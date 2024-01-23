CTE 销售、租赁建筑和工业机械并提供相关服务，其 Carolina CAT 部门主要经营 Caterpillar 产品。为了提高客户忠诚度，CTE 希望提供增值服务。在 IBM® Services 的帮助下，CTE 部署了 SAP S/4HANA®，统一把握绩效全貌，达成详细数据分析。
即使是重型机械行业也要应对电子商务革命带来的冲击。分销业务受到的影响尤为严重，互联网零配件销售商和第三方服务机构对客户的诱惑越来越大。
有一家公司决心阻止这种转变：CTE 公司为北卡罗来纳州西部的客户提供 Caterpillar Inc. 的建筑设备、备件和服务。为了激发建筑客户的忠诚度，该公司需要一种差异化竞争手段，旨在改变市场运营格局。
CTE 意识到，分析公司的历史销售和服务数据，可能会带来设备维护、成本和运营方面的宝贵洞察结果。如果公司能够分析这些信息并将其提供给客户，例如成本比较等服务，那么这种增值工具就可以将他们与 CTE 紧密结合起来，并有助于提高忠诚度。
当时，CTE 运行着三个独立的业务系统，这些系统都是从以前的收购和公司早期继承下来的。宝贵的数据实际上被困在这些系统孤岛中，而这些孤岛依赖于传统技术，无法支持基于应用程序的现代工作方式。为了完成财务报告和运营规划等任务，员工需要花费大量时间手动从每个系统中提取数据，整理并验证结果，然后才能提交准确的报告。对于 CTE 以客户为中心的雄心勃勃的信息计划，合并遗留系统数据的时间和成本构成了重大障碍。
副总裁兼首席财务官 Matt Nazzaro 表示：“像我们这样的维护供应商和经销商，我们所面临的市场环境正在发生变化，CTE 决心适应变化，保持领先地位。由于互联网威胁到许多分销商或“中间商”公司的去中介化，我们必须寻找为我们的服务增加价值的方法，以便在充满挑战的数字经济中继续发展。首先，我们需要一个坚实的财务基础架构作为这一变革的基础。”
在考虑可能的软件解决方案时，CTE 考查了北美其他 Caterpillar 分销商做出的选择，并评估了最适合每个公司部门的 ERP 平台。
CTE 之前曾在其两个业务部门运行早期版本的 SAP ERP 应用程序。基于对 SAP 软件可靠性和功能的亲身了解，CTE 选择实施 SAP S/4HANA 作为其核心财务和企业管理解决方案。业务运营将迁移到 SAP S/4HANA，从支持销售、服务和维护的核心财务解决方案开始。
Matt Nazzaro 指出：“公司 IT 部门有 30 名员工，我们正在寻找一位具备深厚专业知识的系统实施合作伙伴，能够填补我们的知识空白，并在我们专注于业务的同时完成实施工作。我们之所以选择 IBM Services，是因其展现了 SAP S/4HANA 部署的成功经验，以及卓越的行业背书和对达成结果的有力承诺。
“我们需要一个能力强大、工作勤奋的团队，我们的员工可以与之很好地合作，同时也需要有实际实施经验的顾问。这个项目的实施，涉及与我们多个部门员工的协作，因此我们希望对方团队是非常易于合作的。IBM Services 完全符合要求：其团队具备完成这项工作所需的专业知识和资源，他们工作热情、乐于帮助，并致力于为我们公司创造价值。”
基于适用于 SAP S/4HANA 的 IBM IMPACT 解决方案，IBM Services 实现了加速部署，并在八个月内交付了实时解决方案。IBM IMPACT 解决方案是一个预配置的 SAP S/4HANA 实例，专为满足特定市场领域的需求而定制。根据配置，实施团队可以迅速行动，专注于定制 SAP S/4HANA，以最大限度地提高每个客户的利益，从而快速实现价值。
该团队使用由 SAP Activate 提供支持的 IBM Ascend 方法，以三周为一个开发段开展工作，将敏捷流程正规化。每个开发段的成果都会提交给 CTE 的利益相关者，并提供持续反馈的机会，以确保项目达到预期目标、实现功能并按时完成。IBM 还提供了有关最佳实践方法的建议，将现有系统的接口映射到 SAP S/4HANA，并帮助确保项目按预算按时完成。
在第一阶段，CTE 和 IBM 重点关注实施财务、控制和总账等财务解决方案，并创建公司运营的统一视图。IBM Services 在十天内交付了第一个概念验证，为实施可能性提供了坚实的证据。
