每个学校都需要一个合适的设施管理策略才能高效运作，虽然设施管理可能费时又费钱，但并非必须如此。归根结底，就是要找到并为站点配备合适的维护软件。
在康奈尔大学，设施和校园服务部负责监管设施服务并管理大型和小型维护任务。建校之初，校园里只有两座建筑。时至今日，仅主校区就有 700 多座建筑和设施需要进行维护 – 这需要大量的协调工作，不能一蹴而就。2000 年，康奈尔大学希望找到一种工具，供设施服务提供商用于管理、接收、组织、确定优先级、安排和执行合规、维护工作或项目工作。
康奈尔大学设施管理部副主任 Jocelyn Becraft 解释说：“最初我们想为设施管理团队和公用事业部门寻找一个更强大的预防维护系统。当时，我们的旧版系统是用特殊的穿孔纸打印出三列纸质票据。这些票据将被送到三个不同的区域，甚至带有当地 IT 部门编码的为设施中的特殊区域设置的水印。”
除了纸质票带来的不便外，设施管理部门在设备使用方面也存在脱节现象。预防性维护团队拥有笔记本电脑等移动解决方案，而纠正性维护员工却没有。
该大学向 IBM 寻求有关实施严格的、以保护为重点的预防性维护计划的指导，并选择了 IBM® Maximo Application Suite 解决方案。
“当时，我们想要的很简单，就是一个非常强大的预防性维护程序。对于公用事业部门来说，我们希望他们的整个设施运营都能得到全面管理，并能将从 Maximo 采集到的数据输入其中，”Becraft 解释说，“这样他们就可以进行预测或了解资源需求 – 包括人员和材料需求。”
维护系统的 IT 开发人员从 5 人减少到 2 人，使团队能够将开发人员转移到其他重要领域。
Maximo 每天可以高效地处理 800 多个服务请求。
2020 年，学校进行了大规模的建筑物和设施扩建，但移动解决方案无法满足拟议的变化需求。设施管理部门希望利用新软件升级其移动设备环境，并重新实施市场上最新版本的 Maximo。该项目将使维护团队能够利用远程监控更有效地跟踪资产状况和异常情况，为所有设施人员提供移动解决方案，并允许在没有网络的情况下访问数据。
该团队还想要一个可以定制并允许合并现有开发工具的新平台。这些功能可以让员工轻松过渡，不需要花费额外的培训时间来学习新工具。康奈尔大学就其维护平台下一阶段的全面改造向 IBM 寻求咨询帮助。
“我们内部没有太多实施新系统的经验。那是 Maximo，但不是今天的样子。它仍然比我们习惯使用的内部工具强大得多。”Becraft 说，“我们还花了很多时间来统一名称，比如空气处理装置。标准化工作有很多组成部分，我们要把它们全部集中在一个系统标题下并记录数据。但我们需要帮助来了解我们想要做的事情的细化程度，以及针对我们所拥有的资产和资源类型制定工作计划的最佳实践。”
在 IBM 的咨询帮助下，康奈尔大学团队将旧版系统集成到最新版 Maximo 中，同时推出了新的移动解决方案，以支持更多用户。另外还为员工制定了培训计划，在几个月内，用户群从 10 名试点用户增长到 260 名。
“这对我们来说是一个巨大的胜利，因为我们需要在 Maximo 中做的所有事情都可以在移动解决方案中完成。”Becraft 解释道，“它没有独立于 Maximo 的数据库；它是 Maximo 的扩展。”
Maximo 在移动设备上的优势包括：
2020 年，当新冠疫情导致康奈尔大学封校，校园里没有学生和教职员工时，对设施管理和维护的需求并没有因此而停止。虽然新系统具有离线功能，但大多数用户必须在校园内才能在共享设备时使用它，但这已经行不通了。推动更多 Maximo 许可证和移动设备的需求变得更加突出。
新冠疫情之前，设施内并非人人都有移动设备。例如，在疫情爆发之前，油漆工不需要使用 Maximo。他们会填写一张单子，交给行政协调员，然后他们的时间和特定的工单就会被输入。但是，疫情期间，由于行政人员不在校园内，无法记录工作时间，因此更难获得准确的劳动报告。
“当新冠疫情爆发时，校园里没有多少工作人员，工作日志对我们来说变得非常关键，它可以帮助我们了解员工的工作进度。此外，由于一些员工需要长期请病假，我们需要知道其他技术人员可以从哪里接手他们的工作。”康奈尔大学的 IT 经理 Kristi Cooley 说道，“我们还必须考虑安全问题，让员工保持物理距离，不再共享设备。”
