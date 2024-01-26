为了满足不断增长的产品需求，木材专家 Cras Woodgroup 寻求提高制造流程的速度和准确性。通过在 IBM® Power® Systems 上部署 CD Invest 的新生产控制软件，该公司提高了制造效率，将交货时间缩短了 66%，并可在一周内交付。
通过与 IBM 合作伙伴 CD Invest 合作，Cras Woodgroup 通过创建基于高度可用的 IBM Power System S924 服务器在 IBM i 环境中运行的定制应用程序，实现了生产线的自动化。
快速履行订单可能是赢得终身客户或将其输给竞争对手的关键。木材和建筑专家 Cras Woodgroup 生产桌子、门和花园家具等高品质定制木制品，该公司发现了一个新机遇，即通过在幕后进行变革来增强为客户提供的产品。
Collstrop（隶属于 Cras Woodgroup）的 IT 经理 Ronny Callant 解释道：“我们专注于按照精确的规格生产小批量的高品质木制品，因此我们的制造计划和工作流程相对复杂。过去，我们可能需要几周的时间才能完成订单。”
作为生产过程的一部分，Cras Woodgroup 制造工厂的员工必须手动调整机器以满足不同订单的规格，例如，改变涂在门的木板上的胶水量。还需要严格控制设施的温度和湿度，以优化不同产品的表面处理。因此，工厂机械配置中的细微错误都可能浪费材料并减慢生产速度。
“为了在日益繁忙的市场中竞争，我们开始寻找缩短交货时间的方法，”Callant 说，“我们决定创建一个适合未来的制造设施，利用自动化消除人为错误并提高我们的生产能力。我们寻求帮助来实现我们的目标，同时又不损害我们提供优质产品的声誉。”
为了启动制造流程改革，Cras Woodgroup 联系了 IBM 合作伙伴 CD Invest，后者提议开发一个在该公司的 IBM Power Systems 和 IBM i 环境上运行的定制生产计划应用程序。
“多年来，IBM Power Systems 和 IBM i 平台为我们的运营提供了可靠的性能，”Callant 评论道，“人们有一种误解，认为它是一个过时的平台，但根据我们的经验，它的外观和感觉都很现代。我们喜欢与 CD Invest 合作，因为他们在整个项目中传授了知识，帮助我们实现了在支持和发展方面实现自给自足的目标。”
CD Invest 创建了新应用程序，旨在与 Cras Woodgroup 的 ERP 环境集成。它从 ERP 解决方案中获取销售订单和物料清单，并自动与公司的供应商进行协调。一旦所有所需的组件都准备就绪，应用程序就会触发从仓库收集材料的程序。当它们到达生产线时，该解决方案会配置机械设置以符合产品规格，并控制最终订单的生产和包装。
Cras Woodgroup 还需要能够根据 IBM i 中的数据库逻辑做出生产线相关决策。他们使用 Node-RED 连接多台机器，使其协同工作。Node-RED 是一种开源编程工具，用于将硬件设备、API 和在线服务连接在一起。他们的业务逻辑现在可以决定在生产线上执行哪些操作。例如，它可以根据所有参数改变温度、压力、胶水等。
Callant 补充说：“我们现在有一条端到端自动化的生产线。从温度、湿度到胶水，一切都由我们的新应用程序进行管理和优化。”
底层 IBM Power Systems 基础架构基于两个 IBM Power Systems S924 服务器，这些服务器配置为使用 IBM PowerHA 实现高可用性。如果服务器因维护而离线或发生意外停机，该解决方案会自动故障转移到另一台机器，从而防止制造流程中断。
Cras Woodgroup 配备全天候可用的全自动生产线，能够显著加快订单履行速度。通过更快地向客户交付产品，该公司提高了客户满意度并激发了忠诚度。
“通过在 IBM Power Systems 上部署 CD Invest 的新制造应用程序，我们的交货时间缩短了 66%，”Callant 说道，“我们通常可以在一周内向客户交付订单，这使我们比许多竞争对手更具优势。”
Cras Woodgroup 还消除了生产线上出现人为错误的风险，在保持卓越质量的同时提高了效率。该公司现在可以在相同的时间内生产更多的产品，并减少原材料的浪费，从而提高收入。Callant 补充说：“通过全面、全天候地了解我们的生产线，我们还可以更快地解决问题。因此，生产流程运行更加顺畅，我们的产量也更高。”
超可靠的 IBM Power Systems 环境为 Cras Woodgroup 的转型奠定了坚实基础，而该环境也可持续提供出色的可用性。
Callant 总结道：“基于 Power Systems 平台的 IBM i 的优点在于，它运行良好，您可以高枕无忧。相反，我们可以专注于提供新的创新并寻找新的方法提升客户满意度。”
Cras Woodgroup（ibm.com 外部链接）的历史可追溯至 1878 年，是一家经营木材行业的家族企业。该公司总部位于比利时，拥有自己的进口部门、多个生产设施以及由 16 个分支机构组成的分销网络。它将木材转化为用于建筑、室内设计和园艺的创新型高质量产品。
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美国出品，2019 年 6 月
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