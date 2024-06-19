在康奈尔大学，设施和校园服务部负责监管设施服务并管理大型和小型维护任务。建校之初，校园里只有两座建筑。时至今日，仅主校区就有 700 多座建筑和设施需要进行维护 – 这需要大量的协调工作，不能一蹴而就。2000 年，康奈尔大学希望找到一种工具，供设施服务提供商用于管理、接收、组织、确定优先级、安排和执行合规、维护工作或项目工作。

康奈尔大学设施管理部副主任 Jocelyn Becraft 解释说：“最初我们想为设施管理团队和公用事业部门寻找一个更强大的预防维护系统。当时，我们的旧版系统是用特殊的穿孔纸打印出三列纸质票据。这些票据将被送到三个不同的区域，甚至带有当地 IT 部门编码的为设施中的特殊区域设置的水印。”



除了纸质票带来的不便外，设施管理部门在设备使用方面也存在脱节现象。预防性维护团队拥有笔记本电脑等移动解决方案，而纠正性维护员工却没有。



该大学向 IBM 寻求有关实施严格的、以保护为重点的预防性维护计划的指导，并选择了 IBM® Maximo Application Suite 解决方案。



“当时，我们想要的很简单，就是一个非常强大的预防性维护程序。对于公用事业部门来说，我们希望他们的整个设施运营都能得到全面管理，并能将从 Maximo 采集到的数据输入其中，”Becraft 解释说，“这样他们就可以进行预测或了解资源需求 – 包括人员和材料需求。”