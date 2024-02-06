纽约电力管理局 (NYPA) 是美国最大的州立公共电力机构。该局致力于成为美国第一个全数字化的公共电力事业单位。这一雄心勃勃的目标是该组织 VISION2030 战略计划的核心支柱，该计划旨在助力纽约州应对气候变化的各项积极举措。VISION2030 提供了未来十年将该州能源基础设施转变为清洁、可靠、灵活且可负担的系统的相关路线图。
为支持其数字化转型，NYPA 将其资产管理系统统一到 IBM® Maximo 产品，这是一款市场领先的企业资产管理 (EAM) 系统。
NYPA 资产信息总监 Len Caputo 表示：“我们将在正确的时间利用正确的技术向正确的人员提供正确的信息，从而支持我们的资产管理系统做出明智决策。我们的 IBM Maximo 平台正是其中的一个重要组成部分。”
此外，NYPA 还在纽约怀特普莱恩斯总部建立起首个数字化电力资产监控与诊断中心—综合智能运营中心 (iSOC)。NYPA 是北美第一家获得国际标准化组织 (ISO) 55001 认证的电力事业单位，而该认证则是针对卓越资产管理的全球基准。
“获得 ISO 55001 认证对于 NYPA 的所有人来说都是一大成就”，NYPA 资产战略总监 Brian Liu 说道。“我们对此感到非常自豪。”
NYPA 已采用包括资产、库存、规划、预防性维护和工单模块等多个 Maximo 解决方案来管理其发电和输电运营。此外，它还将这些模块与其 SAP ERP 和其他核心应用程序紧密集成。该系统可为 NYPA 提供覆盖约 60,000 个发电和输电资产、其运行状况和位置以及相关工作流程的全面视图，从而有助于确保实现最佳规划、控制、审计和合规性。
通过实时查看约 1,600 个车队资产，从而推动实现更优的资产投资决策
助力实现 NYPA 的清洁能源目标，从而使纽约州完成脱碳
支持 NYPA 实现成为美国第一家全数字化电力事业单位的目标
然而，车队部门仍在使用单独的独立软件进行车队管理，从而阻碍了车辆信息的跨组织可见性。NYPA 拥有大量车辆，包括用于公用设施线路作业的铲斗车和其他卡车、用于工厂维护的起重机等重型设备，以及用于商业用途的汽车（包括电动汽车）。无论是提前计划还是快速响应意外工作，整个组织的员工均需统一、实时地了解车辆状态和历史记录，例如哪些车辆可用于作业，哪些车辆已在使用或在店内。
为确保业务连续性和效率并让客户感到满意，NYPA 的领导层优先将该部门的车队管理事宜迁移到 Maximo 解决方案。
NYPA 求助于 IBM 商业伙伴 Starboard Consulting, LLC 来帮助其集成 IBM Maximo for Transportation 模块。该管理局与 Starboard 有着长期的合作关系，而目前 Starboard 可为 NYPA 提供全面的 Maximo 支持和增强功能。其近期工作内容包括：对 Maximo Asset Management 版本 7.6 软件进行重大升级，并将该解决方案的应用范围扩展到整个组织。
Caputo 及其团队十分赞赏 Starboard 顾问对 NYPA 运营的深入了解以及出色的客户服务。“就像我们常说的那样，我们希望最大限度地利用 Maximo”，Caputo 说道。“无论是从技术角度，还是在了解 Maximo 如何能最好地支持我们的业务方面，Starboard 一直是帮助我们推动这一进程的中坚力量。”
Starboard 功能分析师 Lani Trotter 领导着 Maximo for Transportation 项目。“NYPA 是一个十分专注于使用 Maximo 的用户，而随着时间的推移，其资产管理实践已在 Maximo 框架内成型并实施”，她解释道。“是时候将车队的数据、实践和流程引入该系统了。”
Starboard 团队在 NYPA 的现场开展工作，以便协助确定解决方案要求并着手开发事宜。然而，在 COVID-19 大流行的最初几个月，该组织暂停了该项目，从而优先保障员工的健康和安全。当此项目重新启动时，利益相关者开展了虚拟会晤并齐心确保从旧系统顺利过渡到新系统。
