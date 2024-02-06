NYPA 求助于 IBM 商业伙伴 Starboard Consulting, LLC 来帮助其集成 IBM Maximo for Transportation 模块。该管理局与 Starboard 有着长期的合作关系，而目前 Starboard 可为 NYPA 提供全面的 Maximo 支持和增强功能。其近期工作内容包括：对 Maximo Asset Management 版本 7.6 软件进行重大升级，并将该解决方案的应用范围扩展到整个组织。

Caputo 及其团队十分赞赏 Starboard 顾问对 NYPA 运营的深入了解以及出色的客户服务。“就像我们常说的那样，我们希望最大限度地利用 Maximo”，Caputo 说道。“无论是从技术角度，还是在了解 Maximo 如何能最好地支持我们的业务方面，Starboard 一直是帮助我们推动这一进程的中坚力量。”

Starboard 功能分析师 Lani Trotter 领导着 Maximo for Transportation 项目。“NYPA 是一个十分专注于使用 Maximo 的用户，而随着时间的推移，其资产管理实践已在 Maximo 框架内成型并实施”，她解释道。“是时候将车队的数据、实践和流程引入该系统了。”

Starboard 团队在 NYPA 的现场开展工作，以便协助确定解决方案要求并着手开发事宜。然而，在 COVID-19 大流行的最初几个月，该组织暂停了该项目，从而优先保障员工的健康和安全。当此项目重新启动时，利益相关者开展了虚拟会晤并齐心确保从旧系统顺利过渡到新系统。

NYPA 资产信息分析师兼负责此次实施的项目经理 Raihana Azad 表示：“由于 COVID-19 疫情导致了项目延迟，我们充分利用了被迫延长 UAT（用户接受度测试）所多出的时间，同时开展了更多测试，从而确保能平稳过渡到 Maximo 实施。”

“这是所有参与者共同付出的巨大努力。Starboard 团队以及 NYPA 的资产信息团队、信息技术团队和车队团队共同努力，从而确保了实施成功”，NYPA 技术培训讲师、Maximo 公用事业工作组兼 Maximo 东北用户群管理团队成员 George Perry 说道。

通过与 Trotter 开展合作，Perry 为 NYPA 的 2,300 名员工组织开展了解决方案培训和变更管理活动，其中包括针对机械师和其他车队工作人员的深入指导。这项工作要求不断适应组织的各项需求。Perry 和 Trotter 必须确保该培训遵守 COVID-19 安全准则，同时还得满足季节性运营的要求。例如，负责尼亚加拉河破冰工作的现场工作人员连续几周均无法开工。最终，Trotter 在线完成了大部分培训课程，而 Perry 和 NYPA 的车队系统分析师 Brian Everetts 则开展了一些现场课程。

如今，需为某一作业预订车辆或安排维修工作的员工无需再致电车队部门以询问可用性，而可直接在线查看相关实时信息。“能在整个企业范围内了解设备预留的时间和地点、设备的维修状态以及何时需进行预防性维护是规划的关键内容。设备可用性是我们取得成功的关键所在”，Perry 说道。

此外，员工还可在一个屏幕上轻松查看某一车辆的完整时间历史记录，包括其预防性维护记录和相关成本。“要实现出色的资产管理，我们就必须考虑资产的全生命周期成本，从而确定未来的投资。通过 Maximo 平台获得的可见性能有效帮助我们完成此流程”，Caputo 说道。