访问 Maximo 和移动设备可帮助技术人员实时处理紧急情况。用户可以在现场处理工作的同时立即查看收到的工作单。他们可以接手任务，或将任务重新分配给位置更好或资源更合适的人来完成，即使它是另一个区域的团队。
“面对新冠疫情，我们需要采取精简的方式来进行维护工作及处理我们负责的不同类型的工作，”Becraft 解释说，“我们部门有了新的领导层，他们相信数据驱动的决策。我们需要系统为我们提供别人无法提供的答案。领导层开始研究每份工作单的内容，以及分配到相应团队的工作人员。‘他们需要共享资源吗？如果一个团队在一个区域有大量积压工作，另一个区域是否有人可以提供支持，帮他们减轻负担？’”
此前，康奈尔大学使用 Maximo 作为工作交付和计费系统。现在，它还被用作工作管理工具，用于预测预防性维护、整合纠正性维护和项目工作。由 Maximo 支持的最新更新每天可支持 800 多项服务请求，并带来了效率和优化。它消除了多余的手动流程和昂贵的专用穿孔纸，并改善了对 Maximo 用户的客户服务和支持。
“得益于 Maximo，我们已经完全实现了无纸化。”Becraft 补充道，“没有人使用纸张来处理与工作或维护项目相关的任何事情，我们得以成为一个更高级的维护组织，因为我们可以将所有建筑物及其内部所有系统的所有信息保存在一个系统中。”
行政团队现在可以更有效地分配资源，例如人员需求。过去需要五名 IT 开发人员才能完成的工作，现在只需要两人就能完成，这样团队就可以将员工安排到其他重要领域。截至目前，当前移动设备许可证和设备数量已跃升至 377 个用户。
仅在检查方面节省的额外成本就是不言自明的。新环境提供了独立检查解决方案的替代方案，无需不断将 Maximo 数据交换到该系统。Maximo 的合规和监管组件还提高了大学维护部门的效率。
“令我们兴奋的一个工具是 Maximo 的新检查模块，”Becraft 补充道，“仅在过去六个月内，它就为我们所有团队创造了许多提高效率和效力的机会。我们现在可以使用 Maximo 代替纸质日志进行报告，而且数据可以精确到被检查的资产。”
Cooley 补充说：“合规性是其中的重要组成部分。我们有一个系统可以跟踪我们需要为满足不同机构的要求所做的一切工作。我们拥有一种工具，可以让我们在组织的各个层面进行沟通，并在工作中增强信心和责任感。它展示了维护校园的真正需求。”
展望未来，设施管理部门将继续致力于在组织的所有设施中全面实施其愿景和标准化，以实现更加可持续的运营。其中一个目标是消除校园的材料浪费，并进一步利用现场已有的资源。该大学计划在 AI 的支持下升级 Maximo，以帮助其现场工作人员识别性能因素、提高维护可靠性并提高资产利用率，从而降低维护成本。
“我们在某些方面取得了巨大成功，但整体上也还有需要改进的地方。但总的来说，在资产方面已经取得了长足的进步。“Becraft 说道，“至于可持续发展，我们正在努力优化供应链。我们正在使用该系统来帮助我们避免在校园各处存放大量材料，或者在需要之前进行预订，以便我们随时可用。我们的规划还包括吸引更多用户并进行更多预测性维护。我们有一个新的楼宇自动化系统，我们希望更全面地进行集成。”
Becraft 接着说：“我们通常更关注的是我们还需要做什么，而不是我们目前已经取得的成就，但从一开始到现在，我们确实取得了令人难以置信的进步。Maximo 的真正作用是让我们能够做出数据驱动的决策。它使我们能够获得适当的资源来履行我们的职责，以支持大学发展并践行其使命。”
康奈尔大学（ibm.com 外部链接）成立于 1865 年，位于纽约州伊萨卡市，是一所私立的常春藤盟校，也是获得法定赠地的研究型大学。学生群体包括来自全美 50 个州和 119 个国家或地区的 15,500 多名本科生和 10,000 多名研究生。学校主校区有七个本科学院和七个研究生部。
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美国出品，2023 年 9 月。
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