为了满足客户对更灵活的购物体验不断增长的需求，Coop Group 希望为各种产品提供“点击提货”服务，但如何确保库存在正确的时间到达正确的地点？该公司需要通过近乎实时地了解库存水平来改进规划流程，这需要处理大量的运营数据。为了实现这一目标，Coop Group 现在正在利用 SAP Customer Activity Repository 应用程序，该应用程序由在 IBM® Power® Systems 上运行的 SAP HANA 提供支持，以单实例扩展实施的方式进行。该应用程序集成到基于 SAP for Retail、SAP Business Warehouse 和相关 SAP 应用程序的综合 SAP 解决方案环境中。
客户目标：
Coop Group 需要适应不断变化的客户行为。随着网络和手机购物的普及，消费者对零售商的期望也越来越高。为了确保客户留在 Coop Group 并吸引新客户，该公司希望允许消费者浏览产品并检查库存情况，在线或通过手机选择和购买商品，然后在最适合自己的时间，在最方便的当地门店提货。
为了向客户提供这种新的灵活性，Coop Group 推出了将在线和店内零售紧密结合在一起的全渠道战略，并决定利用其遍布瑞士的综合门店网络推出点击提货服务。然而，这种新的集成服务大大增加了库存规划的复杂性，提高了近乎实时洞察 Coop Group 所有地点库存水平的要求。
Coop Group 的 ERP 流程主管 Thomas Vielhauer 阐述道：“确保库存信息准确，并确保客户在线订购的产品实际上可以在他们喜欢的时间在他们喜欢的门店提货，这是一项重大挑战。为了提供这项服务，我们需要转变我们的业务流程，并获取有关所有地点库存水平的最新信息，这需要非常快速和强大的技术。”
这一复杂集成业务中数据量的快速增长，促成 Coop Group 的 IT 系统利用率提高。因此，轻松的可伸缩性和精简的系统管理，成为该公司的一个关键关注点。
Coop Group 首席 IT 架构设计师 Christoph Kalt 解释道：“随着数据每年增长 30%，我们需要一个灵活的 IT 解决方案，能够支持我们的零售战略，包括我们的全渠道工作，而不影响业务流程、增加成本或增加管理和行政工作量。”
为了释放新的商机，并在竞争中保持领先地位，Coop Group 还希望使用该系统快速且经济高效地开发和测试新的商业创意。缩短新的创新服务产品的上市时间，对于在快速发展的零售市场取得成功至关重要。
初始 IT 环境
Coop Group 运行一整套 SAP 应用程序来管理其业务。几年前，该公司使用先进的 IBM PowerVM 虚拟化技术，成功地将大约 300 个 SAP 应用程序服务器和数据库从专用系统整合到 IBM Power Systems 平台。从那时起，Coop Group 就一直在 IBM AIX 上运行其 SAP 应用程序服务器和 Oracle 数据库实例。最初迁移到 IBM Power 795 服务器后，Coop Group 现在在四台配备 IBM POWER8® 处理器的 IBM Power System E880 服务器上运行其 SAP 环境。使用 IBM Power Enterprise Pool 功能，为了最大限度地提高效率，公司可以根据所需的处理和内存容量，在所有四台服务器之间灵活转移工作负载。
Coop Group 的应用环境包括 SAP for Retail with SAP ERP、SAP Customer Activity Repository、SAP ERP 人力资本管理、SAP 供应商关系管理、SAP 客户关系管理、SAP 零售预测和补货、SAP Business Warehouse、SAP 全球贸易服务，以及 SAP Hybris 电子商务解决方案。
为了加速数据分析，Coop Group 实施了基于 768 个 x86 处理器内核、总内存为 3 TB、运行 64 个独立操作系统实例的 SAP Business Warehouse Accelerator 解决方案。
Coop Group 为其 SAP Customer Activity Repository 部署了 SAP HANA 数据库。该公司在没有虚拟化的横向扩展设备解决方案上运行其大型环境。为了处理其 3 TB SAP HANA 数据库，该公司运营了一个总共具有 320 个 x86 核心的八节点集群。
