即使是重型机械行业也要应对电子商务革命带来的冲击。分销业务受到的影响尤为严重，互联网零配件销售商和第三方服务机构对客户的诱惑越来越大。

有一家公司决心阻止这种转变：CTE 公司为北卡罗来纳州西部的客户提供 Caterpillar Inc. 的建筑设备、备件和服务。为了激发建筑客户的忠诚度，该公司需要一种差异化竞争手段，旨在改变市场运营格局。

CTE 意识到，分析公司的历史销售和服务数据，可能会带来设备维护、成本和运营方面的宝贵洞察结果。如果公司能够分析这些信息并将其提供给客户，例如成本比较等服务，那么这种增值工具就可以将他们与 CTE 紧密结合起来，并有助于提高忠诚度。

当时，CTE 运行着三个独立的业务系统，这些系统都是从以前的收购和公司早期继承下来的。宝贵的数据实际上被困在这些系统孤岛中，而这些孤岛依赖于传统技术，无法支持基于应用程序的现代工作方式。为了完成财务报告和运营规划等任务，员工需要花费大量时间手动从每个系统中提取数据，整理并验证结果，然后才能提交准确的报告。对于 CTE 以客户为中心的雄心勃勃的信息计划，合并遗留系统数据的时间和成本构成了重大障碍。

副总裁兼首席财务官 Matt Nazzaro 表示：“像我们这样的维护供应商和经销商，我们所面临的市场环境正在发生变化，CTE 决心适应变化，保持领先地位。由于互联网威胁到许多分销商或“中间商”公司的去中介化，我们必须寻找为我们的服务增加价值的方法，以便在充满挑战的数字经济中继续发展。首先，我们需要一个坚实的财务基础架构作为这一变革的基础。”