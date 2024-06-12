

ExpertSource 采用了 CXReview 自动呼叫审查技术，并希望看到该解决方案得到扩展和增强。当 CXReview 提议与 IBM 合作，将新的人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术整合到解决方案中时，ExpertSource 抓住了这个机会。

“现有的 CXReview 解决方案分析通话录音，并使用关键字来识别与合规性相关的内容，”ExpertSource 业务发展总监 Robin Abraham 说道。“这种方法在某种程度上效果不错，但是，并非每个人都会使用您所期望的关键词。我们致力于扩展解决方案，以理解和适应自然语言。”

CXReview 邀请 ExpertSource 和其他两家客户参加与 IBM Client Engineering 合作的共建项目，以开发使用 Watson AI 服务的解决方案。IBM Client Engineering 服务利用 IBM 混合云和 AI 技术，通过结果为驱动的解决方案创建和验证业务价值。在每次合作中，IBM 都会帮助客户和合作伙伴在数小时内定义价值，然后在数周内共同创造以实现该价值。IBM 技术精湛的多学科团队利用研讨会模板、技术加速器以及经过成千上万次客户合作验证的方法，助力开发量身定制的解决方案，以满足每个客户的业务目标。

“IBM 和 CXReview 举办的研讨会是我们经历过的最好的研讨会之一，”Robin Abraham 表示。“关键区别在于参与人员的素质和协作精神：每个人都在朝着同一个目标努力，我们一起在短短八周内构建了一个 MVP（最简化可实施产品）。”

Anil Wadhwa 补充道："充满活力的 IBM 团队以及他们迅速掌握我们行业细微差别的能力给我们留下了深刻印象。他们在技术方面的专业性是毫无疑问的，但他们对我们业务的理解以及在应用技术方面的巧妙运用给我们带来了意外惊喜。”

在与 IBM Client Engineering 合作后CXReview 又花了八周时间完善解决方案，然后向 ExpertSource 交付第一个生产版本。CxReview 持续完善解决方案并增加功能，特别是将范围从收款扩展到客户体验的其他方面。

CXReview 解决方案在任何公共云或私有云上以 Kubernetes 容器的形式运行，目前部署在 Red Hat OpenShift 上（ibm.com 外部链接）。通过与 IBM 的嵌入式服务协议，该解决方案调用 IBM® Watson Studio 和 IBM® Watson Machine Learning 服务，并利用 Speech to Text 和 Natural Language Understanding 模型分析通话录音，并根据合规性要求进行检查。