对于运行 SAP Customer Activity Repository 应用程序的系统来说，总工作负载正在成为一个真正的挑战。Christoph Kalt 表示：“过去，由于平台的限制，我们不得不减少用于 SAP Customer Activity Repository 分析的数据量。这使得我们很难获得近乎实时的库存变动概览。”
技术解决方案
当 Coop Group 考虑扩展其 SAP HANA 环境以推动其转型战略时，决定简化底层服务器架构，并在所有解决方案和应用程序中标准化其 SAP 基础架构环境。这意味着将其 SAP HANA 数据库迁移到 IBM Power Systems 服务器。
Thomas Vielhauer 表示：“根据我们之前使用主要 SAP 应用程序和数据库的经验，我们了解到 IBM Power Systems 平台的可靠性和低管理要求，因此我们很好奇 SAP HANA 在基于 POWER8 处理器的高性能服务器上的表现如何。”
Coop Group 与 IBM 和 SAP 的团队密切合作，将其任务关键型 SAP Customer Activity Repository 和 SAP Business Warehouse 应用程序迁移到在 IBM Power System E880 服务器上运行的 SAP HANA。
Christoph Kalt 回忆道：“我们在不到两个月的时间里非常快地完成了实施和迁移。一切都进行得很顺利，我们很高兴在迁移如此大型的关键业务系统期间得到 IBM 和 SAP 的支持。”
服务器体系结构
Coop Group 调整了新服务器的规模，使其能够与 SAP 应用程序服务器一起运行多个大型 SAP HANA 数据库，并部署了四台配备 IBM POWER8 处理器的 IBM Power System E880 服务器。服务器分别安装在两个不同的数据中心，以便在两个地点提供冗余。 由于数据中心相距 130 公里，因此两个位置之间的所有数据均通过异步存储镜像进行同步。手动故障转移程序可确保其中一个站点发生灾难时的业务连续性。
该公司在带有 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的 IBM Power Systems 服务器上运行 SAP HANA 数据库。这是一个经过优化的操作系统平台，经过 SAP 验证和认证。 SAP 和 SUSE 合作开发，以实现关键任务 SAP 应用程序的最佳性能。这些优化包括用于提高页面缓存性能的内核调整选项，以及简化的 SAP HANA 安装程序以加速新部署。此外，SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 还拥有专用更新通道，专门针对 SAP 应用程序的功能提供补丁、修复和更新。为了进一步降低业务风险，该解决方案还提供 SAP 和 SUSE 的无缝集成优先支持。
Christoph Kalt 详细阐述道：“由于我们在运行 IBM AIX 的完全虚拟化 IBM Power Systems 方面拥有丰富的经验，我们已经了解该平台的工作原理。因此，我们可以利用 IBM AIX 环境中的概念和配置知识，并将这些经验用于新的 SAP HANA 解决方案以及在 IBM POWER 处理器上运行的 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications。这帮助我们快速上手，并促进运营和管理流程的简化。”
Thomas Vielhauer 表示：“将我们所有的 SAP 应用程序（运行在 SAP HANA 上的应用程序，以及运行在传统数据库上的应用程序）放在单一服务器平台上，已经标准化了我们的 IT 基础架构。这有助于显著减少花在管理和维护上的时间。
利用先进的 IBM PowerVM 虚拟化功能，团队为 SAP HANA 数据库设置专用逻辑分区 (LPAR)，以确保始终获得最佳性能。两个最大的 SAP HANA 数据库在具有 96 个 IBM POWER8 处理器核心的 LPAR 上运行，并配置为专用捐赠模式。
对于应用程序服务器，Coop Group 在每台计算机上配置了共享处理器池。当负载较低时，两个大分区还会向共享池提供备用处理容量。将专用和共享逻辑分区相结合，使公司能够非常灵活地使用可用的计算和内存容量。这些动态逻辑分区可以在需要时使用共享资源池中的更多处理器内核或内存，而无需手动进行性能调整。IBM PowerVM 会自动将可用和未使用的服务器资源分配给负载最高的逻辑分区，这有助于提高性能，并最大限度地减少手动管理需求。