NYPA 资产信息分析师兼负责此次实施的项目经理 Raihana Azad 表示：“由于 COVID-19 疫情导致了项目延迟，我们充分利用了被迫延长 UAT（用户接受度测试）所多出的时间，同时开展了更多测试，从而确保能平稳过渡到 Maximo 实施。”
“这是所有参与者共同付出的巨大努力。Starboard 团队以及 NYPA 的资产信息团队、信息技术团队和车队团队共同努力，从而确保了实施成功”，NYPA 技术培训讲师、Maximo 公用事业工作组兼 Maximo 东北用户群管理团队成员 George Perry 说道。
通过与 Trotter 开展合作，Perry 为 NYPA 的 2,300 名员工组织开展了解决方案培训和变更管理活动，其中包括针对机械师和其他车队工作人员的深入指导。这项工作要求不断适应组织的各项需求。Perry 和 Trotter 必须确保该培训遵守 COVID-19 安全准则，同时还得满足季节性运营的要求。例如，负责尼亚加拉河破冰工作的现场工作人员连续几周均无法开工。最终，Trotter 在线完成了大部分培训课程，而 Perry 和 NYPA 的车队系统分析师 Brian Everetts 则开展了一些现场课程。
如今，需为某一作业预订车辆或安排维修工作的员工无需再致电车队部门以询问可用性，而可直接在线查看相关实时信息。“能在整个企业范围内了解设备预留的时间和地点、设备的维修状态以及何时需进行预防性维护是规划的关键内容。设备可用性是我们取得成功的关键所在”，Perry 说道。
此外，员工还可在一个屏幕上轻松查看某一车辆的完整时间历史记录，包括其预防性维护记录和相关成本。“要实现出色的资产管理，我们就必须考虑资产的全生命周期成本，从而确定未来的投资。通过 Maximo 平台获得的可见性能有效帮助我们完成此流程”，Caputo 说道。
通过使用 Maximo for Transport 解决方案，车队部门可帮助确保对约 1,600 辆 NYPA 车辆实现最佳管理。借助此中央源，可帮助减少运营停机时间并降低成本，同时提高工作人员的工作效率。
“我们希望确保通过使用 NYPA Maximo 在企业层面已建立的用户角色、策略和程序，为车队部门实施标准化的业务与数据流程。当车队职能转移到 Maximo 时，我们对其进行了充分利用”，Azad 说道。
这有助于 NYPA 提高客户满意度，甚至还有助于吸引新公司前往纽约州。“我们的效率越高，我们就能为客户提供更优质的服务”，Caputo 表示。
通过将车队管理集成到 NYPA 的共享 EAM 系统，资产信息小组还可有效推动 NYPA 的 VISION2030 战略，其中就包括了数字化。此外，它还可更轻松地识别针对 ISO 55001 所规定的持续流程改进的相关机会。
Caputo 及其团队已收到车队部门人员和高管层对此过渡给予的正面反馈。“无论何时，这都是一项重要的实施活动。它能在大流行期间完成这一事实，是对 Starboard、我们的资产信息团队以及参与该项目的所有其他人员辛勤付出的最好证明”，Caputo 评论道。
纽约电力管理局 (NYPA)（ibm.com 外部链接）是全美最大的州立公共电力机构，其运营范围覆盖 16 个发电设施以及 1,400 多英里的输电线路。NYPA 所生产电力的 80% 以上均为清洁的可再生水力发电。NYPA 未使用任何税款或州信贷资金。该机构通过出售债券以及主要通过电力销售所获得的收入来为其运营提供资金。如需了解更多信息，请访问 nypa.gov（ibm.com 外部链接）。
IBM 商业伙伴 Starboard（ibm.com 外部链接）的总部位于美国佛罗里达州朗伍德，它是一家专门从事 IBM Maximo 解决方案的技术咨询和系统集成商。作为资产管理领域的领导者，Starboard 可提供行业知识、技术专业知识和久经验证的方法来帮助解决各种现实问题。Starboard 的客户包括公用事业、运输和政府机构。
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美国出品，2022 年 4 月。
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