Matt Nazzaro 表示：“最初，我对使用敏捷方法持怀疑态度；我可以看到它在小型创业型项目中的价值，但我认为它不适合在运营系统面临极大压力的成熟环境中使用。但是在我们开始实施后，IBM 很快就向我们展示了优势。IBM Ascend 方法帮助我们以协同和响应的方式开发解决方案，并通过逐步改进来达成对每个人都有利的结果，而不是等到一切都已既成事实，才意识到我们错过了什么。”
CTE 使用本地基础架构运行其以前的 SAP ERP 解决方案。向 SAP S/4HANA 的迁移为检验云运营的优势提供了机会。该公司被云服务提供的灵活可扩展性所吸引，并且已经开始在其他业务部门使用云服务，因此要求 IBM Services 在云中实施新的 SAP S/4HANA 应用程序。
Matt Nazzaro 继续说道：“云运营帮助我们保持精简的资产负债表，并减少资本支出。在技术层面，在选择从本地运营迁移到云运营后，IBM Services 帮助我们创建了可满足业务需求的安全云环境，并完成了针对我们业务需求的快速、成功的部署。云提供了我们所需的可扩展性和可管理性，并为我们成为数据驱动型公司迈出了第一步。”
随着核心财务应用程序现在在 SAP S/4HANA 上运行，CTE 可以获得其所有运营部门运营情况的统一、集成的视图。通过迁移到云端，CTE 可以将以前专门负责服务器管理和维护的人员重新分配给增值任务。
CTE 节省了核对独立系统生成的数据所花费的时间，SAP S/4HANA 单一实例上的合并分类账使公司能够为任何业务部门生成标准报告。现在，CTE 的分析师可以依靠来自单一来源的有效数据来审查预算、创建预测以及进行重要的客户分析。
Matt Nazzaro 解释说：“以前，我们可能很难判定，叉车部门掌握其详细信息的客户是否也是 Caterpillar 设备客户。通过单一分类账和统一的会计科目表，我们可以轻松了解谁购买了什么，以及我们是否可以为该客户提供其他服务。同样，我们可以利用财务数据来研究每位客户的消费模式，帮助我们和客户了解他们自己的支出情况，使我们今后能够为他们提供更好的服务。”
过去，许多看似简单的任务相对复杂，需要跨部门手动整合和合并数据。依赖多个数据源的报告需要不断更新。通过引入 SAP S/4HANA，Caterpillar CAT 不仅实现了从单一数据源提供一致、快速的报告，还消除了后台报告维护的工作量。此外，用户更喜欢基于窗格的 SAP Fiori 界面，这样他们就能轻松访问现代应用。
在 IBM Services 的协助下，CTE 现在计划通过数据安全、材料管理和盈利分析应用程序来扩展该解决方案，准备开始预测分析之路，以提高客户忠诚度。
“有了 IBM Services 提供的 SAP S/4HANA 解决方案，CTE 能够捍卫自己强大的市场地位，”Matt Nazzaro 继续说道。“IBM Services 帮助 CTE 部署了 SAP S/4HANA 解决方案，使我们能够轻松应对不断增加的工作量并支持更多功能，从而成为一家反应迅速、数据功能强大的公司。借助新的解决方案，CTE 可以利用包括 IBM Watson® 在内的一系列令人振奋的新功能，并利用我们掌握的巨大数据储备。”
Matt Nazzaro 总结道：“最终，随着我们扩展 SAP S/4HANA，将财务数据与运营和产品数据联系起来，CTE 将能够获得更深入的洞察并形成新的结论，帮助我们的客户从投资中获得最大价值。IBM Services 是 CTE 数据驱动、数字型企业蝶变之路的中坚力量。”
CTE 成立于 1926 年，立下宏愿，通过向建筑、道路建设、公用事业和采矿业提供 Caterpillar 装备和支持服务，为北卡罗来纳州的发展做出贡献。90 多年后的今天，CTE 已满足了泛卡罗来纳地区的装备需求。除了提供全系列的建筑、林业和铺路产品外，该公司还提供全系列的物料搬运设备、工程系统、卡车发动机和发电系统以及卓越的产品支持。
要了解有关 IBM 为 SAP S/4HANA 提供迁移和咨询服务的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：ibm.com/consulting/sap-s4hana
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