进一步提高灵活性，Coop Group 可以轻松地在每个位置的两台服务器之间移动活动逻辑分区，而不会中断员工、用户或客户的应用程序或数据库。IBM PowerVM 实时分区迁移 (LPM) 功能支持顺利的系统维护，因为团队可以避免大多数计划停机。与 IBM Power Systems 随需应变容量相结合，该公司可以临时增加处理器核心和内存的数量，以满足维护或其他活动的需要，并在其中一台 IBM Power System E880 服务器上运行比平常更多的系统。
Christoph Kalt 表示：“IBM Power Systems 平台的高级虚拟化功能和便捷的可伸缩性，是我们决定迁移 SAP HANA 环境的关键因素。”
目前，Coop Group 将运行 SAP HANA 和 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的逻辑分区，以及运行 IBM AIX 操作系统的分区保留在单独的物理服务器上。如果公司想要更全面地整合其基础架构，Coop Group 还可以在单个 IBM Power System E880 服务器上混合逻辑分区和不同操作系统（例如 IBM AIX 和 Linux）。
基于 IBM Power Systems 架构的 SAP HANA
利用 IBM Power Systems 的灵活性和性能，Coop Group 在 SAP HANA 定制数据中心集成 (TDI) 配置中实施了其 SAP HANA 应用程序。完全虚拟化环境受益于 IBM Power System 平台的所有内置可靠性和性能特性。
Coop Group、IBM 和 SAP 密切合作，将公司的 SAP Business Warehouse 迁移到了在 IBM Power Systems 上运行的 SAP HANA。
Coop Group 还将其 SAP Customer Activity Repository 迁移到了 IBM Power Systems 上的 SAP HANA。Christoph Kalt 解释道：“对 SAP HANA 集群中的某些表进行分区可能很棘手，而且由于需要主节点和备份节点，我们无法使用解决方案的全部容量。通过迁移到 IBM Power Systems，我们希望减少未使用的资源，并避免为我们无法真正使用的容量付费。”
Thomas Vielhauer 确认：“为了支持我们业务战略的长期成功，可伸缩性是将我们的 SAP Customer Activity Repository 应用程序迁移到 SAP HANA 的主要驱动力之一。我们不能简单地向现有集群添加新节点，因为供应商不再提供完全相同的服务器硬件。由于混合不同的节点也不是一种选择，我们将不得不更换整个集群来增加额外的容量，这不是一个非常经济高效的提议。能够在服务器的整个生命周期内，随时根据需要激活更多处理器核心和内存，有助于我们更有效地保护我们的投资。这使得 IBM Power Systems 成为我们快速扩展的 SAP HANA 环境的首选平台。”
借助 IBM PowerVM，Coop Group 可以部署更大的虚拟机，以满足公司的业务需求。系统的无中断增长路径，可提高整体可用性并降低业务风险。安装更少的物理服务器，可以减少手动配置工作量，包括布线、连接电源和设置网络设备等日常任务。
项目成果
该公司获得了对库存数据的近乎实时的洞察，有助于改进规划和分销流程，并支持公司的数字化转型计划。Christoph Kalt 表示：“借助在 IBM Power Systems 上运行的 SAP HANA，库存管理和分析速度现在提高了五倍。这使我们的规划人员和分析师能够更有效地使用有关库存水平的最新数据。再加上库存数据的收集，这意味着我们可以更快地运行规划分析，从而简化流程，并确保在正确的时间，可靠地将正确的产品运送到正确的分支机构。”
过去，Coop Group 只能在 SAP Customer Activity Repository 中保存和分析三个月的数据。现在，通过在 IBM Power Systems 上运行 SAP HANA 应用程序，该团队可以分析 9 到 12 个月的数据，从而能够更深入地了解业务绩效和效率。
