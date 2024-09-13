世界上几乎所有车辆都依赖 Dana Incorporated 的推进及能源管理技术，因此该公司面临着极大的压力。为了更好地服务全球客户，Dana 必须以最高效率运营。但它还必须容纳大量数据并支持大量电子数据交换 (EDI) 标准和事务类型。这就是运营变得复杂的地方。

随着产品和服务的拓展以及汽车电气化业务的增长，Dana 经历了巨大的无机和有机增长。所有的这些增长和系统的复杂性，伴之以 IT 系统的经年累月，把全球的供应商和客户，导向了将云作为关键通信工具的机会。

Dana 全球系统总监 Jeff Heyde 阐述道：“众多独一无二的遗留转换器必须以不同的方式集成到这些最终状态 ERP。我们意识到我们需要找到一种安全、有效且具有成本效益的解决方案。”

2019 年，Dana 启动了积极的整合战略，以实现公司 ERP 环境的现代化，并将其复杂的 EDI 业务网络整合到单个 EDI 实例。该计划还契合了该公司的网络安全策略以及将工作负载迁移到云的坚定决心。