上传输大约 310 万千字符。预计一年内每月传输的千字符数将增加 61% 以上。它还每月处理超过 225,000 笔事务。很快，每月的处理量将增加 77% 以上。2021 年，Dana 将完成向 Sterling 平台的迁移，这相当于 300 万笔事务和 3000 个关系。
借助 Sterling B2B Integration SaaS 软件的高级版本，IBM 可以管理实施并维护系统。高级支持还使 IBM 能够主动与 Dana 的供应商、贸易伙伴和客户就事务问题和对账事宜进行合作。
Heyde 表示：“在系统维护方面，需要对服务器进行补丁；有时还需要进行升级，并且需要进行监控。现在所有这些都不需要了，我们有了一个合作伙伴，而且它位于云端。IBM 负责监控，他们负责打补丁；这都是 SaaS 解决方案的一部分。从 IT 的角度来看，这省去了大量的工作量，并且降低了风险。因此，它非常适合我们的整体 IT 战略。”
Dana 的 IT 战略要求降低基础设施的复杂性，并将数据中心迁移到云端。它成功了。如今，该公司管理的是四个 ERP 系统，而不是 50 个。每个人都通过基于云的单一解决方案 Sterling B2B Integration SaaS 软件进行连接，而不是依赖十几名翻译人员与数千名客户和供应商进行沟通。Heyde 很快就发现了该技术的可靠性。
“我们已在全球 38 家工厂部署了该解决方案，并且没有出现任何中断情况。这非常了不起。我们的合作伙伴投入了大量资金，以确保解决方案的可靠性，并随时为我们提供服务。”
另一项改进是提高了 Dana 与其合作伙伴之间流量的可视性。工厂经理使用该解决方案的实时可视性和自助服务工具来快速识别和解决潜在的客户问题，而不是向 IT 提交工单来解决问题。
Heyde 表示：“这非常重要，因为它基本上消除了 IT 瓶颈。因此，如果工厂发送给客户的 ASN [提前发货通知] 存在问题，工厂可以立即看到并重新发送这些消息。无需致电 IT 支持人员，非常完美地解决了问题。”
当 Dana 正在进行 ERP 整合时，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情袭来。疫情几乎影响了项目的方方面面。突然之间，每个人都开始远程工作，这成为主要问题。
Heyde 指出：“项目主管多次向我保证，我无需担心这个问题。现在，回想起来，他绝对是正确的。团队的远程工作非常顺利，并且有非常非常好的流程来与每个相关人员进行沟通。”
Heyde 总结道：“IBM 超出了我的预期。“我不认为他们是供应商；我将 IBM 视为合作伙伴。”
Dana（ibm.com 外部链接）是为全球所有汽车市场设计和制造高效的推进及能源管理解决方案的领先企业。该公司总部位于美国俄亥俄州莫米，2020 年销售额达 71 亿美元，在六大洲 33 个国家/地区拥有 38,000 名员工。Dana 成立于 1904 年，因其对可持续发展和社会责任的重视而被《新闻周刊》评为“2021 年美国最具责任感公司”之一。
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2021 年 10 月在美国制作。
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