然而，最大的成就可能是 Coop Group 的 SAP 基础架构的简化。通过从复杂的横向扩展 x86 集群系统转向纵向扩展，该公司可以更轻松地运营其最大的 SAP HANA 数据库。Christoph Kalt 表示：“我们现在只需要一个实例，而不是为 SAP Customer Activity Repository 的一个大型 SAP HANA 数据库运行八台服务器。如果需要，我们可以在几分钟之内一键灵活扩大规模。这要归功于按需扩容功能，使我们能够根据需要激活额外的处理器和内存。服务器数量的减少，使我们的实体占地面积减少了 50%，从而节省了大量的占地面积，并将能源成本降低了一半。”
Christoph Kalt 解释道：“借助 IBM Power Systems 和 PowerVM 虚拟化，我们可以更高效地配置资源。在过去，如果我们需要提供新的大型 SAP HANA 生产系统，就必须购买、安装和配置新的实体设备。如今，我们可以根据需要简单地设置新的逻辑分区，从而使配置新的大型 SAP HANA 系统的过程加快 20 倍，这是一个巨大的进步。通过这种方式更快地提供资源，我们能够更快地对不断变化的客户需求和业务需求做出反应，并推出点击提货服务等创新理念。”
性能改进
不同系统之间数据的快速处理和交换，对于在快节奏的零售市场取得成功至关重要。迁移到 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 后，Coop Group 受益于一系列明显的性能改进。
通过从 SAP Business Warehouse Accelerator 迁移到在 IBM POWER8 处理器上运行的 SAP HANA，Coop Group 将处理器核心数量减少了 85%，同时将性能提高了五倍以上。
同样，通过将支持其 SAP Customer Activity Repository 应用程序的 SAP HANA 数据库，转移到配备更先进的 IBM POWER8 处理器的 IBM Power Systems 服务器上，该团队将处理器内核数量减少了 70%，性能提高了五倍。
为了运行 SAP HANA TDI 解决方案，Coop Group 必须使用 SAP HANA 硬件配置检查工具 (HWCCT) 完成多项 SAP 测试，并进行测量以确认其配置满足 SAP HANA 平稳运行的最低要求。该团队惊讶地发现，在 IBM Power Systems 上，磁盘吞吐量提高了 34 倍，磁盘延迟降低了 50%。Christoph Kalt 表示：“IBM POWER8 架构确实提供了出色的 I/O 性能，非常适合要求苛刻的关键任务工作负载。”
后续步骤
Coop Group 对 IBM Power Systems 上 SAP HANA 的可靠性和性能非常满意。该公司已与 IBM 和 SAP 合作，将其 SAP 客户关系管理应用程序迁移至 SAP HANA，计划内存大小为 2 TB，以便更快地访问客户信息并充分利用复杂的客户分析功能。迁移之后，Coop Group 还打算在中期内将支持其中央 SAP ERP 应用程序的大型数据库迁移到 SAP HANA，根据当前的 SAP HANA 规模报告，这将需要大约 15 TB 的 SAP HANA 内存。
Christoph Kalt 总结道：“有了在 IBM Power Systems 上的 SAP HANA 上运行我们庞大的 SAP Business Warehouse 应用程序的积极经验，我们相信也可以将该平台用于我们更大的 SAP ERP 应用程序，其中 24/7 可靠性是绝对重要的。”
Thomas Vielhauer 总结道："考虑到投资成本、运营成本、可伸缩性和管理等各方面因素，IBM Power Systems 是我们 SAP HANA 数据库的最佳解决方案。
Coop Group （链接位于 ibm.com 外部）在瑞士经营着 2,200 多家分店和销售点，是瑞士最大的连锁超市之一。该公司生产、分销和批发食品，向欧洲各地的餐馆、酒店和员工食堂运送货物。
Coop Group 总部位于巴塞尔，拥有约 250 万合作会员和近 85,000 名员工，年销售额达 283 亿瑞士法郎（281 亿美元）。
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2017 年 4 月在美国制作。
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