快速履行订单可能是赢得终身客户或将其输给竞争对手的关键。木材和建筑专家 Cras Woodgroup 生产桌子、门和花园家具等高品质定制木制品，该公司发现了一个新机遇，即通过在幕后进行变革来增强为客户提供的产品。

Collstrop（隶属于 Cras Woodgroup）的 IT 经理 Ronny Callant 解释道：“我们专注于按照精确的规格生产小批量的高品质木制品，因此我们的制造计划和工作流程相对复杂。过去，我们可能需要几周的时间才能完成订单。”

作为生产过程的一部分，Cras Woodgroup 制造工厂的员工必须手动调整机器以满足不同订单的规格，例如，改变涂在门的木板上的胶水量。还需要严格控制设施的温度和湿度，以优化不同产品的表面处理。因此，工厂机械配置中的细微错误都可能浪费材料并减慢生产速度。

“为了在日益繁忙的市场中竞争，我们开始寻找缩短交货时间的方法，”Callant 说，“我们决定创建一个适合未来的制造设施，利用自动化消除人为错误并提高我们的生产能力。我们寻求帮助来实现我们的目标，同时又不损害我们提供优质产品的声誉。”